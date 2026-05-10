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Listen to 19 radio stations in Salzburg online

undefined Balkan Radio Salzburg

Balkan Radio Salzburg

Salzburg, Pop
undefined Retro Hits 90s Radio

Retro Hits 90s Radio

Salzburg, Eurodance, Dance, 90s
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ORF Radio Salzburg

Salzburg, Oldies, Schlager, German Folklore
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Antenne Salzburg

Salzburg, Rock, Hits, Pop
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WELLE 1 Salzburg

Salzburg, Pop
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ENERGY SALZBURG

Salzburg, Hits, Pop
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Radiofabrik

Salzburg, Alternative, Pop, Indie
Radio frequencies in Salzburg
Antenne Salzburg
101.8
Arabella
102.5
Arabella
99.7
ENERGY SALZBURG
94
FM4
104.6
Hitradio Ö3
99
Ö1
90.9
ORF Radio Oberösterreich
101.2
ORF Radio Salzburg
94.8
Radiofabrik
97.3
Radiofabrik
107.5
WELLE 1 Salzburg
106.2

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