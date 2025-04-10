为什么90%的中国品牌学不会“卖贵”？| Vol.120 对话科特勒总裁曹虎博士

|本期嘉宾|曹虎博士（Tiger） ，科特勒咨询中国和新加坡 CEO|本期内容|今天的播客我邀请到了我的一位老朋友曹虎博士 Tiger。曹虎博士一直都是我非常敬佩的前辈，师从营销大师科特勒，是科特勒咨询集团在中国三号员工之一，现在是科特勒咨询中国和新加坡的 CEO。科特勒在营销界的鼻祖地位不用多说，我自己也是看着科特勒的《市场营销管理》长大的，每年还会重新温习一下，这本书这么多年一直在更新，现在已经出到 16 版。我一直以来都非常相信科特勒一派的理论，无论是最早的 1.0 时代还是今天的 5.0时代，科特勒都有一个非常核心的观点：营销其实是为消费者创造和传递需求。碎片化下的营销已经发生了非常大的变化，我去年还专门写了一篇文章《营销大变天》来说这件事，这篇文章写出了很多人的心声。另一方面，品牌也遇到了很多时代的机会，比如现在有句话是这么说的：“不出海，就出局。”我知道很多品牌都很困惑：明明知道出海是风口，明明知道营销已经大变天，但是就不知道怎么做！刚好，曹虎博士去年出版了两本新书《溢出》《增长革命》，里面凝聚着科特勒咨询的理论精华，里面就讲到今天品牌正在面临的两个时代机遇，到底应该怎么做？这次我和他激情对谈了几个小时，中途都把收音设备搞没电了，还是挡不住我们对当下思考和对未来的想象。听完像上了价值几个亿的营销管理课，你完全没有理由错过！|本期福利|评论点赞前5名，将会获得两本曹虎博士的新书《溢出》《增长革命》。 (截止2025年4月2日中午12点前)|时间戳|06:40 吃喝玩乐、衣食住行被海外大公司包围，为什么无法诞生“中国版可口可乐”？10:16 出海、出海，出来混，最重要的是先出来！12:10 出海一定要做品牌，一定要学会“卖贵”16:17 中国企业的“底裤思维”：当一个人手上拿着锤子的时候，看什么都像钉子29:42 奈雪、安克创新、小米为什么能让海外消费者爱上？品牌要学会讲全球普适的价值观35:31 OPPO 的叙事：与其说产品功能，不如说“你将是八万人体育场中第一个拍下爱豆照片的人”38:53 叙事 vs 广告：不打卖点、功能，回归到消费者的具体场景和时刻41:04 平台型大公司 vs 小而美的人群品牌，谁才是品牌的未来？47:00 定位理论盛行，纯粹是因为好懂？01:01:50 营销人未来要成为 9% 的 AI 共创者和超级用户，像一棵树一样扎根01:09:00 营销，是一门可以让经济规律失效的学科01:16:24 94岁的科特勒如何感受生活？不热爱生活的人不可能成为大师|补充阅读|我直说了，中国营销已经大变天曹虎：从乐高和Patagonia，看品牌资产如何转化为增长？Vol.14 中国会像日本一样进入第四消费时代吗？ | 对谈科特勒咨询合伙人曹虎|关于我们|主播：刀姐doris（刀法 Digipont 创始人兼CEO）前互联网平台衣二三 CMO、北美支付宝市场运营负责人、纽约 MK 传播经理、北美联合利华护肤品类品牌经理。同时也是一个营销圈和消费圈的头部 KOL，全网百万粉丝。刀法致力于打造全球品牌的营销智库。秉承「成就中国好品牌，带领走向全世界」的核心目标，为中国品牌找到企业发展所需要的「品牌之道」、「效果之术」，以及拥有同样价值观的人才及合作伙伴，助力品牌加速。《温柔一刀》是一档聚焦于消费品牌、营销趋势、职业发展以及多元人生等领域的对谈性播客。由刀姐doris和刀法的小伙伴们一起制作。|本期团队|内容制作：小水井、舒雅剪辑：子涵|片头片尾BGM|片头：中国雅痞-CEM records/By.L片尾：一身焰火去罗马-莫文蔚