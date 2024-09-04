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谈恋爱怎么这么多事儿啊？！
谈恋爱就是一种人际关系，我们连人际关系都搞不好，怎么谈恋爱？本期我们来聊聊那些很小、并不会导致分手的恋爱小事，虽小但烦，也有为它吵架的时候呢！到底是无限忍让还是大举进攻？本期的恋爱小事时刻：7:22 朋友的约会对象，我能聊吗？11:24 朋友喜欢的人，我可以喜欢吗？14:31 朋友说他配不上我，但朋友却和他结婚了16:55 爱情需要“守孝期”吗？26:15 人的心中总会有那个最爱的人的印记吧28:57 恋爱中的不安全感是一种心魔32:12 安全感当然是对方给的，谁要自己给啊？36:22 我们也一定要和伴侣有共同兴趣吗？43:53 恋爱中需要一些演戏天分46:54 男朋友连水果都跟我分享！感谢全球时尚购物平台FARFETCH发发奇的支持！即日起至12月2日，发发奇黑五大促开启，秋冬好物低至5折，折上再享8折！更有满千包邮限时福利！点击这里，立即去FARFETCH发发奇薅最时尚的羊毛！也欢迎加入我们的听友群聊天，但需要有收听十小时以上的收听记录（不是拽，是真的拉人太累了啦！），只需添加jy116090511，发给我收听时长页面即可~
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52:57
性别骂战谁赢了？反正“他”，笑了
我们都知道自己会成为舆论中的棋子，有时候真情实感地表达观点和站队，最后也许自己变成小丑。这样的事不要太多，在各种综艺节目、明星等话题下，我们都曾愤慨激昂，回过头再看看过去的自己，难免会嗤笑一声。今天我们就来聊聊，舆论骂战到底是谁赢了，那些我们在只字片语中找到的逻辑，是不是真的如我们自己想象般正确？又或者说，到底什么是正确？本期的一些舆论时刻：2:25 我无法设身处地考虑到女性的处境，就是厌女吗？6:51 怎么我又成了“媚女”了？17:47 “我恐同了。”23:40 杨笠的京东事件30:56 代孕的到底是谁？35:05 周雨彤该骂吗？41:48 被逐帧观察下的明星们45:51 杨子和黄圣依有剧本吗？也欢迎加入我们的听友群聊天，但需要有收听十小时以上的收听记录（不是拽，是真的拉人太累了啦！），只需添加jy116090511，发给我收听时长页面即可~
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58:00
渐行渐远的朋友：别逼我在最快乐的地方删你
本期我们来聊聊那些慢慢不再联系，或断崖式绝交的朋友！活了这么多年，我们多多少少都会面临过绝交吧，友谊可以很坚固，也可以在一瞬间有裂痕，人类有时就是这么分裂，但在长大的过程里，总要面对一段关系的结束吧，或许这才是一点点人生的意义，学会说你好，也学会说告别。本期的一些决裂瞬间：04:37 对朋友来说，是否忠言一定逆耳16:33 生重病时，朋友却没有关心我一个字24:23 曾经最好的朋友，竟会对我毫不在意33:35 为了出轨的老公，疏远帮助自己的朋友35:55 不小心看到了朋友说我的坏话51:21 多年的好友背着老公问我借钱，两年未还54:22 喜好与观点相悖，还能做朋友吗感谢全球时尚购物平台FARFETCH发发奇的支持，即日起至11月13日，发发奇11.11盛典开启，爆款单品75折入手。点击这里，立即去FARFETCH发发奇薅最时尚的羊毛！也欢迎加入我们的听友群聊天，但需要有收听十小时以上的收听记录（不是拽，是真的拉人太累了啦！），只需添加jy116090511，发给我收听时长页面即可~
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1:00:33
我自卑，所以我活得很累
本期我们来聊聊自卑，自卑几乎是每个人身上都会有的元素吧，即便在大家都提倡要自信的大环境下，我们依旧做不到昂首挺胸，似乎有时自卑成了保护伞。不止容貌、社会地位，我以前自卑到连大牌店都不敢进，生怕店员的白眼翻死我……难道自卑的起源只是因为穷？今天咱就好好唠一唠，自卑到底咋来的呀？！本期的一些自卑瞬间：连逛街都会自卑？01:16 高傲的售货员让我觉得矮人一截02:37 走进奢侈品店，我畏畏缩缩04:17 在sales面前，忍不住想争面子08:30 把奢侈品店踩在脚下的人13:00 奢侈品sales也是普通人啦！为了外貌自卑14:34 走进夜店，我会被瞧不起吗？18:10 得到赞美，我依然会有不配得感20:28 应该自信还是应该清醒？21:59 长得漂亮就加到了明星的微信？23:35 外貌自卑，有时是很容易用科技解决的从自卑走到自信！33:42 童年经历、周围的环境……自卑可能就源自这里37:54 面对外界评价，坚定自己或许才是最好的办法41:20 不做安陵容，别把自卑当借口43:05 竟然还有人把自卑当武器？44:38 自卑会放大对细节的关注46:30 学会不比较（或者只向下比😄）49:15 清晰的认识自己有助于减轻自卑50:33 扮成别人，让我有了自信54:15 对于不能选择的事，或许无需自卑56:34 把自卑的事情变得不重要57:28 不要过度心理补偿感谢美团医美对本期节目的赞助播出！美团医美致力于用真实的信息让用户找到有口碑的好店，让用户在变美的过程中不踩雷！每年，美团医美都会发布北极星医美机构榜和司南医师榜两大榜单，帮助用户在有医美需要时可以找到专业靠谱机构与医生。今年的北极星榜单也发榜啦～这个榜单是基于医疗专业评审团把关评选、1000+资深用户真实探店测评、5000+用户调研得来的真实系统大数据，从五大维度、140个评审维度、450个得分点严格筛选出专业、靠谱的医美机构，能帮助我们更快、更准确、更安全的做好功课，更心安的做出消费决策。2024年的北极星榜单也开榜啦，点击即可跳转！双11来临，美团医美当然也给大家准备了最丰厚的福利，只要上美团输入口令【变美补贴3】即可享受优惠！还可以加入美团医美福利社群，社群会定期分享医美知识，医美新客进群即可领50元无门槛优惠券！也欢迎加入我们的听友群聊天，但需要有收听十小时以上的收听记录（不是拽，是真的拉人太累了啦！），只需添加jy116090511，发给我收听时长页面即可~
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59:22
护肤20年，我踩过的坑比痘坑还多！
今天来一波回忆杀，那些年，我们一起在护肤品上踩过的坑！可以说从青春期开始，我们就一直在跟这张皮做斗争，它多了一颗痘、毛孔大了一点或发干还是泛红，都牵动着我们的心，为了皮，我愿意化作画皮里的小唯，给它好好描绘。可惜盯上我们皮肤的不只有自己，还有那些宣传语神乎其技的护肤品，用了好不了，不用又觉得对不起自己，就这样过了二十年……我，得到了什么？2:29 终于不长痘了，是不是只是因为你老了？5:40 我的护肤起点：可伶可俐7:03 我是大S《美容大王》的信徒9:21 屈臣氏是一开始的护肤品天堂10:51 科颜氏以前还叫契尔氏的时代14:38 小众护肤品有一种魔力18:45 贝佳斯绿泥的坑谁没踩过啊？！21:07 芦荟胶成了护肤圣品24:57 the body shop与the face shop27:10 牛尔老师的晚安冻膜让我们无法入眠30:47 雪肌精可以当酒喝？34:30 小护士防晒开启防晒第一战38:48 贵妇护肤品的洗脑词46:12 护肤品其实就是一种情绪价值54:44 推荐一些好用便宜的护肤品感谢哈药朴雪口服液对本期节目的赞助播出！哈药集团是全国医药行业首家上市公司，集团旗下朴雪品牌专注中国女性美丽与健康。多年的口碑当然是依靠好产品——那就是朴雪口服液！小小一支却含有机二价铁，比寻常铁更好吸收，搭配维生素B12，可以达到6倍吸收力！温和不伤胃喔！不管你是气血不足手脚冰凉的女生，还是孕期产后急需回血的宝妈，如果你感到自己平时缺铁贫血，都不妨试试咱们的哈药朴雪口服液！我可是连嘴唇发白都试了，效果真的不错~双十一给大家准备了听友专属福利，复制口令47✔fw0D3kBVuFd🔐 https://s.tb.cn/h.gusouso ZH4920 M字闲聊或到某宝搜索【哈药官方旗舰店】，报暗号【M字闲聊】，10.14日-11.11日，下单立减20元，同时可以享受跨店满减300-50，90支正装到手144元，一支不到2块钱!欢迎加入听友群跟我们聊天，添加jy116090511说明进群即可（但可能会要求有十小时以上的收听时长哟）！
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