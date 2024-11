Download for free in the Play Store

【📖本期简介】1986年,营口市九垄地发生持枪抢劫杀人案,线索有限,乌国庆靠几个细微的线索迅速锁定凶手范围。1987年,山东发生一起性质极其恶劣的灭门杀人案,证据似乎互相矛盾,乌国庆从中看出端倪,找到真凶。乌国庆在现场办案公安部"特邀刑侦专家"(刑侦八虎)聘书颁发仪式【⏰本期时码】01:51 辽宁营口九垄地持枪抢劫杀害案30:28 山东灭门案55:24 乌老伟大的生平【🎵背景音乐】Gustavo Santaolalla - The Last of UsGloomy Galvanized - 明日之后 印象即兴网易游戏 - 营地野外配乐

【📖本期简介】美国肖尼湖游乐园,从一家热闹非凡的大受欢迎的游乐场,变成一个恐怖传闻和事件不断发生的废弃园区,故事要从上上个世纪说起。迪士尼保安的工作日记,小小世界里到底发生了什么?【⏰本期时码】04:21 肖尼湖游乐园下的亡灵12:29 迪士尼小小世界怪谈日记【🎵背景音乐】Alan Menken,Jodi Benson,Pat Carroll - The Little Mermaid Medley八音盒 - It's A Small WorldPASCALS - むこりった

【📖本期简介】1994年,德里斯科尔一家六口人集体失踪,20年来一直没有破获这起案件。20年后,当年负责这个案子的霍布斯·米尔盖特警官却出现在了案发现场。这究竟是怎么回事?审讯官查尔斯·米勒负责给霍布斯警官录口供,让我们一起看看真相到底是什么。【🎵背景音乐】彭飞 - 审讯室的意外林ゆうき - truthJourney,Steve Perry,Journey, Steve Perry - Separate Ways (Worlds Apart) (Bryce Miller/Alloy Tracks Remix)Claustrophobia - 鬼哭Skyler McGlothlin - Last LullabyThe Party Cats - This Is Halloween

