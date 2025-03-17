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Nice Try

Podcast Nice Try
Nice Try Podcast
这是一个每周更新的人生挑战节目。由特特、文森特动物园、小E、cbvivi 共同主持。
LeisureHobbies

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5 of 183
  • 我的年度「那个」（下）
    🐍🐍🐍🐍 Nice Try 是一个中文闲聊播客，也是一个游戏。几乎每周，四个朋友隔空聊天，分享过去几天中的「Happy Hour」，提出挑战，随时跑题。在各大播客平台搜索 NiCE TRY 即可收听，登陆我们的官方网站 nicetrypod.com，可以找到全部往期节目。 我们的邮箱是[email protected]，欢迎写信来。 也欢迎在社交网站上关注或联络我们： 微博 @NiCETRY-想得美 小红书 @nicetrypodcast Instagram @nicetry.nice 商务合作联络微信 hungrybuggg 本期出场： @cbvivi @特梨西 @全新成长的烦恼 @文森特动物园 本期编辑：特特 本期你可能会听到 ： 文森特在社交媒体喜欢看实木砧板制作和抓黄鳝 NiCETRY 2024 年度女团选好了 NiCETRY 2024 年度女团评审团大奖也选好了 日本的民间摄影师们爱用达芬奇 DaVinci Resolve（剪辑软件）「现象」 几位民间摄影爱好者对 Live Photo 的态度 小 E 啾咪 cbvivi 觉得可以拍一点视频 「Document Your Life」 0 人问了 猜性别大奖赛 文森特 dont car 2024 年四位主播影剧游戏唯一交集——动物井（游戏） cbvivi 过去一年用 Letterboxd （APP） 比较多 cbvivi 发现自己不喜欢看批评 NiCETRY 2024 年度总名单： NiCETRY 2024 年度习惯：请见上期 NiCETRY 2024 年度「那个」：请见上期 NiCETRY 2024 年度断舍离：请见上期 NiCETRY 2024 年度女团： NJZ NiCETRY 2024 年度女团评审团大奖： Aespa NiCETRY 2024 年度爱用相机： GR3 NiCETRY 2024 年度作品：动物井（游戏） NiCETRY 2024 年度流行语：特特-老登电影/cbvivi-谁问了/小 E-猜性别大奖赛/文森特-I dont car NiCETRY 2024 年度播客：电影巨辩 NiCETRY 2024 年度荣誉提名： Letterboxd （电影社交 APP）/奥美公司年会视频《蛇来运转》/我玩过最精彩的一次马里奥派对（游戏实况）
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    1:40:17
  • 我的年度「那个」 （上）
    Nice Try 是一个中文闲聊播客，也是一个游戏。几乎每周，四个朋友隔空聊天，分享过去几天中的「Happy Hour」，提出挑战，随时跑题。在各大播客平台搜索 NiCE TRY 即可收听，登陆我们的官方网站 nicetrypod.com，可以找到全部往期节目。 我们的邮箱是[email protected]，欢迎写信来。 也欢迎在社交网站上关注或联络我们： 微博 @NiCETRY-想得美 小红书 @nicetrypodcast Instagram @nicetry.nice 商务合作联络微信 hungrybuggg 本期出场：@cbvivi @特梨西 @全新成长的烦恼 @文森特动物园 本期编辑：特特 本期你可能会听到 ： 据（Larry David）说：1 月 7 日以后就不能说新年快乐了…… ……但可以说新年安康 3cm 短发男士文森特请教大家如何把头戴式耳机戴出街 半夜响起的电动牙刷可能是 AI 派来的 特特的年度习惯——健身 她发现习惯是一种很脆弱的东西 小 E 的年度「那个」——参加不适合自己的公司活动 文森特的睡眠伴侣居然是…… cbvivi 的年度习惯——早睡早起（床头照片） cbvivi 的年度「那个」有点妙不可言 但他还是试着言了一下 cbvivi 提到的视频是这个👉天台山霞客古道徒步日记 - 小红书 特特的年度「那个」——重看《德州巴黎》 文德斯，一个很要出片的导演 电影《教宗选战》和《破·地狱》连看的感觉很不错 小 E 在奥林匹克国家公园燃起浙江魂 cbvivi 的年度断舍离——电视剧 他觉得电视剧就像是流媒体更新的 tiktok 跟我们一起来填空吧—— 年度习惯： 年度「那个」： 年度断舍离： Spotify 可以评论了，欢迎听众朋友们尝试新功能！ 也跟网易云和喜马拉雅的听众朋友们问好！谢谢大家一直以来的支持和留言，我们都有看到哦！ 祝大家新年快乐，过个好年！ 🐍🐍🐍🐍
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    1:36:48
  • 极光没来的那一夜
    大家，新年好！ Nice Try 是一个中文闲聊播客，也是一个游戏。几乎每周，四个朋友隔空聊天，分享过去几天中的「Happy Hour」，提出挑战，随时跑题。在各大播客平台搜索 NiCE TRY 即可收听，登陆我们的官方网站 nicetrypod.com，可以找到全部往期节目。 我们的邮箱是[email protected]，欢迎写信来。 也欢迎在社交网站上关注或联络我们： 微博 @NiCETRY-想得美 小红书 @nicetrypodcast Instagram @nicetry.nice 商务合作联络微信 hungrybuggg 本期出场：@cbvivi @特梨西 @全新成长的烦恼 @文森特动物园 本期编辑：特特 本期你可能会听到 ： 小 E 是去过阿拉斯加的人了 极光小屋 NPC wxg 现在看球多了一个维度 他觉得去现场看足球也有点像看极光—— 特特去看了藤井风演唱会 在演唱会上，cbvivi 仿佛看到《蓝色巨星》 在饿了么跟我们对暗号：球来就打 cbvivi 和特特在玩首次中文化的《桃太郎电铁》 特特输不起 十岁的你在看什么书？ 文森特残酷青春物语（四驱车篇） 深圳表弟都哭了 本周挑战：你的年度那个
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    1:35:15
  • 这里不讲，就没人会讲的笑话
    Nice Try 是一个中文闲聊播客，也是一个游戏。几乎每周，四个朋友隔空聊天，分享过去几天中的「Happy Hour」，提出挑战，随时跑题。在各大播客平台搜索 NiCE TRY 即可收听，登陆我们的官方网站 nicetrypod.com，可以找到全部往期节目。 我们的邮箱是[email protected]，欢迎写信来。 也欢迎在社交网站上关注或联络我们： 微博 @NiCETRY-想得美 小红书 @nicetrypodcast Instagram @nicetry.nice 商务合作联络微信 hungrybuggg 本期出场：@cbvivi @特梨西 @全新成长的烦恼 @文森特动物园 本期编辑：特特 本期你可能会听到： 上期挑战：吃一样的东西 cbvivi 吃意面 文森特吃赛百味 小 E 吃公司的色拉和汤 特特吃牛腱 小 E 飞回奥斯汀参加德国啤酒节 为友谊长存 虽然没在追看，但我们还是说了一点《再见爱人》 还是有人避开了—— cbvivi 这样严格管理时间线 小 E 发现彻底休假很开心 他正在积极备战阿拉斯加假期 特特在短时间内看到多部女性主导的好作品： 电影《好东西》/日剧《致光之君》/竹棘主理的观影会/文森特公司制作的小鹿专场 喜剧都是写给同温层的 《好东西》里充满了如果这里不讲，就没人会讲的笑话 小孩和 momo 文森特有了专属工服 cbvivi 有了专属扶梯 cbvivi 把《博得之门3》放进想玩篮子 小 E 在玩 Factorio UP 主竹棘的 UP 主时刻 上海文艺活动大爆发 @depthsofwikipedia （instagram 账号） 本期挑战：找一个有趣的维基百科页面 ✨✨✨✨✨✨✨✨✨ 即日起，在饿了么 APP 搜索【球来就打】，就能获得 NiceTry 专属红包！ 可叠加其他饿了么红包或饿了么会员红包，祝大家好胃口！ ✨✨✨✨✨✨✨✨✨
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    1:04:41
  • 年龄不是等级，是游戏时间
    Nice Try 是一个中文闲聊播客，也是一个游戏。几乎每周，四个朋友隔空聊天，分享过去几天中的「Happy Hour」，提出挑战，随时跑题。在各大播客平台搜索 NiCE TRY 即可收听，登陆我们的官方网站 nicetrypod.com，可以找到全部往期节目。 我们的邮箱是[email protected]，欢迎写信来。 也欢迎在社交网站上关注或联络我们： 微博 @NiCETRY-想得美 小红书 @nicetrypodcast Instagram @nicetry.nice 商务合作联络微信 hungrybuggg 本期出场：@cbvivi @特梨西 @全新成长的烦恼 @文森特动物园 本期编辑：特特 本期你可能会听到： 播客队汇聚小宇宙 真没想到这个声音是配这样的画面 文森特终于看了《机器人之梦》（电影） 小E 初遇西海岸的秋天 不要打扰那颗蘑菇 我们都是有 MP 的人了 完成上期挑战： wxg 看了小 E 推荐的 Problemista 问题专家（电影） 特特看过主演的喜剧专场 My Favorite Shapes by Julio Torres wxg 管 Wolfs （电影）叫二罗汉 小 E 玩了特特推荐的《纸片马力欧：折纸国王》（游戏） 文森特看了《流人》（电视剧）10分钟 特特沉迷女作家写的女连环杀手小说，挑战失败 《甜豌豆》by CJ Skuse =「BJ 单身日记+Dexter」 本期挑战：一周间连续吃同一种食物
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    1:21:25

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这是一个每周更新的人生挑战节目。由特特、文森特动物园、小E、cbvivi 共同主持。
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