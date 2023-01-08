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ORF Radio Tirol

OldiesSchlagerGerman Folklore
ORF Radio Tirol
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(981)

Radio Tirol accompanies you through the day with swinging tunes.

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GermanInnsbruckTyrolAustriaOldiesSchlagerGerman Folklore
ORF Radio Tirol: Frequencies
Achenkirch 95.2 FM
Eben/Zwölferkopf 93.3 FM
Ehrwald 1/Zugspitze 95.3 FM
Ehrwald 2/Hohenrain 96.6 FM
Galtür/Außertschafein 93.5 FM
Gerlos/Auerschlag 93.5 FM
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