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来都来了 | 听了再走
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来都来了是一档散发着多巴胺与内啡肽，一听就开心的沪上都市播客。 主播是两位生活在上海的职场女性，分别是爱讲故事爱武侠爱疗愈的小太阳丸籽，和有8年海外生活经历爱开拓爱广袤世界的Nicole。 我们讨论人如何在喧嚣中创造宁静，在时代洪流中保持独立，在社会情绪中舒缓生活，在日常消耗中积攒心力，在生命土壤中长出自我。 我...
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No.212 - 影后：女人不必为难女人，野心与脆弱本就共存
闺蜜反目、婚姻危机、事业瓶颈、母女疏离、容颜老去、伙伴背叛，女性能遇到的狗血剧情齐聚一堂会是怎么样的刺激？《影后》这部导演严艺文女士编写导演后由Netflix推出的新戏来给你一个不太一样的答案。它映射了台湾演艺圈非常多的现象和真实故事，但整体呈现并没有想象中的那么drama，也没有演员相互撕脸皮扯头发。相反，它探讨了女人在追名逐利的娱乐圈里除了竞争和厮杀，还可以如何并列舞台、各自绽放。这是一个几乎全女阵容的女明星群像戏，戏里戏外都折射出了女人在各个年龄层的野心、手段、背叛、冲突、挣扎。导演的镜头是温厚的，善良的，她真实地记录着女人们的痛苦，也拥抱着女人们的脆弱。导演想勾勒的世界，并不是一个厮杀后只有一个赢家的鱿鱼游戏或宫斗戏码，而是姐姐们如何各自经历、面对人生之痛，如何坚韧生活，以各自的方式抵达心中的目标，并带领他人共同走到更远的地方。你有你的痛楚，我有我的隐忧，但没有关系，我们一起相互加油打气。人生本就不是你我对立的战场，相反，我们彼此搀扶走完了漫漫长路。 [02:00] 女人能遇到的问题你都能在这里看到 [05:40]闺蜜走散，金钟奖最大遗珠，杨谨华原来就是周凡本凡！ [15:30] 有钱有颜有资源，为什么还要围着老公转？[19:45]薛亚之到底是大女主，还是困在东亚女性困境里的主妇？ [22:50] 「大女主」并不是杀遍四方，也不是一时之爽[31:37] 不要总觉得别人亏欠自己，他的接受也是一种给予[34:14] 天才女友的情感，我嫉妒你，你灼伤我 [39:59]周凡天生就有大姐大的格局和江湖义气 [44:39]史艾玛，充满野心如小野兽般天真的残忍 [51:21] 生存与死灭的歧路全在这一转念，所以这一转念不能苟且[54:07]壁虎、茵茵姐、芳姐这条线又喜剧又敬业[62:50]离开可以被理解，但怎么离开才是成年人的体贴？丸籽： 微博@丸籽本丸，即刻@丸籽本丸Nicole: 微博@Nicoleledeng，即刻@NicoleDeng来都来了播客： 微博@来都来了播客 ，即刻@来都来了邮件：
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1:09:04
No.211 - 旅行｜亲爱的故乡，原来我们对你的美一无所知@景德镇
经常有听友在评论区猜我们是哪里人，猜各种地方的都有，但其实很少有人猜对。那么这次我们就来好好讲讲我们的家乡，为这个低调的省份大力宣扬一番！江西人在哪儿，让咱们在留言区互动好吗！江西一直是一个被低估的城市，这里的人们非常质朴踏实，这里的山水秀气灵动。作为从大学就离开家乡的孩子，其实我们并没有机会好好去理解江西、好好去感受江西。我们在这里长大，却早早地奔赴了人生一个又一个的旅程。尤其是近几年兴起的景德镇文旅，让我们感到原来不止是我们在变，家乡也在变，它早就与我们记忆中的样子完全不同了。我们作为本地人的视角又远又近，既熟悉，又陌生。于是我们这期带着旅游与回家的两种视角来与大家聊一聊江西，聊聊景德镇。想来景德镇玩儿的朋友要好好听咯！全程实在人聊天，既聊了值得看值得吃的攻略，也聊了聊哪些可以避雷，没有因为它是我们的家乡而加滤镜，也没有因为是网红景点而留情面，在旅游这个板块，我们是全情投入而严格的哈哈哈。当然，还有什么是我们没有提到的，也欢迎你们分享在评论区！[01:49]鱼米之乡为什么总是被大家遗忘？[10:50]一个商人把瓷器送到了宋真宗面前，自此改写了景德镇的命运[12:09]古窑博物馆，人文观赏两不误，推荐指数五颗星[17:38]御窑厂，古代手工业的繁荣与极高的政治地位 [22:07]古县衙，中国现存保留最完整的县衙完整还原古装剧戏码[31:14]瓷宫，一个没有看懂的地方[32:43]东埠村，徽派商帮在历史上的脚印[38:17]陶溪川集市与乐天集市，精致的蛋托与爆款海外赚钱思路[48:17]莲花血鸭、油条包麻子、碱水粑、欧记大排档、七宝村[57:04]中国瓷器博物馆的无语佛外面人多到真的很无语[65:04]听说景德镇在泰国很火？抑或是下一个大理？丸籽： 微博@丸籽本丸，即刻@丸籽本丸Nicole: 微博@Nicoleledeng，即刻@NicoleDeng来都来了播客： 微博@来都来了播客 ，即刻@来都来了邮件：
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1:10:48
No.210 - 实践手册：走出拧巴的束缚，独立女性也要大胆提要求！
总说保护生命能量，那与节流相对应的开源怎么做呢？如何在生活中挖掘自己的天赋和能量？如何找到什么是性感的、有活力的状态，并尽你所能去探索和扩展它？本期女性权力系列第二期来咯！上一期讲到注意力的调动，当我们全神贯注在自己身上的时候，我们状态是臣服。当我们注意力在别人身上，指导别人、引导别人、开导别人的时候，我们状态是主导。（No. 201 - 实践手册：当你掌握权力时，你会解锁哪些新世界？https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/66be2620e0c528407cd57490）臣服与主导其实都可以是有权力的，但为什么我们常常觉得在关系中很被动。因为我们陷入了——拧巴！最经典的拧巴困境，是被驯化的好女孩模式，而进阶版困境，竟然是当代独立女性模式！（本都市丽人台哭晕为什么女人很难以一种让双方都感觉良好的方式提出需求？为什么女人有那么多自我认识上的困惑和痛苦？有时候安全的东西看起来真的不错，但经验告诉我们，这条路总是越走越窄，沿着它走会耗尽我们的精力，让我们越来越没劲。不管合不合理，一个真正掌握自己命运的女人，总会选择最有冲劲和激情的那条路，选择让自己充满活力和扩张的那条路。祝福我们都走在自己想走的路上！先宣布两个好消息，换封面和新周边！[08:42]职场中浪费能量的两类人：咱好好说话，好吗？[15:58]别抱怨说“你从来不给我买花”，而说“______”？[19:48]be kind和be nice的边界，当好人，但别当老好人 [24:21]太在乎外界，其实是自我客体化的表现[30:32]男生是动词，女生是名词[32:22]我才不care别人的目光，都是他们求着跟我玩！[38:55]powerful women之梅兰妮&斯佳丽， Elizabeth&Margaret [45:22]独立女性并不是啥事儿都得自己扛[47:01]拧巴真的不能怪自己，职场与家庭对你的要求就是矛盾的！[56:32]几个实操小建议分享丸籽： 微博@丸籽本丸，即刻@丸籽本丸Nicole: 微博@Nicoleledeng，即刻@NicoleDeng来都来了播客： 微博@来都来了播客 ，即刻@来都来了邮件：
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1:01:44
No. 209 - 嘉宾门腔：打工只是方法，自我表达才是目的
打工人的互联网真话嘴替“辛西娅姐姐”来咯！本期嘉宾就是辛西娅姐姐的扮演者，也是刚刚参加完喜剧之王单口季的脱口秀演员门腔。在听友群放出了一波问卷调查后，我们收集到了许多关于职场的提问。如何获得能力认可？内向的人怎么与同事相处？工作不喜欢又不知道如何突破？带着这些问题，我们与门腔一起聊了聊打工人的真话、创作者的真心。关于职场，我们聊了平衡与智慧，自我与取舍。他说他做辛西娅这个角色并不是为了塑造一个完美的姐姐，而是想表现一个勇于做自己、凡事都可以从自己角度考虑、有血有肉有缺点的职业女性。门腔的很多回答都很简练，又直击要害。从他的回答中你可以感受到，那种褪去了噪音之后安静的思考。关于创作，我们聊了分寸与火候，自恋与克制。他说只要有自己想表达的东西，任何比赛、舞台、媒介都只是表达的方法。他的原则之一就是不去糊弄观众，素材很多，但如何加工处理还需要反复磨练和尝试。自恋如果刻在人类的基因里，那么创作者要做到的就是不要让自恋失控，踏实地接住大家喜爱的目光。本期议题 职场边界：如何与既是朋友又是下属的人相处？如何让老板认可自己的能力？如何避免不被下属叫“巴子”？职场交际：如何面对性骚扰和恶意打压？内向的人要如何社交、表现自己？如何与同事相处获得更多的信息源？职场跃升：如何向老板提条件、提调岗？如何变得毫无畏惧、拒绝牺牲？如何走出舒适圈，拓宽职业生涯？创作思考：打工和自由创作选哪个？如何平衡自恋与分寸？对未来的创作有什么期待？[05:15]我们只是分工不同，上级可以分配，但不能命令[10:30]无法避免领导瞎指挥，因为他也不知道他想要什么[12:06]都当领导了，被叫巴子怎么了？[14:26]不要fomo/害怕错过，因为这都是高估了自己[22:03]让领导“看见”你，但谨慎拍领导马屁[29:57]只要我有想表达的内容，那就不是筛选我的比赛[38:07]职业女性并不总是像国产剧里那样在谈恋爱 [48:07]职场上要敢于要价，要趁早开价！[54:27]当下的大环境，要怎么换行业or走出舒适圈？[61:15]没有必要把别人不想知道的事情告诉他[65:07]我只是恰好在桌前举起了酒杯，这场局里还有很多人[72:30]创作者需要一人分饰两个角色来看自己丸籽： 微博@丸籽本丸，即刻@丸籽本丸Nicole: 微博@Nicoleledeng，即刻@NicoleDeng来都来了播客： 微博@来都来了播客 ，即刻@来都来了邮件：
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No. 208 - 放弃一时爽，一直放弃一直爽 2.0
我们总是鼓励追逐，却很少鼓励放弃。但放弃其实是更需要勇气的。懂得自己要什么，其实就是也懂得自己不要什么。我们的默认设置就是要更多，看更多，体验更多。欲望当然是可以无限扩展的，但是我们的身体和我们的生命却是有限的。因为人注定一直在做加法，变老，变胖，变成熟，变丰富，物理上这是件必然且不可逆的事情，但减少这件事是要有意识去做的。选择太多，而我，只有一个。我的身体只有一个，我的人生只有一次，那我们就需要去选择舍弃一些东西，来完成另一些东西。[03:58]放弃当别人的go-to person，学会说“我做不到”为了保持仗义，也不用这么大包大揽吧？跳出来之后，很容易心疼“曾经的自己”[09:50]放弃置身事外的距离感，不放弃表达与对话 打破内耗的关键在于，张口说啊！ 对话就像给自己灵魂做spa！如何找到关住自我的那把钥匙[20:50]要不要放弃日常与他人争论？[29:48]放弃精英叙事，世界的尽头是义乌混子和游子拥有一种反脆弱的生命力放弃为氛围感买单，买点实在的玩意！[51:00]放弃压抑，不放弃感受本身播客打破信息差，更打破感受差“我也是一个每天都想大哭的人啊”和“说了也没有用”比痛苦更痛苦的，是抹杀痛苦，比难过更难过的，是不承认自己的难过 [60:55]放弃被保护的执着，不放弃保护他人的信心“我不恨欺负过我的人，我只恨没有保护好我的人”你不能问ta要ta本来就没有的东西[63:49]放弃对目标的执着，有些目标就是个bad goal！目标有时候也是心血来潮，也可以反复审视和调整完不成的目标你就大胆划掉它！[72:12]放弃被考验的紧张，不放弃去碰撞的期待“搞完拉倒”和“好好玩哦”[75:57]放弃算命！丸籽： 微博@丸籽本丸，即刻@丸籽本丸Nicole: 微博@Nicoleledeng，即刻@NicoleDeng来都来了播客： 微博@来都来了播客 ，即刻@来都来了邮件：
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