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情感播客！主播是INFP 主要和两种人聊： ①一线经验者 ②基金经理们 Dare to inquire, eager to learn. 请不到嘉宾时，主播偶尔自己上来嘚嘚一期。 「面基」的愿景：不当聪明投资者，只做合格持有人，把时间花在自己的高ROE事情上，多陪伴家人。 建议您在收听节目时，能找件更有意义的事做，...
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  • 让娃成为他自己，父母量力托个底
    🎤本期嘉宾：大花儿｜播客「西城海淀妈妈的下午茶」主播⏯️本期简介：本期嘉宾是我的初中和高中学姐，当然我邀请她录制这期节目更多是因为她的另一个标签：西城妈妈。学姐做了一档播客，她的另一位主播搭档「包包」是一位海淀妈妈。关心教育的听友都知道这俩标签里的门道有多深，实在是太典了！因为这两个标签的刻板印象，我一开始误以为俩人是鸡娃圈的，但是聊下来发现并不是，学姐对鸡娃和家庭教育支出的性价比有很多思考。另外，我想在这里补充两个没能在节目里说出来的观点：第一，不管一个孩子被如何培养长大——地域、城乡、阶层、放养、鸡娃，最终他都会被放到同一把尺子下去测量。第二，每个家庭都会为孩子提供力所能及范围内尽量好的教育资源，但这一切仍以家庭资源为基础。以上两点，是再怎么用漂亮话也无法掩盖的事实。最后，我非常推荐大家再去听两期节目：一期是十三邀访谈北大教育学院林小英那期，相信很多听友都看过。另一期是北大教育学院的刘云杉教授在「一席」上的分享，同样是聊教育话题，这期更狠，我当时听完还点了喜欢。刘老师在节目里聊了她观察到大学生认清现实，精于计算，时刻衡量性价比，关注边际变化，揣摩出题人和接盘侠的心态，过往不恋、随时插拔的为人处事的态度。对此，刘老师的态度是批判的。但我却觉得很讽刺，因为以上特质，放到A股，可能是很多股民经历了几轮牛熊周期也没学会的东西。这么说吧，如果这是年轻人的普遍状态，我对下一届韭菜充满期待。说回来，希望这期节目能给大家带来一些启发，调整一些预期。事实上，我觉得所有中产家庭都应该降低对孩子的教育和自己养老的预期，这样容易更幸福。未来面基还会在这个话题上继续探索，欢迎大家收听本期节目。🎯时间轴：00:20关于教育话题，推荐让我受益匪浅的两期节目02:50鸡娃圈总让父母觉得自己还不够好，只展示成果，不展现代价08:24回报和性价比问题12:31林小英老师的那期节目很好，但作为身处其中的家长，我需要解决方案15:18精算一代所展现出的更强的适应性⭐️17:05我羡慕很多高考生脸上的那种「从容」20:30被系统淘汰下来的孩子，仍要自己走，只有停下来的那一刻，才算是输了27:33真正给教育买单的，提供最终回报的，是产业。30:38让娃成为他自己32:25小朋友本自具足，0～6 岁的成长范式会之后的生活提供内心能量⭐️38:28有意识地不把自己内心错误的因果链条导致的焦虑传导给孩子39:33很多听友评价我们的教育投入：海淀西城的也不过如此⭐️41:31双减后的北京：小学3点就放学，有托管班可以上，但真的不教课，只是看着写写作业43:00不像以前那么纠结于标准答案了，出题思路更公平了45:06体制内路线vs.体制外路线：成本和选择权的考量⭐️48:59母职经纪人50:54简历式培养，预期回报率很低了⭐️54:42社会最终会用同一把尺子衡量每个孩子⭐️58:12冲学区房的真实原因：买下限，至少考个高中，能上个大学，啥大学都行1:01:58天赋的权重，灌木也能成乔木⭐️1:04:38推荐一些养育和教育方面的书1:06:06孩子这个“老师”1:12:15成为父母后，什么资源最稀缺？⭐️1.钱 2.时间 3.机会 4.思路视野可能性1:13:05母职惩罚和父职惩罚，没有平衡，只有取舍1:17:01系统参数，人多资源少，决定了很多东西📁本期内容相关资料：让学姐给列了个育儿书单，优中选优： 《园丁与木匠》 艾莉森·高普尼克 《童年的秘密》 玛利亚·蒙特梭利 《看见孩子》 贝姬·肯尼迪 《孩子的大脑，智商与情商的真相》 阿尔瓦罗·毕尔巴鄂 《3-6岁儿童学习与发展指南》中华人民共和国教育部 《崔玉涛育儿百科》 《美国儿科学会育儿百科》⚠️风险提示：所有内容皆仅以交流嘉宾和主播个人想法和分享知识为目的，完全不构成任何投资建议或参考。请读者注意判断其中风险，结合个人投资目标、财务状况和需求，独立思考，谨慎决策。your money your decision. 依据或使用本播客内容所造成的后果由您独自承担。🎬后期制作、声音设计：Dong📣 欢迎关注@老钱日日谈 ，如果播客没听够，可以来公众号找我玩，这边的更新频率会高一些。也欢迎大家来🪐知识星球找我玩，这里是我自己学习的输入笔记，也是听友群。
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    1:24:40
  • E82.每天起床默念一遍：人到中年万事新
    🎤本期嘉宾：任品｜国内量化投资早期参与者，倍发科技创始合伙人，交易门作者⏯️本期简介：品哥是我期待已久的一位嘉宾，他是面基第 58 期的嘉宾春晓老师的人生伴侣。过去十年一直致力于参与推动指数化投资与买方投顾模式，正做着资管与财富行业融合趋势上的相关行业服务。我是品哥的忠实读者，虽然他写的内容很少，但是实打实的帮我降低了对两类有点抽象的事物的理解门槛：我之前尝试着做过一期关于量化的节目，在阅读资料时，品哥发在交易门上的文章为我理解这个行业提供了特别多的帮助，这是其一。 《量化投资的底层逻辑》、《时间：理解量化投资的隐秘钥匙》@交易门品哥其二是他发在墨问便签（品哥ID：大体舒服）上的那些有点神叨叨的随笔，可能这部分内容对我影响更大，这些随笔为我去理解生活中某些不可名状的困惑提供了行之有效的新视角。但不幸的是，与此同时，它也勾起了我更多的疑问，这期节目，我就和品哥聊了聊这些疑问。所以这又是一期有点奇怪的节目，它很不正式，只是对一场闲聊的记录。我们聊了聊两个北大父母的佛系育儿理念，一些蛮有趣的哲学概念（这部分我尤其推荐大家），以及一个量化人眼中的投资，欢迎大家收听本期节目。🎯时间轴：PART1：聊哲学00:21期待已久的“面基”03:19你见过凌晨四五点的成都吗？我在这时候思考哲学05:16困扰了老钱很久的问题：一个自由职业者每天到底应该工作多少个小时？09:40一个人的生存方式，才是他最大的差异化13:53一路赢上来的人，对赢有执念吗？为什么非得赢，而不是合作呢？17:15两个北大家长的育儿心态：没有教育科技树，没有期待。唯二底线——自食其力，不能危害社会21:24人到中年万事新⭐️改变的秘诀是：每天一睁眼，就告诉自己不要再生活在之前几十年的记忆中。恰恰就是这些记忆让自己新不了，深陷之前的困局。在这一天中遇到的所有事，自己都尽全力不让这些记忆带着思绪跑。一件件事该怎么应怎么应。该怎么做怎么做，应完做完就放下。25:14如何消解生活中的种种落差感、无力感？26:11休谟的两个观念深刻影响了我⭐️过往数据和经验无法推导出必然（敬畏）应该无法从实然中推出（实事求是）29:30不带立场去看待世界，看待实然——这是一个很严肃的训练32:29个体经验的局限性，业绩曲线背后的偶然性和运气成分⭐️35:32标尺库：更准确的业绩比较基准44:34为什么红利的股息率在 2018 年以后陡然上了个台阶？45:35投资没有战略懒惰，没有一劳永逸49:56用心若镜⭐️51:20把多巴胺的按钮握在自己手里⭐️56:23尼采哲学和对「完整性」的本能追求1:06:24三个简单有效的识别管理人的标准：谦逊、敬畏、节制PART2：聊投资1:09:24品哥的本职工作1:10:41沪深300的风险收益特征1:17:14我心中公募投顾的几个层级：低估时没让你卖➡低估时让你买得更多➡高估时直白地提示了风险➡高估时帮你做了止盈1:26:02温度计和估值指标都是反映市场不同侧面的信息，但都是不完整的1:30:53 相信周期，相信底层人性的循环往复📁本期内容相关资料 品哥团队开发的一个观察ETF的小工具，推荐大家：ETF探索者推荐几篇品哥发在墨问便签上的随笔： 《两种观察模式》 《节制，谦逊与敬畏》 《人到中年万事新》 《投机与走近路》 《必败的游戏》 《搞躺二象性与浪费时间》 《概念新解》⚠️风险提示：所有内容皆仅以交流嘉宾和主播个人想法和分享知识为目的，完全不构成任何投资建议或参考。请读者注意判断其中风险，结合个人投资目标、财务状况和需求，独立思考，谨慎决策。your money your decision. 依据或使用本播客内容所造成的后果由您独自承担。🎬后期制作、声音设计：Dong📣 欢迎关注@老钱日日谈 ，如果播客没听够，可以来公众号找我玩，这边的更新频率会高一些。也欢迎大家来🪐知识星球找我玩，这里是我自己学习的输入笔记，也是听友群。
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    1:35:52
  • E81.新疆踩盘开眼界，高租息类房产，以及投资灵魂四问
    🎤本期嘉宾：Nick@公众号「趋势动物」，全国楼市数据小程序「趋势动物 Pro」主理人⏯️本期简介：常驻嘉宾nick返场，聊聊他在新疆、西北、成都的踩盘见闻。此外，我们还聊聊了他的趋势投资策略在今年行情中的表现如何。本期节目我最喜欢的一段是Nick安利的「投资灵魂四问」，强烈推荐给大家！给nick参与过的节目建了一个合集：「让买房更技术派一些」⚠️风险提示：所有内容皆仅以交流嘉宾和主播个人想法和分享知识为目的，完全不构成任何投资建议或参考。请读者注意判断其中风险，结合个人投资目标、财务状况和需求，独立思考，谨慎决策。your money your decision. 依据或使用本播客内容所造成的后果由您独自承担。🎯时间轴：01:16聊聊新疆踩盘见闻 本轮的强趋势叙事都藏在大众视野之外 新疆高租息资产很多，300 万房子，1万2 月租 打破了很多偏见 乌鲁木齐成交量堪比深圳 豪宅的“另类”用法—接待 房地产未产能过剩的环境里，公寓、写字楼紧缺14:01成都踩盘见闻 以天府新区为圆心的下跌 成都高租息老破小正在被快速消化 老城改造、烟火气、精细化运营 从成长思路 ➡️ 现金流回收思路 租息覆盖月供成本22:38Nick仍然忠诚于「强趋势」的框架——不是因为高租息而关注，而只是这轮高租息类资产的趋势更强，所以关注。25:20再聊趋势投资 对强趋势忠诚，很多趋势都是假的，经常错，但把把都压，总能压到真的 一种是长期呆在市场里等待雷击时刻，一种是只要乌云汇聚，就买票进场28:02老破小还能期待什么故事？继续编30:32筹码分布，低共识+强趋势+筹码集中⭐️33:41新政之后，四大一线城市的成交量已经开始回升，价格初现企稳之态36:25凉→平→温→热→沸何时介入趋势？本质是对概率和赔率的衡量，但回报比是非线性的。40:30监测>识别>分类>归因>预测⭐️44:11我很清楚自己是个韭菜，也欣然接受这点，所以全然相信自己搭建的趋势策略框架。算法是算法，我是我。47:17舆论是对上一轮趋势的确认，趋势是对未来时间的预言⭐️49:05房贷利率与房价走势，周期决定政策⭐️53:11🚩投资（机）的灵魂四问⭐️1️⃣面对这次投资你是否觉得非常紧急？ a.非常紧急，一天都不能等 b.紧急 c.不紧急 d.有点没底 e.内心慌得一批a-2, b-1, c+0, d+1, e+22️⃣这项资产的量价近期的真实趋势如何？ a.大涨到破圈 b.在涨 c.平稳 d.在跌 e.大跌到破圈a-1, b+1, c+0, d-1, e+13️⃣你身边的朋友或者社会上的人是怎么看你要做的这笔投资的？ a.别人没怎么想过，不理解 b.一致不看好 c.倾向于不看好 d.无所谓 e.倾向于看好 f.一致看好，想问你代码a+2, b+1, c+0, d+0, e-1, f-24️⃣这样的资产你身边持有的人多不多？ a.大家都持有 b.越来越多的人在买入持有 c.持有者很少但大家都想要 d.持有者少，关注者也少 e.没讲过什么持有者a-2, b-1, c+0, d+1, e+259:34《反脆弱》书里的交易哲学市场有自我学习机制，它会自动适应每个主流的交易策略（叙事）。然后用一场突如其来，违背概率分布的行情（或涨或跌），告诉你：你的策略过时了，你 out ！📁本期内容相关资料： 21:33 处提及对高租息类资产以租养贷的测算：小区的租息 = 最新年租金/最新成交总价×100%「趋势动物pro」小程序里也对每个小区标注了参考租息。 人话解释一下：假设你的按揭利率是3.5%，当你采用15%首付、等额本息的还款方式，如果你的房屋租息达到了+4.58%以上，那么恭喜，你的房产达到了“以租养贷”的标准。 截止当前2024年10月，大部分城市的按揭贷款利率处在3.2~3.5%之间，上图用黄色高亮。据当下主流城市的利率测算，可下结论：当下，“以租养贷”的租息甜蜜点是4.5%。 新疆踩盘的一些结论和照片：伊犁应该是这两年我踩过所有城市里市场最强的城市。2018年开始大涨，之后持续上涨，再无回调。全国2021年6月是顶，强势城市还可细分三等级:A、近三年也回撤但回撤非常小大幅跑赢全国B、2021-2023年逆势涨，23年-24年略有回调C、2021至今一直涨，不带回调乌鲁木齐、银川是A喀什、榆林、鄂尔多斯是B伊犁是C 西北的小城 比 大城强：榆林>太原，伊犁>喀什>乌鲁木齐 县城比小城还强：宅基地>市区房产，霍城>伊宁 乌鲁木齐踩盘感受：城市界面整洁干净、审美好、大气开放，且有烟火气。尤其会展片区、有中亚国际大都市的感觉了。近几十年西北暖湿化，人口承载力提升经济和治安远比想象中好，参考新疆的工作报告，主导产业全部命中风口赛道:农林牧、纺织、外贸、原油天然气、绿色经济、文旅，同时大兴基建。2023年租金上涨明显，主城写字楼+公寓一房难求。同时住宅租息比预期还高，4%+租息的住宅遍地都是市场强势，这三年平均跌幅仅-5%，折扣率极低，学区和天资产涨价2014-2024十年没涨，本地人极度厌恶楼市，中介懒散不专业、门店倒闭潮，投机氛围极弱，这也是低估值高租息的原因，但实际趋势全国最强。伊宁地图： 成都踩盘的一些结论和照片：成都走到现在，行情非常明确了——领跌天府新区，城南受波及。强势的只有两类，别墅、主城。比较邪门的是主城老破，不仅出现了大范围、连片的上涨，而且在全国趋势里也是屈指可数这类强势标的我关注下来，符合几个共性:主城一对应老城复兴高租息一对应低波资产步梯房一对应旧城改造文旅一-夜市、烟火气、民宿氛围老城正在复兴，体现在:1、新区的投入正在减少，人口、产业的增速不预期，新区空置率。2、城中村拆迁+旧城改造+风貌别墅，投资导向开始重回老城3、老城烟火气越来越重要，新区缺乏文化沉淀、居住体验层次不足4、旅游经济下，老城的娱乐、民宿、餐饮等配套在全面翻新落五到了极致，反倒成了时尚前沿。目前观察下来，主城三环内4.5%+的房源挂牌几乎没有，在5月放开限购后，这类房源迅速消失，导致看到的主城老破小趋势见底，近半年主城老破的涨幅在+5-10%不等。对于价格持续下跌的高租息标的，投资意义不大租息在价格波动面前，不值一提。安全第一，租息锦上添花。而强趋势就是本金安全的保护垫。 本轮楼市对刺激政策的反应更好，或许这次不一样： 49:05处提及房贷利率与房价走势：房贷降息是熊市开始的确认，房贷加息是牛市加速的号角。黑点时房贷加息时间点，绿色区域是楼市下跌的时间段。抽象地说，这类「反向价格信号」是对前期「正向数量信号」的一种确认。说人话：以后再看到房贷利率首次上升或下降的新闻，你应该担心和以往直觉相反的趋势。🎬后期制作、声音设计：Dong📣 欢迎关注@老钱日日谈 ，如果播客没听够，可以来公众号找我玩，这边的更新频率会高一些。也欢迎大家来🪐知识星球找我玩，这里是我自己学习的输入笔记，也是听友群。
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    1:03:19
  • E80.赚到比赚过重要！行情是行情，自己是自己
    🎤本期嘉宾：张翼轸｜CFA，EarlETF、播客「精分派」主理人⏯️本期简介：和张翼轸老师聊聊牛市的记忆与教训，以及牛市心理学。特别开心，我们最终还是回归了情感播客的方向——这很重要！如标题所说，情绪上头的浓度越高，知识经验的有效性越低。很多错误的根源在于情绪失控，以及差别心、贪心、不甘心对自己的折磨。🎯时间轴：00:20上海的嘉宾老师们都是我的好榜样：要有生活，要好好生活！01:25牛市的记忆06:002001～2005年的横有多长，你体会过绝望吗？11:062006～2008年的竖有多高，我也体会过14:482015年格局很小的一波流动性牛市19:472017、2019~2021年的两波牛市记忆24:05其实从来不存在这一轮更像哪一轮的概念，周期从不意味着时间或空间维度上的复刻，周期是更底层的因果律——盛极而衰，否极泰来，物极必反，反者道之动⭐️29:22媒体传播与共识的快速形成33:32牛市的教训39:40所谓牛市思维和熊市思维，究竟是什么意思？45:05身处其中的保命原则：熊市靠熬和不卖，牛市靠跑和不买52:19牛市里，主动型基金会更容易跑赢吗？59:46哪个指数能更好地表征市场？Wind全A，或者国证A指1:01:55宽基指数的估值百分位的有效性问题1:05:31如何看待自己在牛市中亏掉的钱？⭐️年轻人犯错，上帝也会原谅。但犯错之后的关键是在你接下来的熊市中能不能把错误纠正过来？1:09:33❤️我最爱的一段：牛市止盈心理学⭐️赚到比赚过重要，行情是行情，自己是自己。1:22:13接受互相矛盾的观点，当个精分派也没啥，各玩各的就好，未来是一种概率分布，不真正发生，谁也不知道会走向哪个平行宇宙。1:27:39如果不能处理好情绪，那索性就别面对情绪。情绪上头的浓度越高，知识经验的有效性越低⭐️1:31:18给自己多搞一些正反馈很重要，人更擅长在成功中学习成功，成功了才有信心，有信心才敢知行合一⚠️风险提示：所有内容皆仅以交流嘉宾和主播个人想法和分享知识为目的，完全不构成任何投资建议或参考。请读者注意判断其中风险，结合个人投资目标、财务状况和需求，独立思考，谨慎决策。your money your decision. 依据或使用本播客内容所造成的后果由您独自承担。📁本期内容相关资料： 之前做了一些止盈，但相当痛苦，这些困惑和痛苦几乎都来自下图。不禁怀疑——啊？这轮... 这么短？这么矮？现在卖一些，是不是早了点？但谁说这轮它就必然是牛市呢？就算是，又为啥必然复刻之前几轮呢？首先，未来是一种概率分布，最终走向哪个平行宇宙，都说不定的。其次，周期从来不是时间和空间上的复刻，周期只是因果律层面的反复——盛极而衰，否极泰来。 这轮反弹了多少？数据截至 2024.10.22🎬后期制作、声音设计：Dong📣 欢迎关注@老钱日日谈 ，如果播客没听够，可以来公众号找我玩，这边的更新频率会高一些。也欢迎大家来🪐知识星球找我玩，这里是我自己学习的输入笔记，也是听友群。
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    1:34:52
  • E79.是不飘了？私募都研究上了！没100万也不耽误听
    🎤本期嘉宾：程浩 | 高岩宏观配置研究创始人，老撕基诊断笔记主理人⏯️本期简介：邀请了一位调研过几百家私募的老司机，给大家盘一盘私募行业的门道。希望这期可以帮大家建立一些对私募行业的大概认知——大类策略啊、收费磨损啊、预期收益率啊啥的。能对这个行业了解一些，祛魅一些，提防一些。不构成任何参考或建议，反正大家当八卦听就好。我经常听程浩老师做的的路演台，没事儿听听各家私募的路演，白嫖了这么久，特此感谢下。⚠️风险提示：所有内容皆仅以交流嘉宾和主播个人想法和分享知识为目的，完全不构成任何投资建议或参考。请读者注意判断其中风险，结合个人投资目标、财务状况和需求，独立思考，谨慎决策。your money your decision. 依据或使用本播客内容所造成的后果由您独自承担。🎯时间轴：00:28 私募更「私」，监管与投资者的顾虑错位08:51 越发黑盒的现实下，私募管理人如何取信投资人12:59 小私募面临的出清压力16:25 投私募就像投公司18:50 盘一下私募的大类投资策略⭐️ 主观策略股票策略中的主观多头期货及衍生品策略中的主观 CTA多资产策略中的宏观策略 量化策略股票策略中的量化多头期货及衍生品策略中的量化 CTA、期权策略多资产策略中的套利策略21:35 深挖私募的差异化优势，有没有，在哪里？28:05 FOF需要自证价值35:20 量化 FOF 的筛选金标准：风险收益比40:24 主观私募的深度价值策略：逃出量化围猎圈45:03 宏观配置：每种策略有自己的舒适环境50:37 宏观对冲基金经理的能力来自对整个市场的认知，能力的证明就看有没有帮客户赚到钱55:34 有点小钱但不多，买私募买什么？01:08:08 程浩筛选基金的两个标准： A 类：669 B 类：38301:18:10 放弃也是一种价值01:25:59 一些人生经历的八卦01:40:08 最后追问一下，慢牛为什么还是没有来？🎬后期制作、声音设计：Dong📣 如果播客没听够，可以来@老钱日日谈 找我玩，这边的更新频率会高一些也欢迎大家来知识星球找我玩，这里是我自己学习的输入笔记。
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Generated: 11/21/2024 - 12:00:16 AM