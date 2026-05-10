Magic 60s
SWR4 Rheinland-Pfalz - SWR4 Mainz
Baladas Clásicas y Viejitas
WBNJ - 91.9 FM
SWR4 Baden-Württemberg - SWR4 Stuttgart
GregRadio 1650
Groovy Radio
Psychedelicized Radio
1st Greek 80s FLAC Radio
TOP 40 60s 70s
24-7 Decades
RSI TV Network
Radio-discostübchen
Oldies by the Year
Great Old Time Radio
60sRadio (MRG.fm)
SWR4 Mannheim
Antenne Niedersachsen - Oldies
Melodie for Music
Radio Luna Escacena
Amigo Radio
SoundWave Radio Plymouth
Joao Bonito / d_jj_b / radio Mix FM
Radio CarcaSON
Old Timers Media
Radio Hit – Solo Éxitos
AUTODJ – Hitradio Oldies
RetroMix CR
WQGR Gold 93.7
ROCK FM ROLLING STONES
Radio Yaadein
Dynamic Radio Gold
BillyBoy340 Timeless Radio
Couleur Bleue Salée
Dynamic Radio
MusicHall Radio
Dynamic Resonance Radio
Ruud Radio
60er Hits - von 80er 90er OLDIE ANTENNE
Rádio Grup Studio Krnov
Digital 80 - O flashback que toca
Omroep Oisterwijk
Classic Oldies Mix
radiolab sixties
Baladisima
Radio Oldtimer
Greatest Hits
Zyna Classics
Romance Radio Cali
MopTop Radio