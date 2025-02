Looking Back At 2024 & Predicting 2025!

Happy New Year! It's time for our annual "Looking back" episode where we take a look at everything that happened in 2024 and score how well we predicted it. Then, we make fresh predictions for 2025! On top of this, we cover some listener emails and wrap up this huge episode with an Issue Spotlight unlike any that have come before... Timecodes: 0:00 Intro 4:00 Listener Email: 8 Seasons 6:49 2024 Wrap-Up 19:00 Scoring our 2024 Predictions 55:32 Predicting 2025 2:03:33 Listener Emails 2:13:27 Issue Spotlight 2:23:10 Outro