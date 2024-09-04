我自卑，所以我活得很累

本期我们来聊聊自卑，自卑几乎是每个人身上都会有的元素吧，即便在大家都提倡要自信的大环境下，我们依旧做不到昂首挺胸，似乎有时自卑成了保护伞。不止容貌、社会地位，我以前自卑到连大牌店都不敢进，生怕店员的白眼翻死我……难道自卑的起源只是因为穷？今天咱就好好唠一唠，自卑到底咋来的呀？！本期的一些自卑瞬间：连逛街都会自卑？01:16 高傲的售货员让我觉得矮人一截02:37 走进奢侈品店，我畏畏缩缩04:17 在sales面前，忍不住想争面子08:30 把奢侈品店踩在脚下的人13:00 奢侈品sales也是普通人啦！为了外貌自卑14:34 走进夜店，我会被瞧不起吗？18:10 得到赞美，我依然会有不配得感20:28 应该自信还是应该清醒？21:59 长得漂亮就加到了明星的微信？23:35 外貌自卑，有时是很容易用科技解决的从自卑走到自信！33:42 童年经历、周围的环境……自卑可能就源自这里37:54 面对外界评价，坚定自己或许才是最好的办法41:20 不做安陵容，别把自卑当借口43:05 竟然还有人把自卑当武器？44:38 自卑会放大对细节的关注46:30 学会不比较（或者只向下比😄）49:15 清晰的认识自己有助于减轻自卑50:33 扮成别人，让我有了自信54:15 对于不能选择的事，或许无需自卑56:34 把自卑的事情变得不重要57:28 不要过度心理补偿感谢美团医美对本期节目的赞助播出！美团医美致力于用真实的信息让用户找到有口碑的好店，让用户在变美的过程中不踩雷！每年，美团医美都会发布北极星医美机构榜和司南医师榜两大榜单，帮助用户在有医美需要时可以找到专业靠谱机构与医生。今年的北极星榜单也发榜啦～这个榜单是基于医疗专业评审团把关评选、1000+资深用户真实探店测评、5000+用户调研得来的真实系统大数据，从五大维度、140个评审维度、450个得分点严格筛选出专业、靠谱的医美机构，能帮助我们更快、更准确、更安全的做好功课，更心安的做出消费决策。2024年的北极星榜单也开榜啦，点击即可跳转！双11来临，美团医美当然也给大家准备了最丰厚的福利，只要上美团输入口令【变美补贴3】即可享受优惠！还可以加入美团医美福利社群，社群会定期分享医美知识，医美新客进群即可领50元无门槛优惠券！也欢迎加入我们的听友群聊天，但需要有收听十小时以上的收听记录（不是拽，是真的拉人太累了啦！），只需添加jy116090511，发给我收听时长页面即可~