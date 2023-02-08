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ORF Radio Steiermark

OldiesSchlagerHits
ORF Radio Steiermark
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About ORF Radio Steiermark
(791)

The best of German-language Schlager and Austrian pop music, as well as international top hits and classics from four decades.

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GermanGrazStyriaAustriaOldiesSchlagerHits
ORF Radio Steiermark: Frequencies
Admont 94.9 FM
Aflenz/Draicher Berg (Firstkopf) 94.7 FM
Altenmarkt (Enns) 96.1 FM
Bad Aussee/Tressenstein 92.9 FM
Bad Mitterndorf/Langmoosalm 93.8 FM
Birkfeld/Breitenstein 96.3 FM
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Generated: 10/6/2026 - 3:21:09 PM
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