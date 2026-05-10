Listen to 209 radio stations in Vienna online
Radio frequencies in Vienna
Arabella
92.9
ENERGY WIEN
104.2
FM4
91
FM4
103.8
Hitradio Ö3
101.3
Hitradio Ö3
99.9
kronehit
105.8
Lounge FM UKW Wien
103.2
Ö1
87.8
Ö1
92
ORF Radio Wien
95.3
ORF Radio Wien
89.9
Radio Superfly
98.3
- 1. WFAN 66 AM - 101.9 FM
- 2. 94 WIP Sportsradio
- 3. WZRC - 1480 AM
- 4. WINS - 1010 WINS CBS New York
- 5. WABC - 77 WABC Radio
- 6. 1.FM - Otto's Opera House
- 7. KDKA FM - 93.7 The Fan
- 8. La Primera 88.5 Fm
- 9. FOX News
- 10. 105.3 The Fan - CBS Dallas
- 1. WFAN 66 AM - 101.9 FM
- 2. 94 WIP Sportsradio
- 3. WZRC - 1480 AM
- 4. WINS - 1010 WINS CBS New York
- 5. WABC - 77 WABC Radio
- 6. 1.FM - Otto's Opera House
- 7. KDKA FM - 93.7 The Fan
- 8. La Primera 88.5 Fm
- 9. FOX News
- 10. 105.3 The Fan - CBS Dallas