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天真不天真

Podcast 天真不天真
杨天真本真
杨天真播客 欢迎来到我的播客。 在这里，我会和大家分享那些或“天真”或“不天真”的故事。有时邀请好友，有时探寻人生，与世界碰撞，聊着聊着，聊出真相。
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5 of 15
  • vol.15 你认识真实的自己吗？个人成长系列书籍推荐
    经常收到很多朋友关于职场、关于亲密关系的提问和困惑，我认为这些问题的本质，都是陷入了个人成长的瓶颈。所谓个人成长，其实就是我们如何更加深刻地认识自己，了解自己。因为我们每个人在学习、成长的过程中，不可避免地会被社会性雕琢，认为只有达到社会标准的成功才是好，却忽略了自己真正想要什么，以及真实的自己是怎样的。而想要走出困境，提升自己的认知，最好的方法就是「读万卷书，行万里路」。这半年以来，我察觉到自己发生了非常多的变化，变得更愿意对自己好，对于和外界的关系也有了新的看法。基于自身的转变，以及读书过程中的思考，我挑选了三本个人成长系列的书籍——《拥抱你的内在小孩》、《人生总会有答案》、《通透》，能够让我们更了解自己，也更了解与他人的关系。这几本书带给我很大的启发，希望也能对大家有所帮助。00:27 大部分的人的困境都是停留在个人成长上，包含自我与关系之间的冲突；01:25 人生真正的成长，是回归到我们真实的自己是谁；03:04 罗西·马奇-史密斯《拥抱你的内在小孩》：呈现亲密关系中的治愈之道；03:55 成年人的背后都潜伏着一个受伤的小孩，安抚内心小孩就是安抚自己；06:41《躲在蚊子背后的大象》：表面情绪只是冰山一角，需要看见背后暗藏的情绪之源；09:04 亲密关系中呈现的问题，在一个人童年发生的事情中早就有先兆；09:56 我们可能无意识地扮演某种「次人格」，来服务环境的需求；12:56 「替罪羊」外化时的特质——通过指责别人，逃避自己的责任；19:45 我为什么取名「天真」？天真不是一种懵懂无知的状态，是经历世事之后的选择；21:06《人生总会有答案》：金惟纯老师与两个女儿之间的书信对话；23:51 金老师的线下课程：人的一生都在修行，修的是如何活好；25:39 所谓转念，是看到了在这个关系中跟这个事件中那些被放大的自己，以及被你忽略掉的对方；27:40 父女之间，如何谈论「健康的性与爱」？31:49 最好的性教育是父母与孩子对于相关问题的沟通与解惑；33:19 我们是否真的尊重父母？如何在信息时代，创建更多与父母之间的链接；35:43《通透》——理解人性，看清事情的本质；37:31人与人之间大多数交流上的误解，是因为我们不理解对方的需求；38:50 钝感力：作为拥有高敏感度的人，如何把敏感用在正确的地方；41:47 改变职场中的讨好型人格——肯定自己、放手关系；45:16 人际交往及生活中的「道、术、气」如何体现；46:03 读书是成本最低的「拿来主义」，不同类型的书是智慧的多元展现。BGM：《Tired》/ 关于《去遇见》/我的第三本新书《去遇见》已于7月20日在全网上市。这是一本”答案之书“，记录了我用四个月的时间，到访天南海北的国家和城市，造访老友，结识新友，与多样的人文面貌，无限的自然风光交互、探索、碰撞，逐渐在“去遇见”中找到人生的方向。如果最近你对生活、工作和自我感到迷茫，不妨读一读我的新书，希望我的文字能给你带来能量。去遇见辽阔世界，是成为自己的开始。/ 关于《杨天真的高情商公式》/高情商=满足自己＋成全别人=成事我的高情商课程 总结了我过去工作和生活中高情商成事儿的实践经验，28节音频课，从底层认识到行动，教大家成为不仅让自己爽，还能成事儿的人。
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    47:55
  • vol.14和杜华对谈 解锁女性内驱力 正视自己的野心
    我常常被解读成一个充满心机跟手段的人，很会表达自己的野心，而我观察到更多女性好像不太允许自己有野心，或者有了之后羞于启齿，担心自己没做到会尴尬。实际上，野心有时与成功的可能是一致的，它不仅可以点燃自我，也会鼓励到周围的人。提到“女性”与“野心”的关键词，我想到了我的好友杜华，大家口中的华华子，她是非常有信念感和目标感的人，从创办乐华娱乐到现在公司上市和“买楼”，她一步步完成着她的目标，华华子说从我身上学到了很多能量，其实她也在某些时刻感染着我。希望听了本期播客的女性朋友，在有野心且想表达它的时候，可以大声地说出来，或者至少不要急着否定自己的“野心”——“当你渴望得到某样东西时，整个宇宙都会来帮你。”00：18 我眼中有野心的女性朋友华华子——杜华 ；01：41 你会选择培养谁？条件一般但有野心VS条件优越却佛系；02：13 野心是一种助燃器，不光点燃自己，也会引爆你周围的人；03：05 作为上市公司的创始人，是如何一步一步走到今天这个格局的？04：04 从打工到创办乐华娱乐，是什么让杜华选择创业？05：00 对「命运」有强烈的臣服感，我好像是被某种剧本推着前进；08：37 工作的过程很辛苦，试着给自己一些阶段性的成功奖励；10：02 乐华大厦：华华子“买楼”背后的故事；13：37娱乐行业需要百花齐放，互相学习和良性竞争；16：28 在「无条件的爱」面前，任何解释的行为都显得无力苍白；18：36 最后会发现人只有一个选择：做自己认为正确的事情；19：10当我们与艺人的意见相悖时是如何决策的？20：58 无知者无畏，「创业」是一种冲动和懵懵懂懂；25：09 看似处于娱乐圈某种中心的我们其实一无所知；26：10 拒绝无效社交，通过游戏的方式“每月认识新朋友”；27：11 向内求索：独处和心灵成长课程带来的感悟；29：34 产生情绪并学会排解，避免因为情绪导致动作变形；31：21 不在意公众的评价，我在意的是自己的评价；33：21 乐华新综艺《年轻的战场》，节目的初衷竟是为了...；41：33 包是我曾经消化情绪的工具，但如今的我懂得了自洽；44：07「试错」让自己明白什么是真正该做的事情；45：10“买楼”后的下一个目标：开拓海外业务，试着让CPOP走出去；47：27不同的内在驱动力，相信“相信的力量”：好奇心VS信念感；Bgm：《Back to Silence》/关于《去遇见》/我的第三本新书《去遇见》已于7月20日在全网上市。这是一本”答案之书“，记录了我用四个月的时间，到访天南海北的国家和城市，造访老友，结识新友，与多样的人文面貌，无限的自然风光交互、探索、碰撞，逐渐在“去遇见”中找到人生的方向。如果最近你对生活、工作和自我感到迷茫，不妨读一读我的新书，希望我的文字能给你带来能量。去遇见辽阔世界，是成为自己的开始。/关于《杨天真的高情商公式》/高情商=满足自己＋成全别人=成事我的高情商课程 总结了我过去工作和生活中高情商成事儿的实践经验，28节音频课，从底层认识到行动，教大家成为不仅让自己爽，还能成事儿的人。
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    59:22
  • vol.13 直面Bug 用强者思维破局成长
    我的播客成为了近五年来平台订阅增速最快的节目，感谢听众朋友们，本期播客收集了来稿或者评论区中的困扰，来自我们工作生活中一些bug点，Q&A主题是「直面Bug 用强者思维破局成长」希望我的思考和分享能够帮助到大家。收听愉快——00:49 将Bug看作常态，解决Bug的过程才是会给你的记忆里留下彩球的过程01:39 Q1 工作的成就感没有学生时代强了，怎么寻找工作的意义？02:48 将意义感建立在人生系统内，而不是比较级之上04:21 新环境的刺激感与成就感是短周期的，工作的核心是明确当前阶段对工作的需求05:37 在工作中学会分配注意力、懂得拒绝08:15 设定一个完整的工作周期，了解工作内容完整的运行规则11:16 把工作工具化，从中不断发现自我，找到自身的长处和短板13:13 让工作成为发现“自己”的手段15:11 Q2想提高自控力又忍不住拖延，对自我行为控制感到迷茫和挫败16:20 每个人需要找到属于自己的自律、自控模式18:09 摒弃掉外部评价对我们的影响，寻找真正的“我想要”22:39 在我眼中，任何事情目标最重要，手段只是一种方法。明确目标后寻找对自己最有效的办法25:27 花了39年才找到我喜欢的运动——骑行带给我的感受27:46 真正的自控力是找到一个方式之后，发挥自驱力28:38 Q3如何看待离别这一人生课题，如何接受离别？29:46 从内心全然的接受跟理解自己是一个普通人，一切事情发生在自己身上都很正常34:32 我们是自己人生里的主角，但在他人的人生里我们只是NPC34:50 人生无常是一种常态，一切不可控是一种常态35:21 人的痛苦大多来源于妄念37:16 Q4从零开始接触某一个行业的时候，怎么快速熟悉？怎么判断自己是否擅长？怎么从会读书跨越到会赚钱呢？37:37 找到你在这个行业的理想模型，研究它的运行规律40:58 锚定一个你理想的岗位，先分析这个岗位需要哪些特质才能成功42:02 会读书的人掌握的是学习方法跟理性思考，会赚钱的人掌握的是社会信息和灵活的应变43:15 社会是一个巨大的资源交换，你越是稀缺、匹配的需求口越大，越赚钱45:37 在自我成长的过程中，有意识的去打造自己的稀缺性BGM: Everything Must End./关于FlavorCode/感谢FlavorCode疯味代码对本节目的支持。以好奇心驱动，探索未知风味，一起把Bug玩出花！疯味代码全网首创茶咖组合，鲜灵醇香，一泡回神，一袋随享好“疯”味。《天真不天真》节目听友，即刻在天猫搜索“疯味代码”，或点击链接跳转，联系客服报暗号：天真不天真，享听友专属优惠！评论区更有Bug杯抽奖活动，快来和我们一起开启Happy Accident探索之旅！/关于《去遇见》/我的第三本新书《去遇见》已于7月20日在全网上市。这是一本”答案之书“，记录了我用四个月的时间，到访天南海北的国家和城市，造访老友，结识新友，与多样的人文面貌，无限的自然风光交互、探索、碰撞，逐渐在“去遇见”中找到人生的方向。如果最近你对生活、工作和自我感到迷茫，不妨读一读我的新书，希望我的文字能给你带来能量。去遇见辽阔世界，是成为自己的开始。/关于《杨天真的高情商公式》/高情商=满足自己＋成全别人=成事我的高情商课程 总结了我过去工作和生活中高情商成事儿的实践经验，28节音频课，从底层认识到行动，教大家成为不仅让自己爽，还能成事儿的人。
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    47:27
  • vol.12和宋佳对谈 幸福是一种能力 大女主是“我们”的选择
    大家都知道我是一个高能量的人，其实我的高能量，绝大部分是来源于我非常容易感知到幸福，且自己有能力去获得幸福。所以这期邀请到我的老朋友宋佳，宋小花，一起和大家聊聊“幸福”这个话题。提到幸福，我第一时间想到小花。我们已经认识17年了，她是非常感性的人，很容易获得快乐，也善于发现生活中的幸福。在与她的相处中，我会不自觉地被她的幸福力感染。最近宋佳主演的电影《祝你幸福!》正在热映，我们从电影的情节聊到过往经历中感知到的幸福，也期待未来能够一起创造更多幸福瞬间。希望将这份幸福与快乐传递给大家。01：09 我最好的朋友宋佳，一个目标明确、拥有强大幸福力的ENFP快乐小狗；03：19 一段好的关系不是靠「包容」来维系，而是「自然而然」的发生；05：05 电影《祝你幸福！》：女性的妊娠纹 是每一位母亲最美最温柔的印记；06：33 感知幸福和快乐的方式 背后离不开家庭的教育；09：25 有些苦难无法避免，但我们可以选择如何过好自己的人生；10：18 人的成长不是怕经历事情，而是怕白经历事情；14：45 「爱自己」的秘诀：清楚地知道自身的优缺点，并诚实地接纳它们；17：14 创作《去遇见》的原因：想把有关这个世界的多元与美好分享给大家；17：57 “大女主”的人生选择，令人意想不到的电影结局走向；18：57 观影是自我疗愈的过程：走出遗憾的废墟，获得幸福的能力；22：13 未经历他人的苦难，不要轻易劝其放下，有时候默默陪伴就够了；27：30 喜欢去电影院看电影的原因：它是一种和陌生人的「情绪共振」；30：30 接受命运的安排，答好人生的每一道题，会让你的内心更加充实；32：09 人们经常提及的“质感”到底是什么？33：29 「养生」与「养心」是对自我的双重呵护；35：07 骑行带给我的快乐并非其本身，而是风驰电掣的感觉；39：05 和宋小花的巴黎购物趣事： 她站在店门口都快喝大了 我也不愿从店里出来？42：32 各行各业优秀人士的共性：拥有可以让人瞬间放松的亲和力；51：12 人生就如射击比赛，上一枪已经过去，你要做的是享受当下的这一发；52：58 “因为人生好难 所以祝你幸福”多多支持小花的新电影；Bgm：《My Baby Libertine》/关于《祝你幸福！》/宋佳的新电影《祝你幸福！》已于9月15日在全国上映。因为人生好难，所以祝你幸福。这部电影由尹露监制，康博执导，游晓颖编剧，肖央、宋佳领衔主演，倪大红、吴越、吴玉芳、周依然特邀主演，丁嘉丽、刘丹、刘钧、刘巴特尔特别出演。其中，宋佳饰演的白慧在失败的婚姻里挣扎求生，“妻子”这一身份给她带来的压力和痛苦被展现得淋漓尽致。每个家庭都有自己必须面对的“战争”，成年人生活的百般难处被一一展现，获得了全年龄层观众的共鸣。/关于《去遇见》/我的第三本新书《去遇见》已于7月20日在全网上市。这是一本”答案之书“，记录了我用四个月的时间，到访天南海北的国家和城市，造访老友，结识新友，与多样的人文面貌，无限的自然风光交互、探索、碰撞，逐渐在“去遇见”中找到人生的方向。如果最近你对生活、工作和自我感到迷茫，不妨读一读我的新书，希望我的文字能给你带来能量。去遇见辽阔世界，是成为自己的开始。/关于《杨天真的高情商公式》/高情商=满足自己＋成全别人=成事我的高情商课程 总结了我过去工作和生活中高情商成事儿的实践经验，28节音频课，从底层认识到行动，教大家成为不仅让自己爽，还能成事儿的人。
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  • vol.11对谈VOGUE新主编Rocco 爱折腾的人一路向前
    经常有人问我为什么创业？为什么决定不做经纪业务？因为我是一个非常喜欢新鲜感和挑战的人，想要什么就立刻开始行动，享受折腾人生带来的成就感。本期播客邀请到我的好朋友，《服饰与美容VOGUE》的编辑总监Rocco刘冲，一起和大家聊聊「折腾」这个话题。我们都是非常爱折腾的人。Rocco具有敏锐的观察力和极强的分析能力，从《GQ实验室》负责人到GQ杂志的编辑总监，再到现在任职《服饰与美容VOGUE》的编辑总监，他不断在做出创新和突破，玩儿出新花样。我们回顾了各自的「折腾」人生，分享这些年的转变，对未来也都有了新的展望。希望我们的经历能给到那些想要做出人生突破，但尚未行动的朋友们一些鼓励和参考，也祝大家都能更勇敢地接纳生活中的新机会和选择。感谢收听。01:28 现在的社交媒体上很难看到真评论，生活中的真实反馈也在流失；02:43 Rocco的第一个「VOGUE金九封面」：呈现最本真的刘亦菲07:35 无论狼人杀还是打掼蛋，需要一些完全「逃离工作」的时刻；08:49 我的团队像是「内部培训班」，训练成有经验的状态后，再去服务其他艺人；10:01 创建白皮书：总结每个艺人的工作及生活习惯，提高工作效率；11:15 上班打卡是否有必要？我们设立了灵活打卡制度；15:32 发生意外状况的时候，观察自己的负面情绪，立刻解决问题；17:04 揭秘Rocco成为《服饰与美容VOGUE》编辑总监的幕后故事；25:00 打破对VOGUE China的刻板印象，构想本土化的时装盛宴；28:19 “预言家”实锤，和Rocco在2020年的合作，我预判了现在的直播行业趋势；30:02 劝退投资人，我对做大做强不感兴趣，只想一直做新的东西；30:56 内容创作的「两步理论」：获得一个灵感的时候，再往前推动一步；33:38 我们的爱「折腾」，也许是天生的特质；35:01 人往往在「欲望」和「恐惧」之间徘徊，而我选择与欲望站在一侧；36:40 真正的影响力——影响了那些在社会上有影响力的人，而非自嗨；39:42 公司创新奖项空缺：「创新」是难以培养的天分；42:57 每个人的大脑是两个东西：一是获取信息的「储存器」，二是处理信息的「处理器」，这两个触角可以通过训练得以强化；46:47 中国的供应链越来越强大，我想在海外成立一个中国品牌；51:55 Rocco：顺应趋势，与当下的年轻人「共创内容」；52:36 这个时代的注意力被大量分散，即使是同样的内容，不同的个体也有不同的解读；53:56 从Miu Miu的火爆，感受品牌影响力的诞生与快速迭代；59:37 回顾15年职场路做的最对的事情——「不带烦恼入睡」；01:04:38 新人想从事时尚传媒，建议具备的三种特质：英文好、条理性强、看过好东西；01:09:55 人与人的真实链接，只有在与真实的人接触时才能产生；01:10:53 如何在行业立足？保留性格中的野性与本真，形成个人特色；BGM：《What Is It Like》/关于《去遇见》/我的第三本新书《去遇见》已于7月20日在全网上市。这是一本”答案之书“，记录了我用四个月的时间，到访天南海北的国家和城市，造访老友，结识新友，与多样的人文面貌，无限的自然风光交互、探索、碰撞，逐渐在“去遇见”中找到人生的方向。如果最近你对生活、工作和自我感到迷茫，不妨读一读我的新书，希望我的文字能给你带来能量。去遇见辽阔世界，是成为自己的开始。/关于《杨天真的高情商公式》/高情商=满足自己＋成全别人=成事我的高情商课程 总结了我过去工作和生活中高情商成事儿的实践经验，28节音频课，从底层认识到行动，教大家成为不仅让自己爽，还能成事儿的人。
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Generated: 11/21/2024 - 1:42:31 AM