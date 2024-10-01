现场！现场！14 | 当比特币遇上“家国情怀”：一场狂卷430亿的非法集资案

主播 | 魏倩，《三联生活周刊》主任记者嘉宾 | 李晓洁，《三联生活周刊》主任记者，《一个“女财神”的消失与重现》作者2024年5月，英国查处了一起大规模的加密货币洗钱案，该案中，警方查获逾6.1万枚比特币。这起发生在英国的经济犯罪，却在国内引起了广泛讨论：6.1万枚比特币的所有者，是一位名叫钱志敏的中国女性。早在2017年年底，她就被天津警方以涉非法吸储案的罪名立案侦查，涉案金额达430亿元。这些资金，都是2014年4月至2017年8月间，她创立的蓝天格锐公司向12万名集资参与人非法吸收的钱款。由钱志敏一手打造的蓝天格锐，曾被称作“能为老百姓赚钱的好公司”，其宣传语是，“你给格锐三年时间，格锐给你三世富贵”，当时化名“花花”的钱志敏，也被投资者视作无所不能的“女财神”。究竟是怎样一家公司？“花花”其人有着怎样的“人格魅力”，让投资者可以放心地投下大笔资金？她又是如何在短短三年内，打造出一场滴水不漏的完美骗局？而对于深陷其中的受害者，是否还有途径去挽回损失？近期，《三联生活周刊》记者李晓洁采访了20余位蓝天格锐的“投资人”。本期节目，我们邀请晓洁来为我们讲述“花花”其人其事，以及这件涉及400多亿资金的吸储大案背后，她所了解到的诸多细节。【时间轴】04:14 与“花花”的第一次见面：聊了2个小时，当场投了20万08:17 蓝天格锐公司起家背景：当比特币开始暴涨12:36 在比特币矿场，投资人们都看到了什么？15:45 蓝天格锐公司究竟怎么做比特币生意？19:23 投资“三要素”：比特币、智能养老与家国情怀21:30 二级制之下的三级分销25:10 追投要素之一：与政府的合作都上电视了，有啥不放心的？30:19 追投要素之二：每天都有分红到账，为啥不继续？35:16 挂在脖子上的“小蓝”空气净化器39:49 总能紧跟时事热点：“你们投下的每一分钱，都在研发利国利民的好产品”46:42 相似的骗局：从卖行车记录仪、灵芝孢子粉到新三板上市53:24 庞大骗局背后的“花花”，为何如此神秘？64:04 从什么时候开始，投资者意识到不对劲了？69:10 外逃之后的“花花”，如何在英国开启另一场骗局？74:25 被骗了的钱，还追的回来吗？77:30 背上巨额债务的投资人们，如今过得怎么样？81:20 如何定罪：“非法吸收公民存款”还是“集资诈骗”？补充信息：10月22日，英国皇家检查署（CPS）发布一则“致蓝天格锐欺诈案受害者的通知”，通知中提到，“英国公共检察署署长（DPP）已启动民事追偿程序”，一位参与庭审的律师告诉本刊，这项通知表明，国内蓝天格锐投资受害人可以聘请法律顾问，向英国高等法院提出正式书面申请。“解决了该案在英国法律项目下的问题后，英国与中国官方的合作有可能会展开。”【延伸推荐】《一个“女财神”的消失与重现》《英国最大比特币洗钱案中的底层华人：百亿诈骗赃款与“逆袭人生”》——————编辑 / 一丁剪辑 / 译丹《现场！现场！》是一档由《三联生活周刊》编辑部记者主理的，关注社会新闻现场的播客。在以下渠道均可收听我们的节目：三联中读APP | 小宇宙 | 喜马拉雅 | 苹果播客 | 网易云音乐【我们还有这些播客】Talk三联 |苗师傅·天真与经验丨 中场时间 | 我有一个朋友·董晨宇 | 多一种生活 | 岁时茶山记 | 项飙·你好陌生人 | 孩子，你的情绪我们在乎 | “三联·大案追踪”有声剧如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞支持，或者把我们的节目推荐给更多的朋友～