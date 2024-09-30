vol.11对谈VOGUE新主编Rocco 爱折腾的人一路向前

经常有人问我为什么创业？为什么决定不做经纪业务？因为我是一个非常喜欢新鲜感和挑战的人，想要什么就立刻开始行动，享受折腾人生带来的成就感。本期播客邀请到我的好朋友，《服饰与美容VOGUE》的编辑总监Rocco刘冲，一起和大家聊聊「折腾」这个话题。我们都是非常爱折腾的人。Rocco具有敏锐的观察力和极强的分析能力，从《GQ实验室》负责人到GQ杂志的编辑总监，再到现在任职《服饰与美容VOGUE》的编辑总监，他不断在做出创新和突破，玩儿出新花样。我们回顾了各自的「折腾」人生，分享这些年的转变，对未来也都有了新的展望。希望我们的经历能给到那些想要做出人生突破，但尚未行动的朋友们一些鼓励和参考，也祝大家都能更勇敢地接纳生活中的新机会和选择。感谢收听。01:28 现在的社交媒体上很难看到真评论，生活中的真实反馈也在流失；02:43 Rocco的第一个「VOGUE金九封面」：呈现最本真的刘亦菲07:35 无论狼人杀还是打掼蛋，需要一些完全「逃离工作」的时刻；08:49 我的团队像是「内部培训班」，训练成有经验的状态后，再去服务其他艺人；10:01 创建白皮书：总结每个艺人的工作及生活习惯，提高工作效率；11:15 上班打卡是否有必要？我们设立了灵活打卡制度；15:32 发生意外状况的时候，观察自己的负面情绪，立刻解决问题；17:04 揭秘Rocco成为《服饰与美容VOGUE》编辑总监的幕后故事；25:00 打破对VOGUE China的刻板印象，构想本土化的时装盛宴；28:19 “预言家”实锤，和Rocco在2020年的合作，我预判了现在的直播行业趋势；30:02 劝退投资人，我对做大做强不感兴趣，只想一直做新的东西；30:56 内容创作的「两步理论」：获得一个灵感的时候，再往前推动一步；33:38 我们的爱「折腾」，也许是天生的特质；35:01 人往往在「欲望」和「恐惧」之间徘徊，而我选择与欲望站在一侧；36:40 真正的影响力——影响了那些在社会上有影响力的人，而非自嗨；39:42 公司创新奖项空缺：「创新」是难以培养的天分；42:57 每个人的大脑是两个东西：一是获取信息的「储存器」，二是处理信息的「处理器」，这两个触角可以通过训练得以强化；46:47 中国的供应链越来越强大，我想在海外成立一个中国品牌；51:55 Rocco：顺应趋势，与当下的年轻人「共创内容」；52:36 这个时代的注意力被大量分散，即使是同样的内容，不同的个体也有不同的解读；53:56 从Miu Miu的火爆，感受品牌影响力的诞生与快速迭代；59:37 回顾15年职场路做的最对的事情——「不带烦恼入睡」；01:04:38 新人想从事时尚传媒，建议具备的三种特质：英文好、条理性强、看过好东西；01:09:55 人与人的真实链接，只有在与真实的人接触时才能产生；01:10:53 如何在行业立足？保留性格中的野性与本真，形成个人特色；BGM：《What Is It Like》/关于《去遇见》/我的第三本新书《去遇见》已于7月20日在全网上市。这是一本”答案之书“，记录了我用四个月的时间，到访天南海北的国家和城市，造访老友，结识新友，与多样的人文面貌，无限的自然风光交互、探索、碰撞，逐渐在“去遇见”中找到人生的方向。如果最近你对生活、工作和自我感到迷茫，不妨读一读我的新书，希望我的文字能给你带来能量。去遇见辽阔世界，是成为自己的开始。/关于《杨天真的高情商公式》/高情商=满足自己＋成全别人=成事我的高情商课程 总结了我过去工作和生活中高情商成事儿的实践经验，28节音频课，从底层认识到行动，教大家成为不仅让自己爽，还能成事儿的人。