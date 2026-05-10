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GenresOldies60s

60s radio – Listen to 208 60s radio stations online

undefined Magic 60s

Magic 60s

Fort Lauderdale, Rock, Rock'n'Roll, 60s
undefined SWR4 Rheinland-Pfalz - SWR4 Mainz

SWR4 Rheinland-Pfalz - SWR4 Mainz

Mainz, Oldies, 70s, 80s, 60s
undefined WBNJ - 91.9 FM

WBNJ - 91.9 FM

Barnegat, Oldies, 20s, 50s, 40s, 60s, 30s
undefined SWR4 Baden-Württemberg - SWR4 Stuttgart

SWR4 Baden-Württemberg - SWR4 Stuttgart

Stuttgart, Oldies, 70s, 80s, 60s
undefined GregRadio 1650

GregRadio 1650

Sacramento, Easy Listening, 60s, Lounge, Jazz
undefined Groovy Radio

Groovy Radio

Columbus, Oldies, 70s, 60s
undefined Psychedelicized Radio

Psychedelicized Radio

New York City, Rock, Oldies, 70s, 80s, 60s, Pop, 90s
undefined 24-7 Decades

24-7 Decades

Nottingham, 70s, 80s, 60s, 90s
undefined Oldies by the Year

Oldies by the Year

Rock, 70s, 60s
undefined Great Old Time Radio

Great Old Time Radio

San Francisco, Talk, 50s, 40s, 60s
undefined 60sRadio (MRG.fm)

60sRadio (MRG.fm)

New York City, 60s
undefined SWR4 Mannheim

SWR4 Mannheim

Mannheim, Oldies, 70s, 80s, 60s
undefined Antenne Niedersachsen - Oldies

Antenne Niedersachsen - Oldies

Hanover, Oldies, 70s, 80s, 60s
undefined ROCK FM ROLLING STONES

ROCK FM ROLLING STONES

Mannheim, Rock, Blues, 60s
undefined Dynamic Resonance Radio

Dynamic Resonance Radio

Cincinnati, 70s, 80s, 60s, Classic Rock
undefined 60er Hits - von 80er 90er OLDIE ANTENNE

60er Hits - von 80er 90er OLDIE ANTENNE

Ismaning, Oldies, 60s
undefined Digital 80 - O flashback que toca

Digital 80 - O flashback que toca

Ribeirao Preto, 70s, 80s, 60s, 90s
undefined Classic Oldies Mix

Classic Oldies Mix

Toronto, Oldies, Hits, 50s, 60s
undefined MopTop Radio

MopTop Radio

Whiteville, 20s 30s 40s 50s 60s, Hits, 60s
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