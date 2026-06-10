Radio StationsHitradio Ö3
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About Hitradio Ö3
About Hitradio Ö3
About Hitradio Ö3
(2764)
Austria's most popular radio station broadcasts a hitlist of Pop and Rock and keeps its listeners informed with the latest news.
Hitradio Ö3: Frequencies
Hitradio Ö3: Frequencies
Hitradio Ö3: Frequencies
Abtenau/Buchberg 99.8 FM
Achenkirch 99.4 FM
Admont 97.2 FM
Aflenz/Draicher Berg (Firstkopf) 98.2 FM
Altenmarkt (Enns) 98.3 FM
Aspang/Königsberg 98.7 FM
Au (Bregenzerwald) /Argenzipfel 101.7 FM
Bad Aussee/Tressenstein 99.6 FM
Bad Eisenkappel 1/Lobnig 88 FM
Bad Eisenkappel 2/Schejina 98.6 FM
Bad Ischl 88.1 FM
Bad Kleinkirchheim/Bacher Berg 89 FM
Bad Mitterndorf/Langmoosalm 89.8 FM
Baden/Hartberg 99 FM
Badgastein 1/Stubnerkogel 88.6 FM
Badgastein 2/Pyrkershöhe 89.3 FM
Berndorf/Griesfeld 98.4 FM
Bezau/Baumgarten 96.8 FM
Birkfeld/Breitenstein 87.7 FM
Bludenz 1/Dünserberg 98.8 FM
Bregenz 1/Pfänder 89.6 FM
Bregenz 2/Dornbirn-Lauterach 88.6 FM
Breitenau/Braunhuberkogel 100.9 FM
Bruck (Mur) 1/Mugel 98.7 FM
Brückl/Lippekogel 89.6 FM
Dalaas 89.1 FM
Damüls/Hahnenkopf 97.6 FM
Dienten 89 FM
Donnersbachwald/Sagbauer 89.6 FM
Eben(Pongau)/Langbruckwald 87.9 FM
Eben/Zwölferkopf 103 FM
Ehrwald 1/Zugspitze 97.1 FM
Ehrwald 2/Hohenrain 99 FM
Eibiswald 1/Hadernigg 100.8 FM
Eisenerz 1/Polster ORS 88.4 FM
Ellmautal 99.4 FM
Engelhartszell/Penzenstein 95.9 FM
Felbertauern/Maut 93.2 FM
Feldkirch/Vorderälpele (ORS) 99.5 FM
Flattnitz/Hirnkopf 88.6 FM
Fleiß Nord 102.7 FM
Friesach/Lorenzenberg 89.1 FM
Frohnleiten/Schlöglmoar 97.6 FM
Galtür/Außertschafein 100.7 FM
Gaming/Zürner 95.6 FM
Gaschurn/Innerbofa 88.6 FM
Gerlos/Auerschlag 88.7 FM
Gmünd (Kärnten) 1/Schlossbichl 88.9 FM
Gmunden/Grünberg 98.1 FM
Gosau/Zwieselalm-Törleck 98 FM
Göstling (Ybbs)/Pramreith 98.1 FM
Graz 1/Schöckl 89.2 FM
Greifenburg/Egg 98.7 FM
Grein 101.5 FM
Grein/Sattl 88 FM
Gröbming/Hofmaningberg 99.4 FM
Großarl/Holzlehen 89.2 FM
Großreifling 99.5 FM
Großsölk 98.6 FM
Grünbach/Plackles 98.6 FM
Grünburg/Landsberg 99.8 FM
Gußwerk/Tribein 88.5 FM
Gutenstein/Residenzberg 89.2 FM
Guttaring/Mariahilf 99.3 FM
Hallein/Zinkenkogel 88.6 FM
Hallwang/Nußdorf 103.2 FM
Häselgehr/Heißmahd 98.5 FM
Heiligenblut/Apriach 98.8 FM
Hieflau/Buchegg 98.4 FM
Himmelberg 99.3 FM
Hinterhornbach/Kanzberg 101.4 FM
Hinterstoder/Öttlberg 99.8 FM
Hirtenberg/Steinkamperl 101.3 FM
Hohentauern/Kleiner Schober 89.8 FM
Holzgau/Benglerwald 97.5 FM
Hopfgarten (Def.)/Lercherwald 88.9 FM
Hopfgarten (Nordtirol) 1/Hohe Salve 88.1 FM
Horn/Eichberg 98.4 FM
Huben 1/Brunnerberg 88 FM
Hüttenberg 88.7 FM
Hüttschlag 98.2 FM
Imst 1/Burgstall 89 FM
Innsbruck 1/Patscherkofel 88.5 FM
Innsbruck 2/Seegrube 99.5 FM
Irdning/Gatschberg 88.5 FM
Jenbach 1/Reitherkogel 99.1 FM
Kainach/Schrapfberg 96.4 FM
Kals/Pradell 98.1 FM
Kalwang/Roßbrandkogel (Stellerberg) 97.5 FM
Kernhof 101.4 FM
Kirchdorf (Krems)/Ziehberg 89.8 FM
Kirchschlag/Lembacher Höhe 98.4 FM
Klagenfurt 1/Dobratsch-Villacher Alpe 90.4 FM
Knittelfeld/Eiglerhöhe 98.1 FM
Köflach/Gößnitzberg 98.2 FM
Kössen/Hechenbichl 89 FM
Kötschach/Kronhof 88.1 FM
Krakau/Draunig 102.3 FM
Krems 2/Innerkrems-Grünleitennock 99.8 FM
Krimml/Falkenstein 98.2 FM
Kufstein/Kitzbüheler Horn 103.9 FM
Landeck 1/Krahberg (Grabberg) 102.6 FM
Landeck 2/Giggl 99.8 FM
Landl (Steiermark)/Sulzerhöhe 102.4 FM
Längenfeld/Burgstein 97.8 FM
Laterns/Gischlangs 88.6 FM
Lech (Arlberg)/Rüfikopf 89.2 FM
Lend/Luxkogel 99.7 FM
Leoben/Göss-Häuselberg 99.4 FM
Leutasch/Moosalm 98.8 FM
Lienz 1/Rauchkofel 99.3 FM
Linz 1/Lichtenberg 88.8 FM
Lobming 97.6 FM
Lofer/Loferer Alm-Loderbichl 88.6 FM
Losenstein/Habichl 101.5 FM
Lunz 1 99.4 FM
Mallnitz 1/Lonzaberg 89.4 FM
Maria Saal/Rotheis 102.5 FM
Matrei/Klaunzerberg-Köll 98.6 FM
Mattersburg/Heuberg (ORS) 100.9 FM
Mauterndorf/Großeck 89.3 FM
Mayrhofen 1/Gerloskögerl 88 FM
Metnitz-Ost/Hundsdorf 100.7 FM
Metnitz-West/Oberbergner 102.6 FM
Mittelberg 1/Gundkopf (ORS) 99.6 FM
Mittelberg 2/Am Rohr 99.1 FM
Mitterbach (Erl)/Gemeindealpe 88 FM
Mittersill/Loferstein 93.2 FM
Mörtschach 1/Zabererbühel 98.3 FM
Mörtschach 2/Pirkachberg 102.5 FM
Mühlbach (Hochkönig)/Brennerköpfl 101 FM
Murau/Stolzalpe 99.8 FM
Mürzsteg/Kreuzmauer 92.2 FM
Mürzzuschlag/Ganzstein 101.3 FM
Nassereith 97.3 FM
Nauders/Kleinmutzkopf 99.2 FM
Navis/Tienzens 99.1 FM
Neuberg (Mürz)/Schneealpe 99.8 FM
Neukirchen am Großvenediger/Hohenbramberg 99.3 FM
Neukirchen/Altmünster 89.2 FM
Neumarkt/Kulmer Alpe 88 FM
Niederndorf/Ebbs-Plafing 98 FM
Nötsch/Feistritz 107 FM
Obdach/Schupperer 88.9 FM
Obergurgl/Windeck 88.7 FM
Oberpeischlach 103.2 FM
Obertauern/Tauernpaß 97.3 FM
Obertilliach/Leiten 88.5 FM
Obertraun/Krippenstein 98.4 FM
Obervellach/Pfaffenberg 98.6 FM
Oberweißburg 87.9 FM
Oberzeiring 1/Karleiten 88.8 FM
Ötz (Tirol)/Schlatt 99.6 FM
Palfau 99.8 FM
Patergassen/Plaßbichl 88.6 FM
Paznaun 1/See 103.6 FM
Paznaun 2/Kappl 88.2 FM
Pfunds/Kobl 103.1 FM
Pinkafeld/Hochriegel 96.5 FM
Pinswang 2 93.9 FM
Piösmes 98.6 FM
Pöchlarn 99.2 FM
Pöckstein 90.7 FM
Poysdorf 2/Pfarrkirche 91.2 FM
Prägraten/Budan 96.2 FM
Prutz/Burgschrofen 89.2 FM
Puchberg/Himberg 87.8 FM
Raabs (Thaya)/Kollmitzberg 99.6 FM
Radenthein 1/Mitterberg 89.5 FM
Radmer 89.7 FM
Raggal/Kreuzbühel 88.5 FM
Ramingstein 1/Ambrosenberg 98.1 FM
Rechnitz/Hirschenstein 87.9 FM
Reichenau/Raxalpe 99.2 FM
Rennweg/Atzensberg 89.7 FM
Reutte 1/Hahnenkamm 99.7 FM
Rohr im Gebirge/Schacherbauer 97.4 FM
Rottenmann/Sonnenberg 102.4 FM
Saalbach/Schattberg 99.3 FM
Saalfelden/Huggenberg 98.1 FM
Salzburg 1/Gaisberg (ORS) 99 FM
Sankt Aegyd/Tettenhengst 98.1 FM
Sankt Anton (Arlberg) 1/Galzig 88.5 FM
Sankt Gallenkirch/Tanafreida 97.5 FM
Sankt Jodok 98.9 FM
Sankt Johann (Pongau)/Hahnbaum 88.2 FM
Sankt Katharein (Laming)/Maxl 100.2 FM
Sankt Kathrein/Hirscheggkogel 97.7 FM
Sankt Lambrecht/Kuhalpe 98.3 FM
Sankt Leonhard (Pitztal)/Ausserlehn 88.3 FM
Sankt Martin (Tennengebirge)/Palfen 95.5 FM
Sankt Michael (Lungau)/Bärenkogel 88.3 FM
Sankt Michael/Liesingberg 88.6 FM
Sankt Peter am Kammersberg 99 FM
Sankt Pölten/Jauerling 89.4 FM
Schärding/Schardenberg ORF 88.2 FM
Scheibbs/Lampelsberg 98.4 FM
Schladming 1/Hauser Kaibling 101.3 FM
Schöder/Rabitzen 97.6 FM
Schruns/Golm-Grüneck (ORS) 88 FM
Seefeld (Tirol)/Gschwandkopf 100.1 FM
Sellrain/Sankt Quirin 89.8 FM
Selzthal/Salberg 98.2 FM
Semmering/Sonnwendstein 88.2 FM
Sillian/Hollbruck 87.6 FM
Sölden/Berghof 89.4 FM
Spittal (Drau) 1/Goldeck 87.9 FM
Spittal (Drau) 2/Hühnersberg 98.2 FM
Stadl (Mur)/Sonnberg 100.9 FM
Stall/Steinwand 88.3 FM
Steeg/Kaisers-Oberellenbogen 99.1 FM
Steinach 100 FM
Steuerberg/Hinterwachsenberg 98.4 FM
Steyr/Porscheberg (Tröschberg) 95.6 FM
Stubbach 88.6 FM
Stuben am Arlberg/Albona 99.7 FM
Tamsweg/Leonhardsberg 99.4 FM
Tannheim/Hubertus-Hütte 106 FM
Taxenbach/Gschwandtnerberg 98.7 FM
Thiersee/Hinterthiersee 99.3 FM
Traisen/Tarschberg 88.4 FM
Trattenbach/Stallfeld 97.2 FM
Treffen/Verditz 101.2 FM
Turrach/Turracherhöhe 101.2 FM
Tux/Wanglalpe 98.7 FM
Unken/Unkenberg 97.9 FM
Unterach (Attersee)/Ackerschneid 99.8 FM
Untertauern/Radstadt-Kranabeth 102.1 FM
Untertilliach/Sangerberg 98.8 FM
Unzmarkt/Rittersberg (ORS) 103.1 FM
Veitsch 1/Hochreiter 87.9 FM
Ventertal/Zwieselstein 88.1 FM
Viktring/Stifterkogel (ORS) 88.8 FM
Villach/Finkenstein-Samonig 97 FM
Villgraten 1/Breitenbach 89.8 FM
Villgraten 2/Hochegg 99.7 FM
Wagrain/Floitensberg 98.3 FM
Waidhofen (Ybbs) 1/Sonntagberg ORF 88.2 FM
Waidring/Reiterberg 89.2 FM
Wald (Arlberg)/Klösterle 98.5 FM
Waldegg/Kressenberg 91.3 FM
Waldhausen/Ledererberg 99.3 FM
Warth 88.2 FM
Wattens/St. Michael 98.2 FM
Weißbriach/Wulzentraten 88.7 FM
Weißeck/Scheifling 88.4 FM
Weitensfeld/Zammelsberg 103.3 FM
Weitra/Wachberg 98.1 FM
Wenns/Klapf 99.3 FM
Werfen/Feuerseng 88.8 FM
Weyer/Rapoldeck (Hangelsberg) 99.8 FM
Wien 1/Kahlenberg 99.9 FM
Wien 2/Himmelhof 101.3 FM
Wildalpe 99.4 FM
Wildschönau/Sandeck 96.8 FM
Windisch Bleiberg 1 98.3 FM
Windischgarsten/Kleinerberg 88.3 FM
Winklern/Badbühel 99.6 FM
Wolfsberg 1/Koralpe-Steinschneider 99.5 FM
Wolfsberg 2/Pölling (ORS) 98.6 FM
Wörgl 1/Angerwald 97.8 FM
Ybbsitz/Haselstein 103 FM
Zederhaus 99.6 FM
Zell am See 1/Erlhofplatte (Lechnereck) 88.8 FM
Zell Pfarre 1 99.9 FM