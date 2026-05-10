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Listen to 23 radio stations in Klagenfurt online

undefined Radio AFFENGEIL

Radio AFFENGEIL

Klagenfurt, Rock, Dance, Schlager, Pop
undefined Antenne Kärnten verrückte Stunde

Antenne Kärnten verrückte Stunde

Klagenfurt, Pop
undefined Antenne Kärnten Partyhitmix

Antenne Kärnten Partyhitmix

Klagenfurt, Pop
undefined Antenne Kärnten Greatest Hits

Antenne Kärnten Greatest Hits

Klagenfurt, Classical, Pop
undefined Antenne Kärnten 80er Pop

Antenne Kärnten 80er Pop

Klagenfurt, 80s
undefined Antenne Kärnten Austro-Hits

Antenne Kärnten Austro-Hits

Klagenfurt, Folk
undefined Antenne Kärnten Fitness-Hits

Antenne Kärnten Fitness-Hits

Klagenfurt, Pop
undefined Antenne Kärnten Classic Rock

Antenne Kärnten Classic Rock

Klagenfurt, Rock, Classic Rock
undefined Antenne Kärnten Überdosis Gfühl

Antenne Kärnten Überdosis Gfühl

Klagenfurt, Ballads, Love Songs, Pop
undefined ORF Radio Kärnten

ORF Radio Kärnten

Klagenfurt, Hits, Schlager, German Folklore
undefined Antenne Kärnten

Antenne Kärnten

Klagenfurt, Charts, Pop
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Radio Harmonie

Klagenfurt, Oldies, Pop
Radio frequencies in Klagenfurt
Antenne Kärnten
104.9
FM4
102.9
Hitradio Ö3
90.4
kronehit
103.7
Ö1
92.8
ORF Radio Kärnten
97.8
Radio Agora
105.5
Radio Harmonie
95.2

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