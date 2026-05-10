Listen to 22 radio stations in Innsbruck online
Radio frequencies in Innsbruck
Antenne Tirol
105.1
ENERGY TIROL
99.9
FM4
102.5
FM4
101.4
Hitradio Ö3
88.5
Hitradio Ö3
99.5
Klassik Radio
95.5
kronehit
106.5
Life Radio Tirol
101.8
Ö1
87.6
Ö1
92.5
ORF Radio Tirol
96.4
ORF Radio Tirol
94.6
WELLE1 TIROL
92.9
- 1. WFAN 66 AM - 101.9 FM
- 2. 94 WIP Sportsradio
- 3. WZRC - 1480 AM
- 4. WINS - 1010 WINS CBS New York
- 5. WABC - 77 WABC Radio
- 6. 1.FM - Otto's Opera House
- 7. KDKA FM - 93.7 The Fan
- 8. La Primera 88.5 Fm
- 9. FOX News
- 10. 105.3 The Fan - CBS Dallas
- 1. WFAN 66 AM - 101.9 FM
- 2. 94 WIP Sportsradio
- 3. WZRC - 1480 AM
- 4. WINS - 1010 WINS CBS New York
- 5. WABC - 77 WABC Radio
- 6. 1.FM - Otto's Opera House
- 7. KDKA FM - 93.7 The Fan
- 8. La Primera 88.5 Fm
- 9. FOX News
- 10. 105.3 The Fan - CBS Dallas