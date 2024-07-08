vol.506 收纳整理师不语，只是一味展示魔法！

本期主播：@刘旸教主、 浩楠@宅天帝是浩楠吧 、万冰冰@万冰冰冰冰冰嘉宾：蚂小蚁（小红书：蚂小蚁慢整理）家里东西太多，堆也堆不下，收也收不起，丢也丢不掉，到底怎么办？带着这个令很多人头疼的问题，本期节目我们邀请了整理师蚂小蚁，一起聊聊收纳整理的故事和技巧！本期节目，你将听到以下内容——我的东西太多但又不想扔，到底应该怎么办？通过收纳整理，究竟能节省多少空间？收纳整理后东西找不到了又该怎么办？一些有趣的收纳故事：冷兵器收藏、四层别墅、留存孩子从小到大每一件衣服……什ma？！ 3 岁小孩也能学收纳？各个国家的收纳整理习惯有何区别？听完即可执行的低成本收纳整理小tips！“收纳整理，其实是用看得见的世界，去整理看不见的世界。” 欢迎大家收听本期播客！如果你也有收纳整理小妙招，欢迎在评论区分享！🎉特大喜讯：无聊斋开通小红书啦！打开小红书搜索并关注 无聊斋 （请认准是黑底白字、小宇宙同款头像哦），我们会在小红书更新更多录制视频和其他精彩内容！【老友信箱】持续征集中，在无聊斋微信公众号对话框输入【老友信箱】，欢迎大家给我们来信！【老友信箱】主题：一件让你原谅世界5分钟的小事这个世界可能时常让你感觉糟糕，但总有某个时刻或某件小事，让你觉得“还好，这个世界还是有点美好的，原谅世界5分钟吧”，它可能是一段治愈/温暖/可爱……的故事或人，欢迎与我们分享，我们一起原谅世界5分钟吧！【关于我们】小红书：无聊斋节目公众号：无聊斋、单立人喜剧自荐成为嘉宾：无聊斋公众号回复“投稿”蹲巡演：无聊斋公众号回复“巡演”