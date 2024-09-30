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饲马羊&我属金鱼
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  • Vol.55 神奇妖怪在哪里：龙和狐，都有两幅面孔？
    【🎙️写在前面】开新坑咯！之前我们讲过百鬼夜行和西游记妖怪，这期聚焦咱们中国神话中自己的妖怪们，这个系列就叫“神奇妖怪在哪里”吧！之后也会多多跟大家分享我们中国的妖怪故事和一些变迁史。大家感兴趣的话欢迎收听、留言支持我们~听友群/投稿/商务合作（请备注品牌及来意哦） 请添加微信：yididenglu404每周一登录。祝大家收听愉快。【📖本期简介】本期我们讲到，狐妖的代表意义从正义的、祥瑞的变成了带有贬义词的，是什么让它有了这样的变化呢？还讲到应龙，作为一个非常正面的龙的形象，是怎么帮助我们统一华夏、帮助女娲补天的。【⏰本期时码】04:24 狐妖变迁史20:30 应龙帮助黄帝统一华夏的传说41:35 应龙帮助女娲补天的传说49:38 正片结束啦，本期的花絮有点长哈哈（可以跳过）【🎵背景音乐】FRONTIER CREATE - 东方萃梦想群星 - 碧落黄泉森英治 - 妖艶少白 - 魑风潮音乐 - 千年沉思
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    52:48
  • Vol.54 新中国第一张悬赏通缉令：东北二王案
    【🎙️写在前面】***请大家务必先阅读本期简介再决定要不要购买！如果对本期案件内容感兴趣，欢迎大家购买收听支持我们。本期聚焦曾震惊全国的东北二王案件。东北“二王”——王宗坊与王宗玮兄弟，在1983年制造了一系列令人胆寒的暴力犯罪事件。他们持枪疯狂作案，一路逃窜，所到之处人心惶惶。其犯罪行为之恶劣，手段之残忍，给社会带来了巨大的冲击。这起案件对中国刑侦有着深远的意义。它成为了中国刑侦发展的一个重要转折点，促使刑侦部门在技术手段、情报共享、应急响应等方面进行大力革新。它让人们深刻认识到暴力犯罪的严重危害，也为后续的刑侦工作提供了宝贵的借鉴和警示。在这场艰难的长达7个月之久的追捕行动中，群众、民兵和警察齐心协力，共同铸就了一道坚不可摧的防线：群众们时刻保持警惕，积极提供二王的行踪线索；民兵们挺身而出，以高度的责任感投入到围捕工作中；警察们更是冲锋在前，不顾个人安危，与二王展开了一场场惊心动魄的较量。他们用实际行动诠释了勇敢、责任与担当，值得我们赞美和歌颂。听友群/投稿/商务合作（请备注品牌及来意哦） 请添加微信：yididenglu404每周一登录。祝大家收听愉快。【参考资料】江西卫视经典传奇 www.youtube.com央视网 《老梁故事汇》 20130417 追捕东北二王 jishi.cctv.com北京卫视《档案》 20110830 1983全国通缉令：追捕“二王”open.163.com公安部2000年八集纪录片：忠诚的道路3 民族之愿www.bilibili.com王宗玮、王宗坊照片击倒王宗坊在现场指挥抓捕行动的公安干警二王通缉令照片和击毙照片对比现场遗留的枪支围捕过程中受伤的我方群众【🎵背景音乐】曹英沃 - Running Mate曹英沃 - Arrest曹英沃 - Airport InterrogateMiloš Karadaglić - Boléro
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    3:00
  • Vol.53 “该吃早餐了”——恐怖故事松饼一家人
    【🎙️写在前面】今天这期节目依然是小羊一个人哦（金鱼在花絮中有一句话的参与哈哈）延续一下万圣节的氛围这期选了个上期评论区大家提及最多的恐怖故事——the pancake family。这是在Reddit上很有名的恐怖故事，原文是两个人对话的形式，我做了一些改编，因为是一个人演绎，有些地方可能不是很完善，大家多多担待。原文链接贴在这：www.reddit.com听友群/投稿/商务合作（请备注品牌及来意哦） 请添加微信：yididenglu404每周一登录。祝大家收听愉快。【📖本期简介】1994年，德里斯科尔一家六口人集体失踪，20年来一直没有破获这起案件。20年后，当年负责这个案子的霍布斯·米尔盖特警官却出现在了案发现场。这究竟是怎么回事？审讯官查尔斯·米勒负责给霍布斯警官录口供，让我们一起看看真相到底是什么。【🎵背景音乐】彭飞 - 审讯室的意外林ゆうき - truthJourney,Steve Perry,Journey, Steve Perry - Separate Ways (Worlds Apart) (Bryce Miller／Alloy Tracks Remix)Claustrophobia - 鬼哭Skyler McGlothlin - Last LullabyThe Party Cats - This Is Halloween
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    40:28
  • Vol.52 游乐场怪谈，走不出去的小小世界
    【🎙️写在前面】大家好，本期金鱼出差不在北京，所以是小羊给大家带来两个关于游乐场的怪谈故事。作为游乐场爱好者，在享受巨大快乐的同时，也对这里发生过的离奇故事非常感兴趣。希望大家可以喜欢。听友群/投稿/商务合作（请备注品牌及来意哦） 请添加微信：yididenglu404节目微博：weibo.com每周一登录。祝大家收听愉快。【📖本期简介】美国肖尼湖游乐园，从一家热闹非凡的大受欢迎的游乐场，变成一个恐怖传闻和事件不断发生的废弃园区，故事要从上上个世纪说起。迪士尼保安的工作日记，小小世界里到底发生了什么？【⏰本期时码】04:21 肖尼湖游乐园下的亡灵12:29 迪士尼小小世界怪谈日记【🎵背景音乐】Alan Menken,Jodi Benson,Pat Carroll - The Little Mermaid Medley八音盒 - It's A Small WorldPASCALS - むこりった
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    28:45
  • Vol.51 刑侦八虎系列之乌国庆，于细微处重建真相
    【🎙️写在前面】本期带来的是刑侦八虎系列的第四位专家——乌国庆。选取了两个非常能体现乌老缜密推理的案件和大家分享，希望大家喜欢。听友群/投稿/商务合作（请备注品牌及来意哦） 请添加微信：yididenglu404节目微博：weibo.com每周一登录。祝大家收听愉快。【📖本期简介】1986年，营口市九垄地发生持枪抢劫杀人案，线索有限，乌国庆靠几个细微的线索迅速锁定凶手范围。1987年，山东发生一起性质极其恶劣的灭门杀人案，证据似乎互相矛盾，乌国庆从中看出端倪，找到真凶。乌国庆在现场办案公安部“特邀刑侦专家”（刑侦八虎）聘书颁发仪式【⏰本期时码】01:51 辽宁营口九垄地持枪抢劫杀害案30:28 山东灭门案55:24 乌老伟大的生平【🎵背景音乐】Gustavo Santaolalla - The Last of UsGloomy Galvanized - 明日之后 印象即兴网易游戏 - 营地野外配乐
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    1:02:14

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