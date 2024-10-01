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三联中读
三联中读出品的一档泛文化类播客，用声音记录嘉宾当时当地的经验与思考。栏目以《三联生活周刊》每期封面故事和重大报道为主题，分享报道背后的故事，以个人以及专业的视角提供丰富的新知与思辨的可能。 节目每周更新，更多详情，欢迎下载《三联生活周刊》官方APP“三联中读”留言互动。
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  • EP174 马斯克“上岸”，电视主播提名防长：特朗普的人事任命是认真的吗？
    主播 | 杨璐，《三联生活周刊》资深主笔 嘉宾 | 曾庆捷，复旦大学国际关系与公共事务学院副教授，《「拆」新闻——给大家的全年资讯内参》主讲人在获得2024年美国大选的胜利后，特朗普于近期宣布了一系列政府要员的提名，其中有两项人事任命非常受关注。其一是他提名现为福克斯新闻电视主持人的皮特·海格塞斯为美国国防部长，其二是宣布企业家埃隆·马斯克与维维克·拉马斯瓦米将在他就任总统后，共同领导拟成立的“政府效率部”。这两项提名都非常“川普”，也让我们有非常多的好奇：为什么一位电视主持人，可以跻身核心决策层？马斯克是真的弃商从政了吗？这个新成立的部门究竟是干啥的？这些决策是真的任性，还是有更深层次的考虑？如此“反传统”的美国政府，会给中美关系带来哪些影响？本期Talk三联，我们邀请了复旦大学国际关系与公共事务学院副教授曾庆捷老师，分析一下这些操作背后的原因。【时间轴】02:54 特朗普已经成为“完全掌权”的总统了吗？11:28 “忠诚”这件事，对于特朗普来说有多重要？19:51 新任期内，特朗普要重点解决什么问题？30:37 为什么特朗普会任命新闻主播做国防部长？38:25 让盟友们“交保护费”：是政治考量还是商人思维？43:24 马斯克“上岸”：政府效率部究竟是干啥的？47:26 未来的某一天，特朗普和马斯克会闹掰吗？49:05 新政府的人事安排，会对中美关系带来哪些影响？55:51 特朗普重返白宫，可以看出哪些美国民众的真实诉求？【参考信息】2024年美国总统选举得票情况特朗普：76433539票（312张选举人票）哈里斯：73759465票（226张选举人票）2020年美国总统选举得票情况拜登：81268924票（306张选举人票）特朗普：74216154票（232张选举人票）【延伸推荐】数字刊 | 《美国之惑：特朗普时代开启》专栏 | 《「拆」新闻——给大家的全年资讯内参》————编辑/一丁剪辑/译丹配乐/α·Pav - ...Then We Start A New VoyageMark Petrie - Rise Up————“Talk三联”是《三联生活周刊》出品的一档软硬皆有的泛文化类音频栏目，用声音记录报道背后的故事，提供丰富的新知与思辨的可能。在以下渠道均可收听我们的节目：三联中读APP | 小宇宙 | 喜马拉雅 | 苹果播客 | 网易云音乐【我们还有这些播客】苗师傅·天真与经验 | 中场时间 | 我有一个朋友·董晨宇 | 多一种生活 | 现场！现场！ | 岁时茶山记 | 项飙·你好陌生人 | 孩子，你的情绪我们在乎 | “三联·大案追踪”有声剧如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞支持，或者把我们的节目推荐给更多的朋友～【关注我们】App：三联中读微信公众号：三联中读微博：@三联中读小红书：三联中读点击👉🏻 三联生活周刊官网，了解更多【商务合作】[email protected]
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    1:03:19
  • 现场！现场！15 | 阿里巴巴数学竞赛骗局：怎么分辨是天才，还是造假？
    主播 | 吴丽玮，《三联生活周刊》主任记者嘉宾 | 苗千，《三联生活周刊》资深主笔2024年6月，“17岁中专女孩，冲进阿里全球数学竞赛决赛”的新闻引爆网络。这个新闻的主角姜萍当时是江苏省涟水中等专业学校的二年级学生，学习服装设计专业。姜萍参加了“阿里巴巴全球数学竞赛”2024年的预选赛，并且在满分120分的考试中获得了93分，取得了全球第十二名的成绩。不过随着曝光的增加，公众对于该事件的态度也出现分化。支持者欣喜于天才终将不被埋没，也有为数不少的人开始质疑成绩的真实性，认为姜萍的数学能力并不足以获得这一水平的成绩，并认为她的数学老师王闰秋在其中有协助作弊行为。11月3日，赛事的组织方阿里巴巴全球数学竞赛组委会发布情况说明，“江苏省涟水中等专业学校教师王某某和其指导的学生入围决赛，引发社会关注。根据决赛阅卷结果，二人未获奖。王某某在预选赛中对其指导的学生提供帮助。”同日，涟水中专也发布情况通报，“给予王某某诫勉谈话处理，取消年度评优。”两份情况说明，在事实层面让这场争议告一段落。本期节目，我们邀请了长期从事科学报道，并专访过多位国际知名数学家的主笔苗千，希望从数学这门学科的自身特性出发，对该事件中涉及的一些问题进行分析和讨论：有哪些证据表明这位同学的成绩是可疑的？为什么数学是一门很难“造假”的学科？专业领域的高等数学研究，对人的能力有这怎样的要求？而对于普通人来说，又该如何看待日常的数学学习和参加竞赛的关系？同时，关于该事件的许多核心问题和发展情况，我们也会保持关注，如有相关的报道，我们也会在《现场！现场！》中以播客形式与大家分享。【时间轴】05:05 为什么说姜萍获奖违背了数学学习的基本规律？12:47 数学研究最难造假，原因何在？16:18 赛制本身提供了怎样的“作弊空间”？22:59 姜萍的数学老师王闰秋，参与此事的动机是什么？28:30 首届竞赛的获奖者，如何看待这一事件？31:20 普通孩子可以通过刷题在奥数比赛中获奖吗？40:33 没有数学天赋的人，为什么也应该好好学数学？43:41 世界顶级的数学家都是很枯燥无趣的人吗？【延伸推荐】文章 | 数学是一个整体——专访菲尔茨奖得主吴宝珠 数字刊 | 什么是好的数学教育 数字刊 | 天才研究——————编辑：一丁剪辑：译丹《现场！现场！》是一档由《三联生活周刊》编辑部记者主理的，关注社会新闻现场的播客。在以下渠道均可收听我们的节目：三联中读APP | 小宇宙 | 喜马拉雅 | 苹果播客 | 网易云音乐【我们还有这些播客】Talk三联 |苗师傅·天真与经验丨 中场时间 | 我有一个朋友·董晨宇 | 多一种生活 | 岁时茶山记 | 项飙·你好陌生人 | 孩子，你的情绪我们在乎 | “三联·大案追踪”有声剧如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞支持，或者把我们的节目推荐给更多的朋友～
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    55:58
  • EP173 对话李开元：我们如何与司马迁站在同一起跑线？
    嘉宾 | 李开元，历史学者，著有《秦崩》《楚亡》《汉兴》系列主播 | 艾江涛，《三联生活周刊》主任记者※ 本期封面故事：《司马迁地理》司马迁在后世被尊为太史公，《史记》也是今天的我们最为熟悉的历史作品，但在漫长的岁月里，实地踏访，到田野中去，并不为正统史家所看重，司马迁和《史记》在某种程度上是中国史学传统的“异类”。李开元教授是国内最早开始转向历史叙事实践的历史学者之一，在他的实践中，地理踏访是非常重要的一环，也是补全文字资料的缺漏，找到“历史的感觉”的关键路径。这种“地理踏访+历史叙事”的方式，在“历史叙事三部曲”《秦崩》《楚亡》《汉兴》中得到了充分的展现。在李开元教授看来，这种方式是对司马迁写史传统的继承，在如今的历史学研究与写作领域，也逐渐成为标配。本期Talk三联，我们就和著名历史学者李开元教授一起，聊聊与司马迁有关的故事，以及司马迁笔下浓墨重彩的“后战国时代”。司马迁是如何通过口述材料与实地踏访的方式写就《史记》？楚汉相争的历史，有着怎样的独特魅力？而在2000年后的我们，又有哪些途径接近那段历史，与司马迁站上同一起跑线？【时间轴】01:42 原来中国古代史官读完万卷书，并没有行万里路09:10 李开元的学术转向：为何要走出书斋，走向田野？20:12 每次踏访前，都要做哪些准备？24:16 踏访中最兴奋的发现：“扶苏墓”为何出现在陈胜老家？33:40 司马迁没参加鸿门宴，如何把现场写得活灵活现？41:40 如何在2000年后，指挥兵马俑打一场戏水之战？50:43 被抹去的楚国，与漫长的“后战国时代”58:14 为何司马迁格外偏爱“历史的失败者”？68:23 我们如何与历史共情？【书单·李开元“历史叙事三部曲”】《秦崩：从秦始皇到刘邦》， 生活·读书·新知三联书店2015年4月出版《楚亡： 从项羽到韩信》，生活·读书·新知三联书店2015年5月出版《汉兴：从吕后到汉文帝》，生活·读书·新知三联书店2021年7月出版【延伸推荐】数字刊 | 《我们和历史的距离》文章 | 李开元：“历史的感觉”是对人的共情编辑/一丁剪辑/译丹————“Talk三联”是《三联生活周刊》出品的一档软硬皆有的泛文化类音频栏目，用声音记录报道背后的故事，提供丰富的新知与思辨的可能。在以下渠道均可收听我们的节目：三联中读APP | 小宇宙 | 喜马拉雅 | 苹果播客 | 网易云音乐【我们还有这些播客】苗师傅·天真与经验 | 中场时间 | 我有一个朋友·董晨宇 | 多一种生活 | 现场！现场！ | 岁时茶山记 | 项飙·你好陌生人 | 孩子，你的情绪我们在乎 | “三联·大案追踪”有声剧如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞支持，或者把我们的节目推荐给更多的朋友～【关注我们】App：三联中读微信公众号：三联中读微博：@三联中读小红书：三联中读点击👉🏻 三联生活周刊官网，了解更多【商务合作】[email protected]
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    1:12:14
  • 现场！现场！14 | 当比特币遇上“家国情怀”：一场狂卷430亿的非法集资案
    主播 | 魏倩，《三联生活周刊》主任记者嘉宾 | 李晓洁，《三联生活周刊》主任记者，《一个“女财神”的消失与重现》作者2024年5月，英国查处了一起大规模的加密货币洗钱案，该案中，警方查获逾6.1万枚比特币。这起发生在英国的经济犯罪，却在国内引起了广泛讨论：6.1万枚比特币的所有者，是一位名叫钱志敏的中国女性。早在2017年年底，她就被天津警方以涉非法吸储案的罪名立案侦查，涉案金额达430亿元。这些资金，都是2014年4月至2017年8月间，她创立的蓝天格锐公司向12万名集资参与人非法吸收的钱款。由钱志敏一手打造的蓝天格锐，曾被称作“能为老百姓赚钱的好公司”，其宣传语是，“你给格锐三年时间，格锐给你三世富贵”，当时化名“花花”的钱志敏，也被投资者视作无所不能的“女财神”。究竟是怎样一家公司？“花花”其人有着怎样的“人格魅力”，让投资者可以放心地投下大笔资金？她又是如何在短短三年内，打造出一场滴水不漏的完美骗局？而对于深陷其中的受害者，是否还有途径去挽回损失？近期，《三联生活周刊》记者李晓洁采访了20余位蓝天格锐的“投资人”。本期节目，我们邀请晓洁来为我们讲述“花花”其人其事，以及这件涉及400多亿资金的吸储大案背后，她所了解到的诸多细节。【时间轴】04:14 与“花花”的第一次见面：聊了2个小时，当场投了20万08:17 蓝天格锐公司起家背景：当比特币开始暴涨12:36 在比特币矿场，投资人们都看到了什么？15:45 蓝天格锐公司究竟怎么做比特币生意？19:23 投资“三要素”：比特币、智能养老与家国情怀21:30 二级制之下的三级分销25:10 追投要素之一：与政府的合作都上电视了，有啥不放心的？30:19 追投要素之二：每天都有分红到账，为啥不继续？35:16 挂在脖子上的“小蓝”空气净化器39:49 总能紧跟时事热点：“你们投下的每一分钱，都在研发利国利民的好产品”46:42 相似的骗局：从卖行车记录仪、灵芝孢子粉到新三板上市53:24 庞大骗局背后的“花花”，为何如此神秘？64:04 从什么时候开始，投资者意识到不对劲了？69:10 外逃之后的“花花”，如何在英国开启另一场骗局？74:25 被骗了的钱，还追的回来吗？77:30 背上巨额债务的投资人们，如今过得怎么样？81:20 如何定罪：“非法吸收公民存款”还是“集资诈骗”？补充信息：10月22日，英国皇家检查署（CPS）发布一则“致蓝天格锐欺诈案受害者的通知”，通知中提到，“英国公共检察署署长（DPP）已启动民事追偿程序”，一位参与庭审的律师告诉本刊，这项通知表明，国内蓝天格锐投资受害人可以聘请法律顾问，向英国高等法院提出正式书面申请。“解决了该案在英国法律项目下的问题后，英国与中国官方的合作有可能会展开。”【延伸推荐】《一个“女财神”的消失与重现》《英国最大比特币洗钱案中的底层华人：百亿诈骗赃款与“逆袭人生”》——————编辑 / 一丁剪辑 / 译丹《现场！现场！》是一档由《三联生活周刊》编辑部记者主理的，关注社会新闻现场的播客。在以下渠道均可收听我们的节目：三联中读APP | 小宇宙 | 喜马拉雅 | 苹果播客 | 网易云音乐【我们还有这些播客】Talk三联 |苗师傅·天真与经验丨 中场时间 | 我有一个朋友·董晨宇 | 多一种生活 | 岁时茶山记 | 项飙·你好陌生人 | 孩子，你的情绪我们在乎 | “三联·大案追踪”有声剧如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞支持，或者把我们的节目推荐给更多的朋友～
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    1:30:14
  • EP172 我家的“毛孩子”，如何成为城市里的文明居民？
    主播 | 高一丁，Talk三联编辑，从未养过宠物，假期帮朋友喂过猫主播 | 张译丹，Talk三联编辑，家有两只猫的重组家庭嘉宾 | 肖楚舟，《三联生活周刊》主笔，养猫多年的资深猫奴嘉宾 | 段弄玉，《三联生活周刊》记者，有一只人缘超好的哈士奇※ 本期封面故事：《猫猫狗狗的城市生活》当我们养狗不再是为了看家护院，养猫也不图它能威慑鼠害（甚至祈祷它别叼回来），猫猫狗狗的社会身份，也发生了巨大的转变。养宠物的朋友心里，猫猫狗狗就是自己的家人；但对于不养宠物的朋友来说，它们的存在很可能又是一种干扰和麻烦。尤其在人与人关系变得疏离和紧张的大城市，我们该如何与宠物相处，又有哪些方法，可以让宠物们的城市生活，变得更好？本期Talk三联，我们想聊聊城市里猫猫狗狗的生活，那些围绕它们所进行的“宠物友好”实践，当它们成为日常生活中越来越重要的存在，人与宠物的边界该如何重新建立，一种更文明的城市生活，会是怎样的面貌。【时间轴】00:48 我们各自家里都养了什么小动物？02:48 对于养猫狗的人来说，日常会遇到哪些“不方便”？10:31 宠物友好，究竟是对谁友好？14:20 宠物友好，如何考虑到情感维度的内容？17:01 作为人类养宠行为的外延，如何更合理地对待流浪猫狗？23:58 城市化进程，改变了人与动物的相处模式？29:59 法律与制度的边界：很多事究竟应该谁来管？36:05 一个社区里的自发实践：动物文明建设协会39:28 当猫狗成为家人：小动物带给人的情感支撑45:59 如何站在不养宠人群的角度考虑问题？48:37 猫/狗一些行为背后，有更为丰富的情感需求52:17 为啥寄养在爷爷奶奶家的猫/狗，都会变胖？【延伸推荐】————编辑/一丁剪辑/译丹————“Talk三联”是《三联生活周刊》出品的一档软硬皆有的泛文化类音频栏目，用声音记录报道背后的故事，提供丰富的新知与思辨的可能。在以下渠道均可收听我们的节目：三联中读APP | 小宇宙 | 喜马拉雅 | 苹果播客 | 网易云音乐【我们还有这些播客】苗师傅·天真与经验 | 中场时间 | 我有一个朋友·董晨宇 | 多一种生活 | 现场！现场！ | 岁时茶山记 | 项飙·你好陌生人 | 孩子，你的情绪我们在乎 | “三联·大案追踪”有声剧如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞支持，或者把我们的节目推荐给更多的朋友～【关注我们】App：三联中读微信公众号：三联中读微博：@三联中读小红书：三联中读点击👉🏻 三联生活周刊官网，了解更多【商务合作】[email protected]
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