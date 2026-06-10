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About Ö1
About Ö1
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(274)
The Ö1- you listening to Viennas radio station.
Ö1: Frequencies
Ö1: Frequencies
Ö1: Frequencies
Abtenau/Buchberg 87.6 FM
Achenkirch 91.2 FM
Admont 92.5 FM
Aflenz/Draicher Berg (Firstkopf) 92.7 FM
Altenmarkt (Enns) 87.8 FM
Aspang/Königsberg 87.7 FM
Au (Bregenzerwald) /Argenzipfel 87.9 FM
Bad Aussee/Tressenstein 87.7 FM
Bad Eisenkappel 1/Lobnig 91.1 FM
Bad Eisenkappel 2/Schejina 89 FM
Bad Ischl 97.2 FM
Bad Kleinkirchheim/Bacher Berg 90.8 FM
Bad Mitterndorf/Langmoosalm 91.3 FM
Baden/Hartberg 91.3 FM
Badgastein 1/Stubnerkogel 91.3 FM
Badgastein 2/Pyrkershöhe 92.3 FM
Berndorf/Griesfeld 91 FM
Bezau/Baumgarten 91.6 FM
Birkfeld/Breitenstein 92.6 FM
Bludenz 1/Dünserberg 87.6 FM
Bregenz 1/Pfänder 93.3 FM
Bregenz 2/Dornbirn-Lauterach 104.5 FM
Breitenau/Braunhuberkogel 90 FM
Bruck (Mur) 1/Mugel 87.6 FM
Brückl/Lippekogel 93.2 FM
Dalaas 92.7 FM
Damüls/Hahnenkopf 91 FM
Dienten 92.7 FM
Donnersbachwald/Sagbauer 93.6 FM
Eben(Pongau)/Langbruckwald 89.3 FM
Eben/Zwölferkopf 91.9 FM
Ehrwald 1/Zugspitze 91.6 FM
Ehrwald 2/Hohenrain 88.9 FM
Eibiswald 1/Hadernigg 91.9 FM
Eisenerz 1/Polster ORS 92.3 FM
Ellmautal 87.9 FM
Engelhartszell/Penzenstein 90 FM
Feldkirch/Vorderälpele (ORS) 90.8 FM
Flattnitz/Hirnkopf 91.5 FM
Fleiß Nord 87.6 FM
Friesach/Lorenzenberg 98.8 FM
Frohnleiten/Schlöglmoar 93.8 FM
Galtür/Außertschafein 90.5 FM
Gaming/Zürner 92.3 FM
Gaschurn/Innerbofa 90.2 FM
Gerlos/Auerschlag 90.6 FM
Gmünd (Kärnten) 1/Schlossbichl 97.4 FM
Gmunden/Grünberg 87.6 FM
Gosau/Zwieselalm-Törleck 90.1 FM
Göstling (Ybbs)/Pramreith 87.7 FM
Graz 1/Schöckl 91.2 FM
Greifenburg/Egg 90.9 FM
Grein/Sattl 93.3 FM
Gröbming/Hofmaningberg 90.2 FM
Großarl/Holzlehen 93.2 FM
Großreifling 90.7 FM
Großsölk 91.6 FM
Grünbach/Plackles 91.7 FM
Grünburg/Landsberg 93.3 FM
Gußwerk/Tribein 90.3 FM
Gutenstein/Residenzberg 93.2 FM
Guttaring/Mariahilf 91.4 FM
Hallein/Zinkenkogel 97.7 FM
Hallwang/Nußdorf 90.5 FM
Häselgehr/Heißmahd 90.3 FM
Heiligenblut/Apriach 87.6 FM
Hieflau/Buchegg 90.3 FM
Himmelberg 87.7 FM
Hinterhornbach/Kanzberg 89.3 FM
Hinterstoder/Öttlberg 92.2 FM
Hirtenberg/Steinkamperl 97.6 FM
Hohentauern/Kleiner Schober 92.6 FM
Holzgau/Benglerwald 89 FM
Hopfgarten (Def.)/Lercherwald 91.2 FM
Hopfgarten (Nordtirol) 1/Hohe Salve 91.8 FM
Horn/Eichberg 93 FM
Huben 1/Brunnerberg 91.9 FM
Hüttenberg 91.1 FM
Hüttschlag 92.5 FM
Imst 1/Burgstall 92 FM
Innsbruck 1/Patscherkofel 92.5 FM
Innsbruck 2/Seegrube 87.6 FM
Irdning/Gatschberg 91 FM
Jenbach 1/Reitherkogel 90.9 FM
Kainach/Schrapfberg 87.7 FM
Kals/Pradell 92.6 FM
Kalwang/Roßbrandkogel (Stellerberg) 89.9 FM
Kernhof 91 FM
Kirchdorf (Krems)/Ziehberg 92.9 FM
Kirchschlag/Lembacher Höhe 91.4 FM
Klagenfurt 1/Dobratsch-Villacher Alpe 92.8 FM
Knittelfeld/Eiglerhöhe 91.7 FM
Köflach/Gößnitzberg 91.8 FM
Kössen/Hechenbichl 91.5 FM
Kötschach/Kronhof 91.3 FM
Krakau/Draunig 92.3 FM
Krems 2/Innerkrems-Grünleitennock 92 FM
Krimml/Falkenstein 91.5 FM
Kufstein/Kitzbüheler Horn 97.5 FM
Landeck 1/Krahberg (Grabberg) 90.1 FM
Landeck 2/Giggl 89.4 FM
Landl (Steiermark)/Sulzerhöhe 92.6 FM
Längenfeld/Burgstein 90 FM
Laterns/Gischlangs 92.9 FM
Lech (Arlberg)/Rüfikopf 92.9 FM
Lend/Luxkogel 89.8 FM
Leoben/Göss-Häuselberg 91.9 FM
Leutasch/Moosalm 87.9 FM
Lienz 1/Rauchkofel 89.3 FM
Linz 1/Lichtenberg 97.5 FM
Lobming 88.1 FM
Lofer/Loferer Alm-Loderbichl 92.6 FM
Losenstein/Habichl 90.6 FM
Lunz 1 90.5 FM
Mallnitz 1/Lonzaberg 93.6 FM
Maria Saal/Rotheis 87.7 FM
Matrei/Klaunzerberg-Köll 90.7 FM
Mattersburg/Heuberg (ORS) 89 FM
Mauterndorf/Großeck 91.3 FM
Mayrhofen 1/Gerloskögerl 92.9 FM
Metnitz-Ost/Hundsdorf 91.8 FM
Metnitz-West/Oberbergner 87.7 FM
Mittelberg 1/Gundkopf (ORS) 91.4 FM
Mittelberg 2/Am Rohr 93.9 FM
Mitterbach (Erl)/Gemeindealpe 90.8 FM
Mittersill/Loferstein 91.9 FM
Mörtschach 1/Zabererbühel 91.3 FM
Mörtschach 2/Pirkachberg 92.4 FM
Mühlbach (Hochkönig)/Brennerköpfl 91.2 FM
Murau/Stolzalpe 90.9 FM
Mürzsteg/Kreuzmauer 100.3 FM
Mürzzuschlag/Ganzstein 91.7 FM
Nassereith 92.3 FM
Nauders/Kleinmutzkopf 90.6 FM
Navis/Tienzens 89.8 FM
Neuberg (Mürz)/Schneealpe 97.3 FM
Neukirchen am Großvenediger/Hohenbramberg 87.6 FM
Neukirchen/Altmünster 91.3 FM
Neumarkt/Kulmer Alpe 92.1 FM
Niederndorf/Ebbs-Plafing 90.4 FM
Nötsch/Feistritz 89.1 FM
Obdach/Schupperer 90.9 FM
Obergurgl/Windeck 92.8 FM
Oberpeischlach 90 FM
Obertauern/Tauernpaß 88.2 FM
Obertilliach/Leiten 92 FM
Obertraun/Krippenstein 89.2 FM
Obervellach/Pfaffenberg 91 FM
Oberzeiring 1/Karleiten 90.2 FM
Ötz (Tirol)/Schlatt 90.8 FM
Palfau 88.1 FM
Patergassen/Plaßbichl 93.9 FM
Paznaun 1/See 97.4 FM
Paznaun 2/Kappl 91 FM
Pfunds/Kobl 92.6 FM
Pinkafeld/Hochriegel 92.6 FM
Pinswang 2 89.4 FM
Piösmes 92.2 FM
Pöchlarn 87.6 FM
Pöckstein 94.3 FM
Poysdorf 2/Pfarrkirche 96 FM
Prägraten/Budan 89.1 FM
Prutz/Burgschrofen 91.2 FM
Puchberg/Himberg 90.7 FM
Raabs (Thaya)/Kollmitzberg 92.3 FM
Radenthein 1/Mitterberg 98.8 FM
Radmer 91 FM
Raggal/Kreuzbühel 92.1 FM
Ramingstein 1/Ambrosenberg 90.3 FM
Rechnitz/Hirschenstein 90.6 FM
Reichenau/Raxalpe 92.7 FM
Rennweg/Atzensberg 93.2 FM
Reutte 1/Hahnenkamm 87.8 FM
Rohr im Gebirge/Schacherbauer 92.5 FM
Rottenmann/Sonnenberg 87.9 FM
Saalbach/Schattberg 90.5 FM
Saalfelden/Huggenberg 91.4 FM
Salzburg 1/Gaisberg (ORS) 90.9 FM
Sankt Aegyd/Tettenhengst 89 FM
Sankt Anton (Arlberg) 1/Galzig 92.1 FM
Sankt Gallenkirch/Tanafreida 91.9 FM
Sankt Jodok 89.6 FM
Sankt Johann (Pongau)/Hahnbaum 91.8 FM
Sankt Katharein (Laming)/Maxl 88.8 FM
Sankt Kathrein/Hirscheggkogel 91.7 FM
Sankt Lambrecht/Kuhalpe 89.5 FM
Sankt Leonhard (Pitztal)/Ausserlehn 90.6 FM
Sankt Martin (Tennengebirge)/Palfen 90.6 FM
Sankt Michael (Lungau)/Bärenkogel 92.2 FM
Sankt Michael/Liesingberg 92.6 FM
Sankt Peter am Kammersberg 89.8 FM
Sankt Pölten/Jauerling 97 FM
Schärding/Schardenberg ORF 92.5 FM
Scheibbs/Lampelsberg 90.9 FM
Schladming 1/Hauser Kaibling 94.3 FM
Schöder/Rabitzen 92.6 FM
Schruns/Golm-Grüneck (ORS) 91.4 FM
Seefeld (Tirol)/Gschwandkopf 90.4 FM
Sellrain/Sankt Quirin 91.4 FM
Selzthal/Salberg 90.6 FM
Semmering/Sonnwendstein 90.3 FM
Sillian/Hollbruck 90.9 FM
Sölden/Berghof 92.1 FM
Spittal (Drau) 1/Goldeck 91.6 FM
Spittal (Drau) 2/Hühnersberg 88.5 FM
Stadl (Mur)/Sonnberg 91.8 FM
Stall/Steinwand 92 FM
Steeg/Kaisers-Oberellenbogen 92.2 FM
Steinach 91.5 FM
Steuerberg/Hinterwachsenberg 91.9 FM
Steyr/Porscheberg (Tröschberg) 87.8 FM
Stubbach 92.9 FM
Stuben am Arlberg/Albona 87.8 FM
Tamsweg/Leonhardsberg 93.9 FM
Tannheim/Hubertus-Hütte 89 FM
Taxenbach/Gschwandtnerberg 91.1 FM
Thiersee/Hinterthiersee 93.3 FM
Traisen/Tarschberg 90.5 FM
Trattenbach/Stallfeld 92.8 FM
Treffen/Verditz 91.1 FM
Turrach/Turracherhöhe 91 FM
Tux/Wanglalpe 91.8 FM
Unken/Unkenberg 87.6 FM
Unterach (Attersee)/Ackerschneid 90.3 FM
Untertauern/Radstadt-Kranabeth 91.2 FM
Untertilliach/Sangerberg 90 FM
Unzmarkt/Rittersberg (ORS) 90.7 FM
Veitsch 1/Hochreiter 97.6 FM
Ventertal/Zwieselstein 93.3 FM
Viktring/Stifterkogel (ORS) 90.9 FM
Villach/Finkenstein-Samonig 89.7 FM
Villgraten 1/Breitenbach 92.4 FM
Villgraten 2/Hochegg 88.3 FM
Wagrain/Floitensberg 92.9 FM
Waidhofen (Ybbs) 1/Sonntagberg ORF 99.6 FM
Waidring/Reiterberg 92.2 FM
Wald (Arlberg)/Klösterle 91.6 FM
Waldegg/Kressenberg 89.6 FM
Waldhausen/Ledererberg 87.7 FM
Warth 91.1 FM
Wattens/St. Michael 90.2 FM
Weißbriach/Wulzentraten 91.4 FM
Weißeck/Scheifling 93.6 FM
Weitensfeld/Zammelsberg 91.1 FM
Weitra/Wachberg 92.7 FM
Wenns/Klapf 92.9 FM
Werfen/Feuerseng 92.6 FM
Weyer/Rapoldeck (Hangelsberg) 91.8 FM
Wien 1/Kahlenberg 92 FM
Wien 2/Himmelhof 87.8 FM
Wildalpe 92.4 FM
Wildschönau/Sandeck 89.8 FM
Windisch Bleiberg 1 88.2 FM
Windischgarsten/Kleinerberg 97.8 FM
Winklern/Badbühel 89.7 FM
Wolfsberg 1/Koralpe-Steinschneider 96.7 FM
Wolfsberg 2/Pölling (ORS) 88.2 FM
Wörgl 1/Angerwald 87.6 FM
Ybbsitz/Haselstein 90.8 FM
Zederhaus 90.1 FM
Zell am See 1/Erlhofplatte (Lechnereck) 92.4 FM
Zell Pfarre 1 87.6 FM