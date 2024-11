Download for free in the Play Store

主播 | 杨璐,《三联生活周刊》资深主笔 嘉宾 | 曾庆捷,复旦大学国际关系与公共事务学院副教授,《「拆」新闻——给大家的全年资讯内参》主讲人在获得2024年美国大选的胜利后,特朗普于近期宣布了一系列政府要员的提名,其中有两项人事任命非常受关注。其一是他提名现为福克斯新闻电视主持人的皮特·海格塞斯为美国国防部长,其二是宣布企业家埃隆·马斯克与维维克·拉马斯瓦米将在他就任总统后,共同领导拟成立的“政府效率部”。这两项提名都非常“川普”,也让我们有非常多的好奇:为什么一位电视主持人,可以跻身核心决策层?马斯克是真的弃商从政了吗?这个新成立的部门究竟是干啥的?这些决策是真的任性,还是有更深层次的考虑?如此“反传统”的美国政府,会给中美关系带来哪些影响?本期Talk三联,我们邀请了复旦大学国际关系与公共事务学院副教授曾庆捷老师,分析一下这些操作背后的原因。【时间轴】02:54 特朗普已经成为“完全掌权”的总统了吗?11:28 “忠诚”这件事,对于特朗普来说有多重要?19:51 新任期内,特朗普要重点解决什么问题?30:37 为什么特朗普会任命新闻主播做国防部长?38:25 让盟友们“交保护费”:是政治考量还是商人思维?43:24 马斯克“上岸”:政府效率部究竟是干啥的?47:26 未来的某一天,特朗普和马斯克会闹掰吗?49:05 新政府的人事安排,会对中美关系带来哪些影响?55:51 特朗普重返白宫,可以看出哪些美国民众的真实诉求?【参考信息】2024年美国总统选举得票情况特朗普:76433539票(312张选举人票)哈里斯:73759465票(226张选举人票)2020年美国总统选举得票情况拜登:81268924票(306张选举人票)特朗普:74216154票(232张选举人票)【延伸推荐】数字刊 | 《美国之惑:特朗普时代开启》专栏 | 《「拆」新闻——给大家的全年资讯内参》————编辑/一丁剪辑/译丹配乐/α·Pav - ...Then We Start A New VoyageMark Petrie - Rise Up————“Talk三联”是《三联生活周刊》出品的一档软硬皆有的泛文化类音频栏目,用声音记录报道背后的故事,提供丰富的新知与思辨的可能。在以下渠道均可收听我们的节目:三联中读APP | 小宇宙 | 喜马拉雅 | 苹果播客 | 网易云音乐【我们还有这些播客】苗师傅·天真与经验 | 中场时间 | 我有一个朋友·董晨宇 | 多一种生活 | 现场!现场! | 岁时茶山记 | 项飙·你好陌生人 | 孩子,你的情绪我们在乎 | “三联·大案追踪”有声剧如果你喜欢我们的节目,欢迎点赞支持,或者把我们的节目推荐给更多的朋友~【关注我们】App:三联中读微信公众号:三联中读微博:@三联中读小红书:三联中读点击👉🏻 三联生活周刊官网,了解更多【商务合作】 [email protected]

