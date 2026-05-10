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GenresFolkloreGerman Folklore

German Folklore radio – Listen to 157 German Folklore radio stations online

undefined AllesOberkrain

AllesOberkrain

Patersdorf, German Folklore
undefined Radio Paloma - Volksmusik

Radio Paloma - Volksmusik

Berlin, Schlager, German Folklore
undefined Radio Bläss

Radio Bläss

Aiterhofen, Schlager, German Folklore, Traditional music
undefined 247PolkaHeaven

247PolkaHeaven

Cleveland, German Folklore
undefined Radio-Kaj

Radio-Kaj

Zagreb, German Folklore
undefined Oktoberfest

Oktoberfest

Munich, Schlager, German Folklore
undefined Wirtshausmusik

Wirtshausmusik

Munich, German Folklore
undefined Radio U1 Tirol

Radio U1 Tirol

Schwaz, Schlager, German Folklore, Traditional music
undefined Alles Blasmusik

Alles Blasmusik

Patersdorf, German Folklore, Traditional music
undefined Schwany 4 Blasmusik

Schwany 4 Blasmusik

German Folklore, Traditional music
undefined Radio Heimatmelodie

Radio Heimatmelodie

Regensburg, Schlager, German Folklore
undefined Blasmusik Pur

Blasmusik Pur

Vienna, German Folklore
undefined Bayern 2

Bayern 2

Munich, German Folklore
undefined Radio Melodie

Radio Melodie

Saarbrücken, Schlager, German Folklore, Traditional music
undefined alpenradio

alpenradio

German Folklore
undefined Radio Dacha

Radio Dacha

Moscow, German Folklore
undefined zipfelalm

zipfelalm

Schlager, German Folklore
undefined Radio Dechovka

Radio Dechovka

German Folklore, Traditional music
undefined WEANARISCH g´spielt

WEANARISCH g´spielt

Innsbruck, German Folklore, Austropop
undefined Blasmusikradio mit Bernd

Blasmusikradio mit Bernd

Brass, German Folklore, Traditional music
undefined Radio VM1

Radio VM1

Vienna, Brass, Schlager, German Folklore
undefined Deutscher Soldatensender von 1970

Deutscher Soldatensender von 1970

Magdeburg, Hits, German Folklore
undefined ANTENNE BAYERN - Oktoberfest Hits

ANTENNE BAYERN - Oktoberfest Hits

Ismaning, Hits, Schlager, German Folklore
undefined ANTENNE BAYERN - Bayern Sound

ANTENNE BAYERN - Bayern Sound

Ismaning, Disco, German Folklore
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