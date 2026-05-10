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LanguagesGerman

Listen to 15,455 German radio stations online

undefined 100,5 DAS HITRADIO.

100,5 DAS HITRADIO.

Eupen, Hits, 80s, Pop, 90s
undefined 80s80s Funk & Soul

80s80s Funk & Soul

Hamburg, Soul, Funk
undefined HITRADIO RTL Dresden

HITRADIO RTL Dresden

Dresden, Oldies, 80s, 90s
undefined SWR4 Rheinland-Pfalz - SWR4 Mainz

SWR4 Rheinland-Pfalz - SWR4 Mainz

Mainz, Oldies, 70s, 80s, 60s
undefined Radio Swiss Classic

Radio Swiss Classic

Bern, Classical
undefined bigFM Oldschool Rap & Hip-Hop

bigFM Oldschool Rap & Hip-Hop

Stuttgart, Rap, Hip Hop, R'n'B
undefined Radio Swiss Jazz

Radio Swiss Jazz

Basel, Blues, Chillout, Jazz
undefined Classic Videogames RADIO

Classic Videogames RADIO

Euskirchen, Ambient, Techno, Electro, Chillout, Instrumental, Video Games, Soundtrack, Trance, Electronica
undefined SWR3

SWR3

Baden-Baden, Top 40 & Charts, Pop
undefined STR - Space Travel Radio

STR - Space Travel Radio

Esquel, Ambient, Chillout, Instrumental, Easy Listening
undefined AllesOberkrain

AllesOberkrain

Patersdorf, German Folklore
undefined 90s90s Hiphop deutsch

90s90s Hiphop deutsch

Kiel, Hip Hop
undefined SWR4 Baden-Württemberg - SWR4 Stuttgart

SWR4 Baden-Württemberg - SWR4 Stuttgart

Stuttgart, Oldies, 70s, 80s, 60s
undefined BAYERN 3

BAYERN 3

Munich, Hits, Top 40, Top 40 & Charts, Pop
undefined Klassik Radio

Klassik Radio

Augsburg, Classical
undefined thrashking

thrashking

Lehrte, Heavy Metal
undefined Hirschmilch Chillout Channel

Hirschmilch Chillout Channel

Hamburg, Chillout
undefined Hitradio antenne 1

Hitradio antenne 1

Stuttgart, Hits, Top 40, Top 40 & Charts, Pop
undefined Radio Paloma - Volksmusik

Radio Paloma - Volksmusik

Berlin, Schlager, German Folklore
undefined DIE NEUE 107.7 – OLDIES

DIE NEUE 107.7 – OLDIES

Stuttgart, Oldies
undefined Instrumentals Forever

Instrumentals Forever

Affligem, Swing, Classical, Instrumental, Easy Listening
undefined Hitradio Ö3

Hitradio Ö3

Vienna, Pop
undefined Klassik Radio Österreich

Klassik Radio Österreich

Augsburg, Classical
undefined oe24 RADIO

oe24 RADIO

Vienna, Top 40 & Charts, Pop
undefined bigFM US Rap & Hip-Hop

bigFM US Rap & Hip-Hop

Stuttgart, Rap, Hip Hop
undefined Arabella Ti Amo

Arabella Ti Amo

Vienna, Love Songs, Italian Music
undefined Klassik Radio Bach

Klassik Radio Bach

Augsburg, Classical
undefined Thunderdome Radio

Thunderdome Radio

Hardcore Punk
undefined 80s80s Wave

80s80s Wave

Hamburg, New Wave, 80s, Gothic
undefined schlagerradio-germany

schlagerradio-germany

Schlager
undefined 80s80s IN THE MIX

80s80s IN THE MIX

Hamburg, 80s, Pop
undefined Alternative Rock | Best of Rock.FM

Alternative Rock | Best of Rock.FM

Rock, Punk, Alternative, Indie
undefined RTL - Die besten Hits aller Zeiten

RTL - Die besten Hits aller Zeiten

Luxembourg, Rock, Hits, Pop
undefined Radio Bläss

Radio Bläss

Aiterhofen, Schlager, German Folklore, Traditional music
undefined Oktoberfest

Oktoberfest

Munich, Schlager, German Folklore
undefined PARTYRADIO 24

PARTYRADIO 24

Kleinblittersdorf, Schlager, Partyschlager, Discofox
undefined Radio Bollerwagen

Radio Bollerwagen

Bremen, Schlager, Partyschlager
undefined BR Schlager

BR Schlager

Nuremberg, Schlager
undefined 80s80s

80s80s

Rostock, 80s
undefined NDR 2

NDR 2

Hamburg, Oldies, Top 40 & Charts, Pop
undefined Deutschlandfunk

Deutschlandfunk

Cologne, Classical
undefined Radio Regenbogen Rhein-Neckar

Radio Regenbogen Rhein-Neckar

Mannheim, Charts, 80s, Pop, 90s

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