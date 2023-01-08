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(811)

Radio Kärnten: broad selection of information and music accompanies you through the day.

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ORF Radio Kärnten: Frequencies
Bad Eisenkappel 1/Lobnig 95.6 FM
Bad Eisenkappel 2/Schejina 91.5 FM
Bad Kleinkirchheim/Bacher Berg 95 FM
Brückl/Lippekogel 94.8 FM
Flattnitz/Hirnkopf 93.9 FM
Friesach/Lorenzenberg 96.5 FM
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