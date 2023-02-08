Aflenz/Draicher Berg (Firstkopf) 94.7 FM
Altenmarkt (Enns) 96.1 FM
Bad Aussee/Tressenstein 92.9 FM
Bad Mitterndorf/Langmoosalm 93.8 FM
Birkfeld/Breitenstein 96.3 FM
Breitenau/Braunhuberkogel 94.3 FM
Bruck (Mur) 1/Mugel 93.2 FM
Donnersbachwald/Sagbauer 100.8 FM
Eibiswald 1/Hadernigg 98.7 FM
Eisenerz 1/Polster ORS 97.3 FM
Frohnleiten/Schlöglmoar 95.9 FM
Gröbming/Hofmaningberg 93 FM
Hohentauern/Kleiner Schober 95 FM
Irdning/Gatschberg 97.8 FM
Kainach/Schrapfberg 94.8 FM
Kalwang/Roßbrandkogel (Stellerberg) 90.9 FM
Knittelfeld/Eiglerhöhe 94.9 FM
Köflach/Gößnitzberg 88.1 FM
Landl (Steiermark)/Sulzerhöhe 95.7 FM
Leoben/Göss-Häuselberg 97.1 FM
Mitterbach (Erl)/Gemeindealpe 92.8 FM
Mürzsteg/Kreuzmauer 96 FM
Mürzzuschlag/Ganzstein 94.5 FM
Neuberg (Mürz)/Schneealpe 95 FM
Neumarkt/Kulmer Alpe 94.1 FM
Obdach/Schupperer 95.7 FM
Oberzeiring 1/Karleiten 95.8 FM
Pinkafeld/Hochriegel 88.8 FM
Rechnitz/Hirschenstein 100.1 FM
Rottenmann/Sonnenberg 96.8 FM
Sankt Anna a.L./Lavantegg 93.4 FM
Sankt Katharein (Laming)/Maxl 96 FM
Sankt Kathrein/Hirscheggkogel 93.7 FM
Sankt Lambrecht/Kuhalpe 95.9 FM
Sankt Michael/Liesingberg 96.5 FM
Sankt Peter am Kammersberg 98.1 FM
Schladming 1/Hauser Kaibling 96.3 FM
Stadl (Mur)/Sonnberg 95.2 FM
Turrach/Turracherhöhe 88.1 FM
Unzmarkt/Rittersberg (ORS) 94.6 FM
Veitsch 1/Hochreiter 94 FM
Weißeck/Scheifling 96.3 FM