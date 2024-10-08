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二的三次方
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二的三次方
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这是一个由肆笑喜剧和漫喜利工作室联合出品的播客节目。 肆漫新喜剧专场巡演中…… 这是一个三个喜剧人的播客，主打的就是各执己见，全是偏颇。 老实人小黑 第一代抖音b站网红 演员王俊霖 前笑果编剧/艺人 演员小镟 老板 用不同的视角分享生活探讨热点 欢迎关注WX公众号【肆笑喜剧】 每周不定时更新…
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vol:73 综艺圈水多深？和s级综艺总导演聊潜规则那些事
【本期嘉宾】刘洪伟 微博@谐音梗之王 《脱口秀大会》卡司；漫才演员赵有成 微博@赵有成 《脱口秀大会》卡司；《奇葩说》辩手董欣 微博@导演董欣 《单排喜剧大赛》导演【本期主播】小 镟 微博@YD的蓝陈小兔 脱口秀/漫才/即兴演员，笑果漫才新人赏获胜组合小 黑 微博@老实人小黑本黑《脱口秀大会第五季》卡司，漫才专场《2的3次方》综艺节目内幕大曝光！综艺节目的水到底有多深？《二的三次方》是一档闲谈类播客，像是有三位老友，主打陪伴，偶现干货，哈哈哈开心就好啦～Shownotes：00:01:53 各位主播参加的综艺00:04:22 赵有成淘汰李雪琴，至今还被骂00:10:31 刘洪伟在节目里说冯小刚不好笑00:13:53 镟总上台装老板是剧本00:19:14 赵有成参加完节目，收入反而很低00:23:37 刘洪伟在厕所门口赢得那英拍灯00:26:12 董导和小黑结缘于喜剧大会00:31:48 小黑当面说郭德纲爹味重00:38:38 24年的几档喜剧综艺你最喜欢哪个？00:47:34 爆料那些娱乐圈德不配位的人00:50:28 《演员请就位》现场录制大爆料00:56:36 音乐综艺里的门道01:03:54 为什么要做《单排喜剧大赛》？01:10:01 让老刘敬佩一辈子的人01:17:12 镟总小黑准备投资《单排喜剧大赛》01:25:05 利用鱿鱼游戏赛制众筹喜剧【互动方式】微博：二的三次方抖音：二的三次方小红书：二的三次方想进听友群的朋友，可以添加小助手微信：sixiaoxiju007 或可以扫描下方二维码，小助手会拉你进群【商务合作】微信：cxxdaydayps：另外！！我们的新喜剧剧场开始售票啦！！有喜欢的朋友们欢迎大家前来观演！！
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vol:72 鉴渣手册01: 我私下只是乱，不是渣
【本期嘉宾】王继续 微博@王继续 《喜剧大会》演员大命 微博@ 么哥呀大 喜剧演员小橘 微博@一只橘橘oo 《双响炮》主播【本期主播】小 镟 微博@YD的蓝陈小兔 脱口秀/漫才/即兴演员，笑果漫才新人赏获胜组合小 黑 微博@老实人小黑本黑《脱口秀大会第五季》卡司，漫才专场《2的3次方》你们遇到过“渣人”吗？你们有哪些“鉴渣”方法？《二的三次方》是一档闲谈类播客，像是有三位老友，主打陪伴，偶现干货，哈哈哈开心就好啦～Shownotes：00:02:00 渣男和舔狗是两码事00:03:42 镟总“脚踩两条船”00:09:44 没有认真约会算渣吗？00:11:46 空窗期不聊骚，难道守寡吗？00:12:18 劈腿被玩弄00:17:18 王继续被富婆包养二十多年00:21:00 恋爱期间和人聊骚00:25:54 准备大那个特那个，结果聊了一宿天00:31:51 每次幻想自己穿越回古代就是贫下中农00:35:48 私下很乱，不代表渣00:41:16 结婚十年有两个孩子，发现老公和其他人联系了十年00:46:01 用防窥膜的很可能是渣人00:49:36 睡明星也能和王继续扯上关系00:52:38 竟然还有喜欢睡脱口秀演员的人00:56:48 老师被网贷下海女伤透心，也下海了01:03:21 前男友妈妈给二十万，希望别和自己的儿子分手01:06:12 同时拥有四个男朋友01:08:09 遇到的渣男给了我最好的爱情01:12:36 最精彩的部分【互动方式】微博：二的三次方抖音：二的三次方小红书：二的三次方想进听友群的朋友，可以添加小助手微信：sixiaoxiju007 或可以扫描下方二维码，小助手会拉你进群【商务合作】微信：cxxdaydayps：另外！！我们的新喜剧剧场开始售票啦！！有喜欢的朋友们欢迎大家前来观演！！
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vol:71 三分钟内我们想了八十个能发财的点子
【本期嘉宾】刘洪伟 微博@谐音梗之王 《脱口秀大会》卡司；漫才演员Summer 微博@SUMMERx林慧颖 《一年一度喜剧大赛》演员小橘 微博@一只橘橘oo 《双响炮》主播【本期主播】小 镟 微博@YD的蓝陈小兔 脱口秀/漫才/即兴演员，笑果漫才新人赏获胜组合小 黑 微博@老实人小黑本黑《脱口秀大会第五季》卡司，漫才专场《2的3次方》本期聊聊发财。你们都有什么发财小妙招？《二的三次方》是一档闲谈类播客，像是有三位老友，主打陪伴，偶现干货，哈哈哈开心就好啦～Shownotes：00:02:17 在上海两千万才算发财00:06:15 小黑曾经年入百万00:07:44 老刘做的节目，上线第一期就下架00:10:57 小橘路边走路被醉汉扔5000块钱00:13:25 在揭不开锅的时候，前男友打来分手费00:19:03 在上海卖烤肠月入几万00:24:55 夜店销售月入10万00:26:51 带薪休假一个星期的方法：被车撞00:29:16 上门洗车的发财之路00:38:16 小黑如果去医院减肥，还能赚钱00:42:16 有钱人上厕所竟然不洗手00:47:37 八卦时间00:50:14 低空经济00:51:51 赌博经济00:53:37 AI社交00:57:51 能源经济【互动方式】微博：二的三次方抖音：二的三次方小红书：二的三次方想进听友群的朋友，可以扫描下方二维码，小助手会拉你进群【商务合作】微信：cxxdaydayps：另外！！我们的新喜剧剧场开始售票啦！！有喜欢的朋友们欢迎大家前来观演！！
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vol:70 窝囊人挣窝囊费，嘴上不说心流泪
【本期嘉宾】Jump 微博@ Jump懒得跳 脱口秀演员、编剧、肆笑喜剧联合创始人岛主 微博@魔仙岛岛主bala 超人气自媒体博主沈清 微博@ 我就想叫沈清 小红书：沈清脱口秀 喜剧悍妇，找专场合作【本期主播】小 镟 微博@YD的蓝陈小兔 脱口秀/漫才/即兴演员，笑果漫才新人赏获胜组合小 黑 微博@老实人小黑本黑《脱口秀大会第五季》卡司，漫才专场《2的3次方》本期聊聊窝囊。大家都有过哪些窝囊时刻呢？《二的三次方》是一档闲谈类播客，像是有三位老友，主打陪伴，偶现干货，哈哈哈开心就好啦～Shownotes：00:02:06 高情商和窝囊有什么区别？00:04:55 Jump工作中的窝囊时刻就是现在00:10:24 离门近的人就是应该多跑腿吗？00:11:55 当老师遇见骚扰自己的学生00:14:11 沈清遇到让改稿八次的甲方00:15:20 沈清在笑果的时候，一个月都不让她上开放麦00:18:15 沈清小黑互相人身攻击00:23:01 30岁的男生被骂到一句话不说，边抽烟边流泪00:26:45 工作中一定要学会汇报工作00:28:36 岛主被节目组评委领进酒店，被六个男生包围00:33:11 沈清高中想和闺蜜男朋友亲嘴00:34:56 骚扰岛主的男生在做搭桥手术之前跟岛主忏悔00:40:15 沈清30岁生日决定骂邻居一顿00:43:45 岛主和四个姑姑打官司，法官都关注了她社交账号00:50:15 Jump跟小姑说：你也不看看你儿子什么B样00:52:44 帮人出头，结果人跑了00:56:43 骂人不一定是最好的解决方式【互动方式】微博：二的三次方抖音：二的三次方小红书：二的三次方想进听友群的朋友，可以扫描下方二维码，小助手会拉你进群【商务合作】微信：cxxdaydayps：另外！！我们的新喜剧剧场开始售票啦！！有喜欢的朋友们欢迎大家前来观演！！
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vol:69 又开年会了
本期主播】小 镟 微博@YD的蓝陈小兔 脱口秀/漫才/即兴演员，笑果漫才新人赏获胜组合王俊霖 微博@谁找王俊霖 《脱口秀大会第三季》卡司 《吐槽大会》编剧小 黑 微博@老实人小黑本黑《脱口秀大会第五季》卡司，漫才专场《2的3次方》二的三次方年终大总结！朋友们这是一期并非常规的节目，它像是我们公司内部小年会，刚刚加入二的三次方公司的朋友，可能无法get到我们的如数家珍，欢迎你去收听我们的往期节目，做我们的好朋友，将来的老朋友～所有的朋友们，新年快乐🎆～《二的三次方》是一档闲谈类播客，像是有三位老友，主打陪伴，偶现干货，哈哈哈开心就好啦～Shownotes：00:01:15 最受欢迎的一集00:04:16 最有干货的一集00:07:26 共收到一千多块的打赏00:10:39 5801位朋友留言，共计13万字00:12:37 共264人听过全部的节目00:17:06 《单排喜剧大赛》播出了00:24:58 希望明年收入能多一些00:29:05 镟总对明年的展望00:30:54 过去一年印象深刻的事情00:38:52 才艺展示【互动方式】微博：二的三次方抖音：二的三次方小红书：二的三次方想进听友群的朋友，可以扫描下方二维码，小助手会拉你进群【商务合作】微信：cxxdaydayps：另外！！我们的新喜剧剧场开始售票啦！！有喜欢的朋友们欢迎大家前来观演！！
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