Nice Try Podcast

Nice Try 是一个中文闲聊播客,也是一个游戏。几乎每周,四个朋友隔空聊天,分享过去几天中的「Happy Hour」,提出挑战,随时跑题。在各大播客平台搜索 NiCE TRY 即可收听,登陆我们的官方网站 nicetrypod.com,可以找到全部往期节目。 我们的邮箱是 [email protected] ,欢迎写信来。 也欢迎在社交网站上关注或联络我们: 微博 @NiCETRY-想得美 小红书 @nicetrypodcast Instagram @nicetry.nice 商务合作联络微信 hungrybuggg 本期出场:@cbvivi @特梨西 @全新成长的烦恼 @文森特动物园 本期编辑:特特 本期你可能会听到: 播客队汇聚小宇宙 真没想到这个声音是配这样的画面 文森特终于看了《机器人之梦》(电影) 小E 初遇西海岸的秋天 不要打扰那颗蘑菇 我们都是有 MP 的人了 完成上期挑战: wxg 看了小 E 推荐的 Problemista 问题专家(电影) 特特看过主演的喜剧专场 My Favorite Shapes by Julio Torres wxg 管 Wolfs (电影)叫二罗汉 小 E 玩了特特推荐的《纸片马力欧:折纸国王》(游戏) 文森特看了《流人》(电视剧)10分钟 特特沉迷女作家写的女连环杀手小说,挑战失败 《甜豌豆》by CJ Skuse =「BJ 单身日记+Dexter」 本期挑战:一周间连续吃同一种食物

Nice Try 是一个中文闲聊播客,也是一个游戏。几乎每周,四个朋友隔空聊天,分享过去几天中的「Happy Hour」,提出挑战,随时跑题。在各大播客平台搜索 NiCE TRY 即可收听,登陆我们的官方网站 nicetrypod.com,可以找到全部往期节目。 我们的邮箱是 [email protected] ,欢迎写信来。 也欢迎在社交网站上关注或联络我们: 微博 @NiCETRY-想得美 小红书 @nicetrypodcast Instagram @nicetry.nice 商务合作联络微信 hungrybuggg 本期出场:@cbvivi @特梨西 @全新成长的烦恼 @文森特动物园 本期编辑:特特 本期你可能会听到: 上期挑战:吃一样的东西 cbvivi 吃意面 文森特吃赛百味 小 E 吃公司的色拉和汤 特特吃牛腱 小 E 飞回奥斯汀参加德国啤酒节 为友谊长存 虽然没在追看,但我们还是说了一点《再见爱人》 还是有人避开了—— cbvivi 这样严格管理时间线 小 E 发现彻底休假很开心 他正在积极备战阿拉斯加假期 特特在短时间内看到多部女性主导的好作品: 电影《好东西》/日剧《致光之君》/竹棘主理的观影会/文森特公司制作的小鹿专场 喜剧都是写给同温层的 《好东西》里充满了如果这里不讲,就没人会讲的笑话 小孩和 momo 文森特有了专属工服 cbvivi 有了专属扶梯 cbvivi 把《博得之门3》放进想玩篮子 小 E 在玩 Factorio UP 主竹棘的 UP 主时刻 上海文艺活动大爆发 @depthsofwikipedia (instagram 账号) 本期挑战:找一个有趣的维基百科页面 ✨✨✨✨✨✨✨✨✨ 即日起,在饿了么 APP 搜索【球来就打】,就能获得 NiceTry 专属红包! 可叠加其他饿了么红包或饿了么会员红包,祝大家好胃口! ✨✨✨✨✨✨✨✨✨

