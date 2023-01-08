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ORF Radio Salzburg

OldiesSchlagerGerman Folklore
ORF Radio Salzburg
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About ORF Radio Salzburg
(529)

Radio Salzburg accompanies you with an array of thematic choices and lots of music through the day.

Station website
GermanSalzburgSalzburgAustriaOldiesSchlagerGerman Folklore
ORF Radio Salzburg: Frequencies
Abtenau/Buchberg 93.3 FM
Bad Ischl 91.7 FM
Badgastein 1/Stubnerkogel 96.3 FM
Badgastein 2/Pyrkershöhe 95.5 FM
Dienten 94.6 FM
Eben(Pongau)/Langbruckwald 95.2 FM
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Generated: 10/6/2026 - 12:55:31 PM
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