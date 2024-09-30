vol.12和宋佳对谈 幸福是一种能力 大女主是“我们”的选择
大家都知道我是一个高能量的人，其实我的高能量，绝大部分是来源于我非常容易感知到幸福，且自己有能力去获得幸福。所以这期邀请到我的老朋友宋佳，宋小花，一起和大家聊聊“幸福”这个话题。提到幸福，我第一时间想到小花。我们已经认识17年了，她是非常感性的人，很容易获得快乐，也善于发现生活中的幸福。在与她的相处中，我会不自觉地被她的幸福力感染。最近宋佳主演的电影《祝你幸福!》正在热映，我们从电影的情节聊到过往经历中感知到的幸福，也期待未来能够一起创造更多幸福瞬间。希望将这份幸福与快乐传递给大家。01：09 我最好的朋友宋佳，一个目标明确、拥有强大幸福力的ENFP快乐小狗；03：19 一段好的关系不是靠「包容」来维系，而是「自然而然」的发生；05：05 电影《祝你幸福！》：女性的妊娠纹 是每一位母亲最美最温柔的印记；06：33 感知幸福和快乐的方式 背后离不开家庭的教育；09：25 有些苦难无法避免，但我们可以选择如何过好自己的人生；10：18 人的成长不是怕经历事情，而是怕白经历事情；14：45 「爱自己」的秘诀：清楚地知道自身的优缺点，并诚实地接纳它们；17：14 创作《去遇见》的原因：想把有关这个世界的多元与美好分享给大家；17：57 “大女主”的人生选择，令人意想不到的电影结局走向；18：57 观影是自我疗愈的过程：走出遗憾的废墟，获得幸福的能力；22：13 未经历他人的苦难，不要轻易劝其放下，有时候默默陪伴就够了；27：30 喜欢去电影院看电影的原因：它是一种和陌生人的「情绪共振」；30：30 接受命运的安排，答好人生的每一道题，会让你的内心更加充实；32：09 人们经常提及的“质感”到底是什么？33：29 「养生」与「养心」是对自我的双重呵护；35：07 骑行带给我的快乐并非其本身，而是风驰电掣的感觉；39：05 和宋小花的巴黎购物趣事： 她站在店门口都快喝大了 我也不愿从店里出来？42：32 各行各业优秀人士的共性：拥有可以让人瞬间放松的亲和力；51：12 人生就如射击比赛，上一枪已经过去，你要做的是享受当下的这一发；52：58 “因为人生好难 所以祝你幸福”多多支持小花的新电影；Bgm：《My Baby Libertine》/关于《祝你幸福！》/宋佳的新电影《祝你幸福！》已于9月15日在全国上映。因为人生好难，所以祝你幸福。这部电影由尹露监制，康博执导，游晓颖编剧，肖央、宋佳领衔主演，倪大红、吴越、吴玉芳、周依然特邀主演，丁嘉丽、刘丹、刘钧、刘巴特尔特别出演。其中，宋佳饰演的白慧在失败的婚姻里挣扎求生，“妻子”这一身份给她带来的压力和痛苦被展现得淋漓尽致。每个家庭都有自己必须面对的“战争”，成年人生活的百般难处被一一展现，获得了全年龄层观众的共鸣。/关于《去遇见》/我的第三本新书《去遇见》已于7月20日在全网上市。这是一本”答案之书“，记录了我用四个月的时间，到访天南海北的国家和城市，造访老友，结识新友，与多样的人文面貌，无限的自然风光交互、探索、碰撞，逐渐在“去遇见”中找到人生的方向。如果最近你对生活、工作和自我感到迷茫，不妨读一读我的新书，希望我的文字能给你带来能量。去遇见辽阔世界，是成为自己的开始。/关于《杨天真的高情商公式》/高情商=满足自己＋成全别人=成事我的高情商课程 总结了我过去工作和生活中高情商成事儿的实践经验，28节音频课，从底层认识到行动，教大家成为不仅让自己爽，还能成事儿的人。