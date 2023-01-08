Ehrwald 1/Zugspitze 95.3 FM
Ehrwald 2/Hohenrain 96.6 FM
Galtür/Außertschafein 93.5 FM
Gerlos/Auerschlag 93.5 FM
Häselgehr/Heißmahd 96.8 FM
Hinterhornbach/Kanzberg 97.5 FM
Holzgau/Benglerwald 95.6 FM
Hopfgarten (Def.)/Lercherwald 94.4 FM
Hopfgarten (Nordtirol) 1/Hohe Salve 94.1 FM
Huben 1/Brunnerberg 97 FM
Innsbruck 1/Patscherkofel 96.4 FM
Innsbruck 2/Seegrube 94.6 FM
Jenbach 1/Reitherkogel 94.9 FM
Kössen/Hechenbichl 96.1 FM
Kufstein/Kitzbüheler Horn 95.4 FM
Landeck 1/Krahberg (Grabberg) 93.9 FM
Längenfeld/Burgstein 93.6 FM
Lienz 1/Rauchkofel 95.9 FM
Matrei/Klaunzerberg-Köll 95 FM
Mayrhofen 1/Gerloskögerl 100.3 FM
Nauders/Kleinmutzkopf 93.6 FM
Niederndorf/Ebbs-Plafing 95.1 FM
Obergurgl/Windeck 95.6 FM
Obertilliach/Leiten 97.3 FM
Ötz (Tirol)/Schlatt 94.5 FM
Prutz/Burgschrofen 96.4 FM
Reutte 1/Hahnenkamm 94.7 FM
Sankt Anton (Arlberg) 1/Galzig 95.1 FM
Sankt Leonhard (Pitztal)/Ausserlehn 97.7 FM
Seefeld (Tirol)/Gschwandkopf 93.4 FM
Sellrain/Sankt Quirin 96 FM
Sillian/Hollbruck 94.6 FM
Steeg/Kaisers-Oberellenbogen 94.1 FM
Tannheim/Hubertus-Hütte 102.4 FM
Thiersee/Hinterthiersee 101.8 FM
Untertilliach/Sangerberg 96.2 FM
Ventertal/Zwieselstein 96.7 FM
Villgraten 1/Breitenbach 98.2 FM
Villgraten 2/Hochegg 95.1 FM
Waidring/Reiterberg 94.3 FM
Wattens/St. Michael 94 FM
Wildschönau/Sandeck 92.3 FM
Wörgl 1/Angerwald 93.2 FM