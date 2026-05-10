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GenresR'n'BSoul

Soul radio – Listen to 804 Soul radio stations online

undefined WBLS

WBLS

New York City, Soul, R'n'B
undefined Slow Jams Radio

Slow Jams Radio

Houston, Soul, R'n'B
undefined 80s80s Funk & Soul

80s80s Funk & Soul

Hamburg, Soul, Funk
undefined 181.fm - Soul

181.fm - Soul

Harrisonburg, Soul
undefined DownSouthRadio.net

DownSouthRadio.net

Lafayette, Gospel, Soul, R'n'B
undefined WMMJ MAJIC 102.3

WMMJ MAJIC 102.3

Soul, R'n'B
undefined KRNB 105.7 Smooth

KRNB 105.7 Smooth

Soul, R'n'B
undefined Soul Cafe Radio

Soul Cafe Radio

New York City, Soul, R'n'B, Indie
undefined WHTA Hot 107,9

WHTA Hot 107,9

Hampton, Soul, Hip Hop, R'n'B
undefined SOUL RADIO Classics

SOUL RADIO Classics

Washington D.C., Oldies, Soul, R'n'B
undefined KVKVI - Flashback Favorites

KVKVI - Flashback Favorites

Columbus OH, Rock, Oldies, Hits, Soul
undefined The Greatest R&B Hits - Urbanradio.com

The Greatest R&B Hits - Urbanradio.com

Marietta, Oldies, Soul, Motown
undefined SomaFM - Lush

SomaFM - Lush

San Francisco, Electro, Soul, Chillout
undefined SoulRadio

SoulRadio

Bussum, Soul
undefined DEFJAY

DEFJAY

Berlin, Soul, Hip Hop, R'n'B
undefined The Disco Paradise - Polydor

The Disco Paradise - Polydor

Miami, Disco, Soul, Funk
undefined The Disco Paradise - Warner Bros.

The Disco Paradise - Warner Bros.

Miami, Disco, Soul, Funk
undefined 54-funk-soul-dance

54-funk-soul-dance

Disco, Soul, Funk
undefined Luxfunk Dance

Luxfunk Dance

Budapest, Electro, Soul, Funk, R'n'B
undefined The Disco Paradise - Motown

The Disco Paradise - Motown

Miami, Disco, Soul, Funk
undefined Black Soul Rhythms Radio

Black Soul Rhythms Radio

New York City, Soul, R'n'B
undefined WNJR.Global

WNJR.Global

New York City, Soul, Jazz, R'n'B, Indie
undefined MAJIC 97,5 - 107.5

MAJIC 97,5 - 107.5

Atlanta, Soul, Jazz, R'n'B
undefined Radio Margaritaville

Radio Margaritaville

Key West, Soul
undefined The Soul Lounge Cafe

The Soul Lounge Cafe

Union City, Soul, Hip Hop, R'n'B
undefined Detroit Hot Radio

Detroit Hot Radio

Detroit, Oldies, Soul, Hip Hop, R'n'B
undefined 103.7 Da Beat FM

103.7 Da Beat FM

Rockford, Soul, Hip Hop, R'n'B
undefined The Disco Paradise - BMG

The Disco Paradise - BMG

Miami, Disco, Soul, Funk
undefined SOUL RADIO Only Classic Soul

SOUL RADIO Only Classic Soul

London, 20s 30s 40s 50s 60s, 70s, Soul
undefined BAR | Soulside Radio

BAR | Soulside Radio

Paris, Electro, Soul, House
undefined Super Throwback Party Radio

Super Throwback Party Radio

Houston, Soul, Hip Hop, R'n'B, Pop
undefined Jazz Radio - Christmas Jazz

Jazz Radio - Christmas Jazz

Lyon, Soul, Jazz
undefined Djam Radio

Djam Radio

Toulouse, Soul, Funk, Jazz
undefined Niche Nation Radio

Niche Nation Radio

Hits, Soul, Hip Hop, R'n'B, Pop
undefined WRRX - Magic 106.1 FM

WRRX - Magic 106.1 FM

Gulf Breeze FL, Soul
undefined WLXC 103.1 Kiss FM

WLXC 103.1 Kiss FM

Columbia, Hits, Soul, R'n'B
undefined WLXC - Kiss 98.5 FM

WLXC - Kiss 98.5 FM

Columbia SC, Soul, Funk
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