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The Ö1- you listening to Viennas radio station.

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Ö1: Frequencies
Abtenau/Buchberg 87.6 FM
Achenkirch 91.2 FM
Admont 92.5 FM
Aflenz/Draicher Berg (Firstkopf) 92.7 FM
Altenmarkt (Enns) 87.8 FM
Aspang/Königsberg 87.7 FM
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