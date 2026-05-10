Skip to content
Radio Logo
Open app
Radio StationsAntenne Niedersachsen - Oldies
Listen to this station in the app for free:
Antenne Niedersachsen - Oldies
radio.net
Sleep timer
Save favorites
Download for free in the App Store

Antenne Niedersachsen - Oldies

Oldies70s80s60s
Antenne Niedersachsen - Oldies
Playing now
About Antenne Niedersachsen - Oldies
(50)

Station website
GermanHanoverLower SaxonyGermanyOldies70s80s60s
Company
Legal
Service
Apps
Social
USA
v8.22.0 | © 2007-2026 radio.de GmbH
Generated: 10/5/2026 - 8:59:19 PM
A company fromMADSACK