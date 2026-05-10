WGNY - Fox Oldies 98.9 FM
America's Greatest 70's Hits
SWR4 Rheinland-Pfalz - SWR4 Mainz
181.fm - Super 70's
Baladas Clásicas y Viejitas
SWR4 Baden-Württemberg - SWR4 Stuttgart
Groovy Radio
181.fm - Classic Hits
SomaFM - Left Coast 70's
Exclusively Steely Dan
Radio 10 60's & 70's Hits
Classic Rock Voyage
Blown
GDRADIO - Grateful Dead Radio
Virgin Rock 70
Classic Hits 109 - The 70s
Count Down Radio
Psychedelicized Radio
1st Greek 80s FLAC Radio
Big R Radio - Yacht Rock (70s&80s Soft Rock)
Old School RnB - Urbanradio.com
Virgin Rock Classic
TOP 40 60s 70s
The Mellow Sound
Totally 70s Radio Network
Yacht Rock Miami
Stumble In The Dark Radio
24-7 Decades
RSI TV Network
Radio-discostübchen
EifelDrei Radio
Suncoast Mix
Yacht Rock Radio
Oldies by the Year
70s Great Hits
Yat Radio - New Orleans Oldies
SOUL RADIO Only Classic Soul
Oldies Internet Radio
OUI FM Rock 70's
Yimago American (American Sixties Radio)
SWR4 Mannheim
WCBS-FM
WDUX Lakes 92.7
Antenne Niedersachsen - Oldies
181.fm - The Mix
SUNSETS MUSIC / Covers & Remixes
Melodie for Music
Radio Play Classics
Radio Luna Escacena
Amigo Radio