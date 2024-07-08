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无聊斋
教主_单口喜剧
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两个单口喜剧演员的清谈节目。无聊斋，无聊的时候听一听。
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vol.507 对谈马伯庸&张怡微｜人类对《西游记》的开发不足5%
本期主播：@刘旸教主 @马伯庸 @张怡微在《太白金星有点烦》上海首演期间，除了和颜怡颜悦聊她们的新书，我们还和马伯庸（《太白金星有点烦》原著作者）、张怡微（复旦大学中文系副教授、《西游记》文本研究者）两位老师聊了聊“西游那些神仙事儿”！本期节目，你将听到以下内容——《太白金星有点烦》的创作灵感，是马伯庸老师“上班如上坟”的真实牛马经历？选择太白金星做主角，因为太白金星也是“职场小透明”？盘盘原著中那些精心设计的小巧思！除了天庭职场，《西游记》中还有哪些典型的职场关系？围绕《西游记》的二创，都有哪些特别之处？《后西游记》、《西游记补》、元杂剧版《西游记》又有哪些精彩内容？震惊！孙悟空竟是职场管理王者？菩提老祖当时为何叮嘱孙悟空“莫声张本事”？《西游记》究竟还有哪些未被发觉的精彩之处？在张怡微老师的课堂上，学生们又是如何大开脑洞分析、改编、演绎《西游记》的？欢迎收听本期内容！🌟舞台剧《太白金星有点烦》2025巡演火热进行中，无锡、杭州、北京、南京、青岛、重庆、成都、珠海、苏州、温州、宁波、东莞现已在大麦平台开票！期待剧场相见！🎉特大喜讯：无聊斋开通小红书啦！打开小红书搜索并关注 无聊斋 （请认准是黑底白字、小宇宙同款头像哦），我们会在小红书更新更多录制视频和其他精彩内容！【关于我们】小红书：无聊斋节目公众号：无聊斋、单立人喜剧自荐成为嘉宾：无聊斋公众号回复“投稿”蹲巡演：无聊斋公众号回复“巡演”
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1:12:38
vol.506 收纳整理师不语，只是一味展示魔法！
本期主播：@刘旸教主、 浩楠@宅天帝是浩楠吧 、万冰冰@万冰冰冰冰冰嘉宾：蚂小蚁（小红书：蚂小蚁慢整理）家里东西太多，堆也堆不下，收也收不起，丢也丢不掉，到底怎么办？带着这个令很多人头疼的问题，本期节目我们邀请了整理师蚂小蚁，一起聊聊收纳整理的故事和技巧！本期节目，你将听到以下内容——我的东西太多但又不想扔，到底应该怎么办？通过收纳整理，究竟能节省多少空间？收纳整理后东西找不到了又该怎么办？一些有趣的收纳故事：冷兵器收藏、四层别墅、留存孩子从小到大每一件衣服……什ma？！ 3 岁小孩也能学收纳？各个国家的收纳整理习惯有何区别？听完即可执行的低成本收纳整理小tips！“收纳整理，其实是用看得见的世界，去整理看不见的世界。” 欢迎大家收听本期播客！如果你也有收纳整理小妙招，欢迎在评论区分享！🎉特大喜讯：无聊斋开通小红书啦！打开小红书搜索并关注 无聊斋 （请认准是黑底白字、小宇宙同款头像哦），我们会在小红书更新更多录制视频和其他精彩内容！【老友信箱】持续征集中，在无聊斋微信公众号对话框输入【老友信箱】，欢迎大家给我们来信！【老友信箱】主题：一件让你原谅世界5分钟的小事这个世界可能时常让你感觉糟糕，但总有某个时刻或某件小事，让你觉得“还好，这个世界还是有点美好的，原谅世界5分钟吧”，它可能是一段治愈/温暖/可爱……的故事或人，欢迎与我们分享，我们一起原谅世界5分钟吧！【关于我们】小红书：无聊斋节目公众号：无聊斋、单立人喜剧自荐成为嘉宾：无聊斋公众号回复“投稿”蹲巡演：无聊斋公众号回复“巡演”
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1:20:17
vol.505【见面聊聊】说好的过年美食习俗大赏，咋全是谐音梗啊！
🎉特大喜讯！本期见面聊聊的视频卡段会在【无聊斋】小红书播出！欢迎大家打开小红书搜索并关注 无聊斋 ，请认准黑底白字、小宇宙同款头像哦！本期主播：@刘旸教主、 @六兽、@超哥文化有限、莫得意@独一无二莫得意听众朋友们，大家过年好！本期节目我们拉来了两位新朋友，凑齐了东西南北，热热闹闹一起聊聊过年期间的美食和习俗。本期节目你将听到以下内容——过年美食，包括但不限于各种鱼、各种肉、各种甜点；但有些朋友，过年还会吃“胰岛素”、饮料炖一切、拳头大的汤圆、不是德芙的德芙以及炸坏羊羊？过年习俗，包括但不限于放鞭炮、烧香、堆旺火；但有些朋友，过年还会“舞驴”、抖“包袱”、挨家挨户要糖果、带柴回家以及离开地球表面？除此之外，本期节目还包括：六兽首次揭秘东北“蒜酱”名称由来？刘旸教主的火锅底料塌房危机？超哥的“lao饭”超fancy释义？莫得意的“太刑了”爆梗？还有全国谐音梗习俗大合集！欢迎大家在评论区留下你的家乡过年期间的美食和习俗（尤其是湖北的朋友）。本期节目一点儿没由各地文旅冠名播出，但如有文旅口合作欢迎来聊！【关于我们】小红书：无聊斋节目公众号：无聊斋、单立人喜剧自荐成为嘉宾：无聊斋公众号回复“投稿”蹲巡演：无聊斋公众号回复“巡演”
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1:50:23
vol.504 「老友信箱」那些用真心做的暖心事
本期主播：@刘旸教主、赖铭佳@奇妙进化赖皮虾、吕东@你的大宝侄儿、熊猛击你为重要的人付出过特别的心意吗？或者别人为你做过什么特别感动的事？本期我们一起读读听友来信，聊聊那些真心为他人付出的温馨瞬间以及被用真心对待的暖心事，一起分享真诚的爱！投稿的听友，快来听听看你的来信有没有被选中吧~下期【老友信箱】主题：一件让你原谅世界5分钟的小事这个世界可能时常让你感觉糟糕，但总有某个时刻或某件小事，让你觉得“还好，这个世界还是有点美好的，原谅世界5分钟吧”，它可能是一段治愈/温暖/可爱……的故事或人，欢迎与我们分享，我们一起原谅世界5分钟吧！【老友信箱】参与方法：在无聊斋微信公众号对话框输入【老友信箱】，欢迎大家给我们来信！🎉特大喜讯1：无聊斋开通小红书啦！打开小红书搜索并关注 无聊斋 （请认准是黑底白字、小宇宙同款头像哦），我们会在小红书更新更多录制视频和其他精彩内容！🎉特大喜讯2：刘旸教主单口喜剧专场《身心俱疲》开始巡演啦！关注无聊斋公众号回复“巡演”，get更多开票信息！【关于我们】小红书：无聊斋节目公众号：无聊斋、单立人喜剧自荐成为嘉宾：无聊斋公众号回复“投稿”蹲巡演：无聊斋公众号回复“巡演”
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1:17:00
vol.503 对话颜怡颜悦：我们还像5岁时一起生活，接受人生的怪异
本期主播：@刘旸教主、@颜怡颜悦这一期我们去了上海，找到颜怡颜悦，聊了聊她们的新书《正常故事》、创作的感受以及近些年的改变，以下是这次聊天的不完全摘录——关于「儿时投稿小故事」：颜怡三年级投稿但8块钱稿费至今仍未到账&刘旸教主初二写小说但被批“过于单薄”。关于「新书设计小巧思」：慢读的色彩和纸质，还有好闻的味道。关于「脱口秀与文学」：文学里放的，可能是脱口秀处理不了的东西。关于「喜剧人格与写作风格」：生活就是荒谬到，你很难不笑出来。关于「小说写到哪里算结束」：你为了一口醋包了一盘饺子，那个醋到底是什么？关于「如何看待repo」：是为你好，可以选择性改；是为了让你停下，那我们永远不会停下（来自话剧九人创始人朱虹璇）关于「颜怡和颜悦的关系」：我们像 5 岁那样生活在一起，接受自己的人生就是很怪异。在《写下来，痛苦就会过去》这本日记中，弗吉尼亚·伍尔夫这样写道：“也许我不会变得著名或伟大，可我要继续冒险，继续改变。”那就继续冒险并期待自己永远不会停下吧！🎉特大喜讯：无聊斋开通小红书啦！打开小红书搜索并关注 无聊斋 （请认准是黑底白字、小宇宙同款头像哦），我们会在小红书更新更多录制视频和其他精彩内容！刘旸教主单口喜剧专场《身心俱疲》开始巡演啦！关注无聊斋公众号回复“巡演”，get更多开票信息！【关于我们】小红书：无聊斋节目公众号：无聊斋、单立人喜剧自荐成为嘉宾：无聊斋公众号回复“投稿”蹲巡演：无聊斋公众号回复“巡演”
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