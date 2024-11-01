来都来了是一档散发着多巴胺与内啡肽，一听就开心的沪上都市播客。 主播是两位生活在上海的职场女性，分别是爱讲故事爱武侠爱疗愈的小太阳丸籽，和有8年海外生活经历爱开拓爱广袤世界的Nicole。 我们讨论人如何在喧嚣中创造宁静，在时代洪流中保持独立，在社会情绪中舒缓生活，在日常消耗中积攒心力，在生命土壤中长出自我。 我...

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来都来了是一档散发着多巴胺与内啡肽，一听就开心的沪上都市播客。 主播是两位生活在上海的职场女性，分别是爱讲故事爱武侠爱疗愈的小太阳丸籽，和有8年海外生活经历爱开拓爱广袤世界的Nicole。 我们讨论人如何在喧嚣中创造宁静，在时代洪流中保持独立，在社会情绪中舒缓生活，在日常消耗中积攒心力，在生命土壤中长出自我。 我们追求以独立之精神立于天地，放开阔之心量面对时代，用爱美之目光流连万物，用强烈的能量探寻自由。 我们用最简单的方式说最真诚的话，一起陪你走过人间风雨，看遍大千世界。来都来了，一起听听吧。