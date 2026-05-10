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Listen to 3,257 French radio stations online

undefined NOSTALGIE BLUES

NOSTALGIE BLUES

Paris, Blues
undefined Jazz Radio - Piano Jazz

Jazz Radio - Piano Jazz

Paris, Instrumental, Jazz
undefined NRJ FRENCH HITS

NRJ FRENCH HITS

Paris, French songs
undefined Roots Legacy Radio

Roots Legacy Radio

Lille, Reggae, Ska, Dub
undefined Instrumentals Forever

Instrumentals Forever

Affligem, Swing, Classical, Instrumental, Easy Listening
undefined ICI Radio-Canada Première - Montréal

ICI Radio-Canada Première - Montréal

Montreal
undefined Radio Classique

Radio Classique

Paris, Film & Musical, Classical
undefined France Inter

France Inter

Paris
undefined Tropiques ZOUK

Tropiques ZOUK

Paris, Zouk
undefined France Info

France Info

Paris
undefined Smooth Jazz Lounge

Smooth Jazz Lounge

Paris, Easy Listening, Jazz
undefined Fip : Electro

Fip : Electro

Paris, Techno, Electro, House
undefined OUI FM Classic Rock

OUI FM Classic Rock

Paris, Rock, Classic Rock
undefined Fip : Rock

Fip : Rock

Paris, Rock, Pop
undefined RADIO MARIA TOGO

RADIO MARIA TOGO

Lomé, Christian Music
undefined RMC Info Talk Sport

RMC Info Talk Sport

Paris
undefined Myzen Radio

Myzen Radio

Villeneuve-d'Ascq, Ambient
undefined Radio St Barth

Radio St Barth

Top 40 & Charts, Pop
undefined Classic 21

Classic 21

Brussels, Rock, Hits
undefined FIP

FIP

Paris, Film & Musical, Jazz
undefined Europe 1

Europe 1

Paris
undefined NRJ ZOUK

NRJ ZOUK

Paris, Zouk
undefined NRJ GANGSTA RAP

NRJ GANGSTA RAP

Paris, Rap
undefined FG PURPLE DISCO MACHINE

FG PURPLE DISCO MACHINE

Paris, Dance, Electro, Club
undefined FG CHIC VINTAGE

FG CHIC VINTAGE

Paris, Dance, Electro, Club
undefined Metropolys Riviera

Metropolys Riviera

Lille, Electro, Pop
undefined OUI FM Summertime

OUI FM Summertime

Paris, Rock
undefined Fip : Reggae

Fip : Reggae

Paris, Reggae, Ska
undefined OUI FM Rock 90's

OUI FM Rock 90's

Paris, Rock, 90s
undefined OUI FM Rock 80's

OUI FM Rock 80's

Paris, Rock, 80s
undefined Le Rapologue Radio

Le Rapologue Radio

Montreal, Rap, Hip Hop, R'n'B
undefined Classic 21 80's

Classic 21 80's

Brussels, 80s
undefined RTS - Couleur 3

RTS - Couleur 3

Lausanne, Rock, Alternative, Pop
undefined Énergie Rimouski 98.7

Énergie Rimouski 98.7

Rimouski, Pop
undefined NOSTALGIE NEW WAVE

NOSTALGIE NEW WAVE

Paris, New Wave, 80s
undefined FG CHIC FRENCH

FG CHIC FRENCH

Paris, Pop

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