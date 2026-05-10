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Listen to 22 radio stations in Innsbruck online

undefined WEANARISCH g´spielt

WEANARISCH g´spielt

Innsbruck, German Folklore, Austropop
undefined Life Radio Tirol Schlagerpuls

Life Radio Tirol Schlagerpuls

Innsbruck, Schlager
undefined Life Radio Tirol Sommerhitparty

Life Radio Tirol Sommerhitparty

Innsbruck, Pop
undefined Life Radio Tirol PARTYHITMIX

Life Radio Tirol PARTYHITMIX

Innsbruck, Hits, Dance, Pop
undefined Life Radio Tirol Italo

Life Radio Tirol Italo

Innsbruck, Italo Pop
undefined Mountainreggae Radio

Mountainreggae Radio

Innsbruck, Reggae
undefined Life Radio Tirol Golden Oldies

Life Radio Tirol Golden Oldies

Innsbruck, Oldies
undefined Life Radio Tirol Rock

Life Radio Tirol Rock

Innsbruck, Rock
undefined ENERGY TIROL

ENERGY TIROL

Innsbruck, Hits, Pop
undefined ORF Radio Tirol

ORF Radio Tirol

Innsbruck, Oldies, Schlager, German Folklore
undefined Der Bäcker Ruetz

Der Bäcker Ruetz

Innsbruck, Rock, Ambient, Easy Listening, Pop
undefined Freies Radio Innsbruck FREIRAD

Freies Radio Innsbruck FREIRAD

Innsbruck, Rock, Classical, Pop
undefined Life Radio Tirol

Life Radio Tirol

Innsbruck, Rock, Charts, Hits, Pop
Radio frequencies in Innsbruck
Antenne Tirol
105.1
ENERGY TIROL
99.9
FM4
102.5
FM4
101.4
Freies Radio Innsbruck FREIRAD
105.9
Hitradio Ö3
88.5
Hitradio Ö3
99.5
Klassik Radio
95.5
kronehit
106.5
Life Radio Tirol
101.8
Ö1
87.6
Ö1
92.5
ORF Radio Tirol
96.4
ORF Radio Tirol
94.6
RADIO MARIA ÖSTERREICH
91.1
Radio U1 Tirol
97
WELLE1 TIROL
92.9

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