Vol.54 新中国第一张悬赏通缉令：东北二王案

【🎙️写在前面】***请大家务必先阅读本期简介再决定要不要购买！如果对本期案件内容感兴趣，欢迎大家购买收听支持我们。本期聚焦曾震惊全国的东北二王案件。东北“二王”——王宗坊与王宗玮兄弟，在1983年制造了一系列令人胆寒的暴力犯罪事件。他们持枪疯狂作案，一路逃窜，所到之处人心惶惶。其犯罪行为之恶劣，手段之残忍，给社会带来了巨大的冲击。这起案件对中国刑侦有着深远的意义。它成为了中国刑侦发展的一个重要转折点，促使刑侦部门在技术手段、情报共享、应急响应等方面进行大力革新。它让人们深刻认识到暴力犯罪的严重危害，也为后续的刑侦工作提供了宝贵的借鉴和警示。在这场艰难的长达7个月之久的追捕行动中，群众、民兵和警察齐心协力，共同铸就了一道坚不可摧的防线：群众们时刻保持警惕，积极提供二王的行踪线索；民兵们挺身而出，以高度的责任感投入到围捕工作中；警察们更是冲锋在前，不顾个人安危，与二王展开了一场场惊心动魄的较量。他们用实际行动诠释了勇敢、责任与担当，值得我们赞美和歌颂。听友群/投稿/商务合作（请备注品牌及来意哦） 请添加微信：yididenglu404每周一登录。祝大家收听愉快。【参考资料】江西卫视经典传奇 www.youtube.com央视网 《老梁故事汇》 20130417 追捕东北二王 jishi.cctv.com北京卫视《档案》 20110830 1983全国通缉令：追捕“二王”open.163.com公安部2000年八集纪录片：忠诚的道路3 民族之愿www.bilibili.com王宗玮、王宗坊照片击倒王宗坊在现场指挥抓捕行动的公安干警二王通缉令照片和击毙照片对比现场遗留的枪支围捕过程中受伤的我方群众【🎵背景音乐】曹英沃 - Running Mate曹英沃 - Arrest曹英沃 - Airport InterrogateMiloš Karadaglić - Boléro