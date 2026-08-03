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390 episodes
- 90 Day Fiance Season 12 Episode 12
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Traceycarnazzo.com Tracey Carnazzo @trixietuzzini
Noelle Winters Herzog @noeygirl_
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quince.com/fiance
- 90 Day Fiance Season 12 Episode 11
For more THE OTHER WAY join Patreon! Patreon.com/TrashTalkPodcast
Youtube: www.youtube.com/c/TrashTalkPodcasts
Tiktok: @trashtalkpodcasts
Instagram and Twitter @90daypodcast
Traceycarnazzo.com Tracey Carnazzo @trixietuzzini
Noelle Winters Herzog @noeygirl_
Bonus content at Patreon.com/TrashTalkPodcast
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- 90 Day Fiance Season 12 Episode 9
For more THE OTHER WAY join Patreon! Patreon.com/TrashTalkPodcast
Youtube: www.youtube.com/c/TrashTalkPodcasts
Tiktok: @trashtalkpodcasts
Instagram and Twitter @90daypodcast
Traceycarnazzo.com Tracey Carnazzo @trixietuzzini
Noelle Winters Herzog @noeygirl_
Bonus content at Patreon.com/TrashTalkPodcast
forhers.com/fiance
HelloTUSHY.com with promo code FIANCE
- 90 Day Fiance Season 12 Episode 9
For more THE OTHER WAY join Patreon! Patreon.com/TrashTalkPodcast
Youtube: www.youtube.com/c/TrashTalkPodcasts
Tiktok: @trashtalkpodcasts
Instagram and Twitter @90daypodcast
Traceycarnazzo.com Tracey Carnazzo @trixietuzzini
Noelle Winters Herzog @noeygirl_
Bonus content at Patreon.com/TrashTalkPodcast
forhers.com/fiance
- 90 Day Fiance Season 12 Episode 8
For more THE OTHER WAY join Patreon! Patreon.com/TrashTalkPodcast
Youtube: www.youtube.com/c/TrashTalkPodcasts
Tiktok: @trashtalkpodcasts
Instagram and Twitter @90daypodcast
Traceycarnazzo.com Tracey Carnazzo @trixietuzzini
Noelle Winters Herzog @noeygirl_
Bonus content at Patreon.com/TrashTalkPodcast
forhers.com/fiance
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About 90 Day Fiance Trash Talk
Comedian Tracey Carnazzo and co-host Noelle Winters Herzog discuss all shows of TLC's 90 Day Fiancé franchise.Podcast website
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90 Day Fiance Trash Talk
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