vol:72 鉴渣手册01: 我私下只是乱，不是渣

【本期嘉宾】王继续 微博@王继续 《喜剧大会》演员大命 微博@ 么哥呀大 喜剧演员小橘 微博@一只橘橘oo 《双响炮》主播【本期主播】小 镟 微博@YD的蓝陈小兔 脱口秀/漫才/即兴演员，笑果漫才新人赏获胜组合小 黑 微博@老实人小黑本黑《脱口秀大会第五季》卡司，漫才专场《2的3次方》你们遇到过“渣人”吗？你们有哪些“鉴渣”方法？《二的三次方》是一档闲谈类播客，像是有三位老友，主打陪伴，偶现干货，哈哈哈开心就好啦～Shownotes：00:02:00 渣男和舔狗是两码事00:03:42 镟总“脚踩两条船”00:09:44 没有认真约会算渣吗？00:11:46 空窗期不聊骚，难道守寡吗？00:12:18 劈腿被玩弄00:17:18 王继续被富婆包养二十多年00:21:00 恋爱期间和人聊骚00:25:54 准备大那个特那个，结果聊了一宿天00:31:51 每次幻想自己穿越回古代就是贫下中农00:35:48 私下很乱，不代表渣00:41:16 结婚十年有两个孩子，发现老公和其他人联系了十年00:46:01 用防窥膜的很可能是渣人00:49:36 睡明星也能和王继续扯上关系00:52:38 竟然还有喜欢睡脱口秀演员的人00:56:48 老师被网贷下海女伤透心，也下海了01:03:21 前男友妈妈给二十万，希望别和自己的儿子分手01:06:12 同时拥有四个男朋友01:08:09 遇到的渣男给了我最好的爱情01:12:36 最精彩的部分【互动方式】微博：二的三次方抖音：二的三次方小红书：二的三次方想进听友群的朋友，可以添加小助手微信：sixiaoxiju007 或可以扫描下方二维码，小助手会拉你进群【商务合作】微信：cxxdaydayps：另外！！我们的新喜剧剧场开始售票啦！！有喜欢的朋友们欢迎大家前来观演！！