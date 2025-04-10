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温柔一刀
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创始人私藏书单：读书就是和全世界的智者心灵共振｜Vol.122 世界读书日特辑
|本期内容|今天是世界读书日，我们专门来聊聊看书这件事儿。其实平时大家看书大多是想自我提升或者突破瓶颈，尤其在创业的路上，很容易你就会找不到方向，所以我今天就想邀请一圈大家熟悉的品牌创始人/CMO朋友，让他们分享改变过自己人生轨迹的书。嘉宾很多，分享很真，欢迎大家收藏起来慢慢听，也欢迎大家在评论区和我分享你的感受～|时间戳|02:19 刀姐doris，刀法Digipont创始人-《深度关系》｜关键词：升维05:14 张耀东，宝顶创投创始合伙人 -《生活的艺术》｜关键词：活得有趣07:32 Lily，浴见创始人-《善战者说》 ｜关键词：柔胜的智慧13:16 九月，幼岚创始人-《一色一生》 ｜关键词：专注与热爱16:50 林嘉瑜，PopSockets全球CEO-《你要如何衡量你的人生》｜关键词：对齐24:00 小眼，暴肌独角兽创始人-《清醒地活》｜关键词：摆脱内耗26:28 李微萌，智己汽车CMO-《底层逻辑》｜关键词：系统性思考31:57 小乙，阿芙精油CEO-《臣服实验》 ｜关键词：接纳命运35:01 圣香，小红书营销实验室负责人-《与神对话》｜关键词：爱、经验与创造43:11 Grace，飞利浦大中华区营销负责人-《刷新》｜关键词：同理心46:22 范卫锋，高樟资本创始人-《黑天鹅》｜关键词：真相47:51 Lisa，MAIA ACTIVE创始人-《鞋狗》｜关键词：热爱与坚持50:55 慈然，moody创始人-《智人之上》｜关键词：觉醒54:19 大白，奶糖派创始人-《升级定位》｜关键词：持续迭代57:51 兰珍珍，欧莱雅北亚及中国公共事务总裁 -《谈美》｜关键词：发现美|关于我们|主播：刀姐doris（刀法 Digipont 创始人兼CEO）前互联网平台衣二三 CMO、北美支付宝市场运营负责人、纽约 MK 传播经理、北美联合利华护肤品类品牌经理。同时也是一个营销圈和消费圈的头部 KOL，全网百万粉丝。刀法致力于打造全球品牌的营销智库。秉承「成就中国好品牌，带领走向全世界」的核心目标，为中国品牌找到企业发展所需要的「品牌之道」、「效果之术」，以及拥有同样价值观的人才及合作伙伴，助力品牌加速。《温柔一刀》是一档聚焦于消费品牌、营销趋势、职业发展以及多元人生等领域的对谈性播客。由刀姐doris和刀法的小伙伴们一起制作。|本期团队|内容制作：雪华、琼玉剪辑：晓雨运营：牛利|片头片尾BGM|片头：中国雅痞-CEM records/By.L片尾：胡夏 - 阅读有光
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1:05:18
从创业失败到4年10亿，没什么能打败一个野心勃勃的女性 | Vol.121 对话诚实一口创始人吕依凌
|本期嘉宾|吕依凌，「诚实一口」创始人|本期内容|大家好，系列节目「女子刀法」的第二期来啦！在「女子刀法」中，我将邀请女性嘉宾讲述她们重新定义规则的新故事，分享她们探索新世界的“好刀法”。希望通过这个系列，让更多女性拥有打破常规勇敢做自己的能量。这期的嘉宾是野心满满的诚实一口创始人吕依凌。很多人了解到诚实一口，是因为它 4 年从 0 做到了 10 个亿，成绩非常亮眼，但吕依凌说，其实创立诚实一口并不是计划好的，而是一个不断碰壁、随波逐流的故事。而在这之前，她还有过三四年并不成功的创业经历，当时的她，会失眠会觉得自己很烂，但仍然觉得开心，为什么呢？这期我就请到宠物食品品牌诚实一口的创始人吕依凌，聊聊： 离开宝洁去上门叠被子，连续试错三年，为什么一定要创业？ 创业期间偶尔饭都快吃不上，哪些决策帮我们绝地逢生？ 诚实一口是怎么做用户洞察和组织管理的？毫不掩饰野心的她，总是坦诚而轻松，这期特别推荐想创业的品牌人听！|时间戳|01:56 做诚实一口之前，有三四年失败的创业经历05:46 人生就像开地图，我就是要做最强的11:49 创业早期也会经常睡不着，觉得自己很烂16:37 做诚实一口不是计划好的，而是在不断碰壁、随波逐流19:49 成功的创始人，经常是低自尊的22:49 线下买宠物粮食和线上买，是完全不一样的感觉25:00 花50块钱买猫的人，也很爱猫29:55 品牌金字塔不能解决0-1的问题，但中长期非常好36:33 对数据太敏感会对数据服从，而数据是大胆的反义词46:40 作为INTJ淡人，我的原生性格做组织管理有一定障碍50:37 用对的人，不要期望拿5000工资的人干5万块钱的事01:00:00 野心是指我会用200%甚至1000%的努力去达成我要的目标01:03:00 创业最难的是下决定，一旦创业你就“没有名字”了|补充阅读| 女子就是好，让我们一起玩个新游戏！mp.weixin.qq.com|关于我们|主播：刀姐doris（刀法 Digipont 创始人兼CEO）前互联网平台衣二三 CMO、北美支付宝市场运营负责人、纽约 MK 传播经理、北美联合利华护肤品类品牌经理。同时也是一个营销圈和消费圈的头部 KOL，全网百万粉丝。刀法致力于打造全球品牌的营销智库。秉承「成就中国好品牌，带领走向全世界」的核心目标，为中国品牌找到企业发展所需要的「品牌之道」、「效果之术」，以及拥有同样价值观的人才及合作伙伴，助力品牌加速。《温柔一刀》是一档聚焦于消费品牌、营销趋势、职业发展以及多元人生等领域的对谈性播客。由刀姐doris和刀法的小伙伴们一起制作。|本期团队|内容制作：小媚、舒雅剪辑：子涵|片头片尾BGM|片头：中国雅痞-CEM records/By.L片尾：Emma Blowgun's Last Stand-Beulah
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1:16:46
为什么90%的中国品牌学不会“卖贵”？| Vol.120 对话科特勒总裁曹虎博士
|本期嘉宾|曹虎博士（Tiger） ，科特勒咨询中国和新加坡 CEO|本期内容|今天的播客我邀请到了我的一位老朋友曹虎博士 Tiger。曹虎博士一直都是我非常敬佩的前辈，师从营销大师科特勒，是科特勒咨询集团在中国三号员工之一，现在是科特勒咨询中国和新加坡的 CEO。科特勒在营销界的鼻祖地位不用多说，我自己也是看着科特勒的《市场营销管理》长大的，每年还会重新温习一下，这本书这么多年一直在更新，现在已经出到 16 版。我一直以来都非常相信科特勒一派的理论，无论是最早的 1.0 时代还是今天的 5.0时代，科特勒都有一个非常核心的观点：营销其实是为消费者创造和传递需求。碎片化下的营销已经发生了非常大的变化，我去年还专门写了一篇文章《营销大变天》来说这件事，这篇文章写出了很多人的心声。另一方面，品牌也遇到了很多时代的机会，比如现在有句话是这么说的：“不出海，就出局。”我知道很多品牌都很困惑：明明知道出海是风口，明明知道营销已经大变天，但是就不知道怎么做！刚好，曹虎博士去年出版了两本新书《溢出》《增长革命》，里面凝聚着科特勒咨询的理论精华，里面就讲到今天品牌正在面临的两个时代机遇，到底应该怎么做？这次我和他激情对谈了几个小时，中途都把收音设备搞没电了，还是挡不住我们对当下思考和对未来的想象。听完像上了价值几个亿的营销管理课，你完全没有理由错过！|本期福利|评论点赞前5名，将会获得两本曹虎博士的新书《溢出》《增长革命》。 (截止2025年4月2日中午12点前)|时间戳|06:40 吃喝玩乐、衣食住行被海外大公司包围，为什么无法诞生“中国版可口可乐”？10:16 出海、出海，出来混，最重要的是先出来！12:10 出海一定要做品牌，一定要学会“卖贵”16:17 中国企业的“底裤思维”：当一个人手上拿着锤子的时候，看什么都像钉子29:42 奈雪、安克创新、小米为什么能让海外消费者爱上？品牌要学会讲全球普适的价值观35:31 OPPO 的叙事：与其说产品功能，不如说“你将是八万人体育场中第一个拍下爱豆照片的人”38:53 叙事 vs 广告：不打卖点、功能，回归到消费者的具体场景和时刻41:04 平台型大公司 vs 小而美的人群品牌，谁才是品牌的未来？47:00 定位理论盛行，纯粹是因为好懂？01:01:50 营销人未来要成为 9% 的 AI 共创者和超级用户，像一棵树一样扎根01:09:00 营销，是一门可以让经济规律失效的学科01:16:24 94岁的科特勒如何感受生活？不热爱生活的人不可能成为大师|补充阅读|我直说了，中国营销已经大变天曹虎：从乐高和Patagonia，看品牌资产如何转化为增长？Vol.14 中国会像日本一样进入第四消费时代吗？ | 对谈科特勒咨询合伙人曹虎|关于我们|主播：刀姐doris（刀法 Digipont 创始人兼CEO）前互联网平台衣二三 CMO、北美支付宝市场运营负责人、纽约 MK 传播经理、北美联合利华护肤品类品牌经理。同时也是一个营销圈和消费圈的头部 KOL，全网百万粉丝。刀法致力于打造全球品牌的营销智库。秉承「成就中国好品牌，带领走向全世界」的核心目标，为中国品牌找到企业发展所需要的「品牌之道」、「效果之术」，以及拥有同样价值观的人才及合作伙伴，助力品牌加速。《温柔一刀》是一档聚焦于消费品牌、营销趋势、职业发展以及多元人生等领域的对谈性播客。由刀姐doris和刀法的小伙伴们一起制作。|本期团队|内容制作：小水井、舒雅剪辑：子涵|片头片尾BGM|片头：中国雅痞-CEM records/By.L片尾：一身焰火去罗马-莫文蔚
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1:22:07
为什么说越敏感的人越能做好品牌？ | Vol.119 对话幼岚创始人九月
|本期嘉宾|九月，「AllBlu幼岚」创始人|本期内容|大家好，今天我不做刀姐，做我自己——doris 本人。因为今天我带来了新的系列节目「女子刀法」。是的，「女子刀法」换了种形式回归啦！在「女子刀法」中，我将邀请女性嘉宾讲述她们重新定义规则的新故事，分享她们探索新世界的“好刀法”。希望通过这个系列，让更多女性拥有打破常规勇敢做自己的能量。女性常常面临许多内耗，比如成为母亲和创业，一定只能二选一吗？我是不是太敏感了？我是不是太任性了？这些今天的嘉宾九月都经历过，她痛苦、经历摇摆、自我怀疑，但最终坚定地站在了自己那一边。所以我特意请到服装品牌的创始人九月，展开聊聊：1、为什么要换掉“新一代孩子，穿下一代面料”的 slogan？2、为什么说敏感是这个时代内容人、品牌人、产品人最重要的特质？3、凭借“感性”就从童装跨界到成人装？为什么说有时感性比理性更准确她如此轻盈，直播时有刀友发弹幕：听完这期，等于又看了一集《好东西》，这也是这期的标题来源，她“踉踉跄跄”的探索，戳中了我，也希望能为你的路照亮一点光。|时间戳|00:52 女子就是好，让我们开启一个新游戏！03:11 成为妈妈和创业，不一定是矛盾体11:24 休闲是一个介于运动和时尚之间的赛道13:25 “校服高替”，这个产品不是妈真想不出来15:09 作为一个外行人，踩了服装行业所有的坑19:05 品牌说“我很强”，用户可能会说“关我屁事”25:53 人是由做的事情定义的，当具体的人很快乐29:18 我们是一个拥抱敏感和保护敏感的公司31:38 我更喜欢合作的关系，而不是我碾压你的关系37:01 找不到 role model 所以只能自己踉踉跄跄去摸索42:21 大决定由感性决定，小决定由理性决定45:54 有时候坦率告诉对方自己做不到，还挺奏效的48:11 女性之间可以拥有更轻盈的关系|补充阅读| 女子就是好，让我们一起玩个新游戏！ 独家专访 | 四年登顶品类TOP1，幼岚如何破局“无品牌”的童装市场？|关于我们|主播：刀姐doris（刀法 Digipont 创始人兼CEO）前互联网平台衣二三 CMO、北美支付宝市场运营负责人、纽约 MK 传播经理、北美联合利华护肤品类品牌经理。同时也是一个营销圈和消费圈的头部 KOL，全网百万粉丝。刀法致力于打造全球品牌的营销智库。秉承「成就中国好品牌，带领走向全世界」的核心目标，为中国品牌找到企业发展所需要的「品牌之道」、「效果之术」，以及拥有同样价值观的人才及合作伙伴，助力品牌加速。《温柔一刀》是一档聚焦于消费品牌、营销趋势、职业发展以及多元人生等领域的对谈性播客。由刀姐doris和刀法的小伙伴们一起制作。|本期团队|内容制作：小媚、舒雅剪辑：子涵|片头片尾BGM|片头：中国雅痞-CEM records/By.L片尾：世界赠予我的-王菲
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58:45
为什么许多人明明很成功却不幸福？ | Vol.118 读《高效能人士的七个习惯》（上）
|本期内容|今天这期内容很特别，我要来给大家讲一本改变了我人生的书——《高效能人士的七个习惯》。它被lululemon创始人Chip Wilison强烈推荐，宝洁甚至为这本书专门开了一节课。乍一看，这本好像就是陈词滥调的成功学，有很多“道理我都懂，但依然过不好人生” 的劝告。但是，从我第一次看这本书到现在已经十年了，我发现，这些年里在工作和生活上遇到的很多烦恼，都可以被这本书解决。而且越长大，书中的一些话越来越在我心中产生一次又一次的共鸣，并让我产生不断的反省和思考。每回去再念一遍作者的意思，重新理解一次，就是一次结合我自己的经历和痛苦“内化”的过程。所以，我会用两期播客来细细地拆解一下这本书里提到的七个习惯，并且结合我自己的亲身经历和思考，希望听完这两期节目，你也能收获和我一样的平静和幸福。|补充阅读|lululemon创始人强推的《高效能人士的七个习惯》到底有什么魔力？|时间戳|02:19 成功人士的困境：为什么越成功，越痛苦？04:44 成功定义大变化！为什么每个人都显得“假假的”？13:07 拿错人生地图，越勤奋只会越快到达错误的地点18:21 看见情绪背后的“念头”：这是事实，还是我的判断？26:10 人的三大成长阶段：依赖、独立和互赖31:58 “假性独立”差点毁了我的亲密关系36:03 高效能不是疯狂产出，“尤尼卡时刻”来自留白40:00 习惯一：积极主动——愤怒时，如何“旁观发火的室友”？51:24 怎么变得积极主动？区分关注圈和影响圈|关于我们|主播：刀姐doris（刀法 Digipont 创始人兼CEO）前互联网平台衣二三 CMO、北美支付宝市场运营负责人、纽约 MK 传播经理、北美联合利华护肤品类品牌经理。同时也是一个营销圈和消费圈的头部 KOL，全网百万粉丝。刀法致力于打造全球品牌的营销智库。秉承「成就中国好品牌，带领走向全世界」的核心目标，为中国品牌找到企业发展所需要的「品牌之道」、「效果之术」，以及拥有同样价值观的人才及合作伙伴，助力品牌加速。《温柔一刀》是一档聚焦于消费品牌、营销趋势、职业发展以及多元人生等领域的对谈性播客。由刀姐doris和刀法的小伙伴们一起制作。|本期团队|内容制作：Siete剪辑：子涵|片头片尾BGM|片头：中国雅痞-CEM records/By.L片尾：春风吹-方大同
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《温柔一刀》是一档聚焦于消费品牌、商业趋势、职业发展以及多元人生等领域的对谈性播客。由刀姐doris和刀法的小伙伴们一起制作。 记录一场对话，收获一些新知，愿我们给你带来看待品牌、消费、创业的新视角。 想要了解更多关于我们的事情？你可以在公众号/即刻/微博@刀姐doris 找到我们，也可以添加刀姐vx：doriskeke1117。
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Generated: 4/27/2025 - 5:50:22 PM