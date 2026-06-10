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Hitradio Ö3

Pop
Hitradio Ö3
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About Hitradio Ö3
(2764)

Austria's most popular radio station broadcasts a hitlist of Pop and Rock and keeps its listeners informed with the latest news.

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GermanViennaViennaAustriaPop
Hitradio Ö3: Frequencies
Abtenau/Buchberg 99.8 FM
Achenkirch 99.4 FM
Admont 97.2 FM
Aflenz/Draicher Berg (Firstkopf) 98.2 FM
Altenmarkt (Enns) 98.3 FM
Aspang/Königsberg 98.7 FM
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