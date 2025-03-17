Nice Try Podcast

🐍🐍🐍🐍 Nice Try 是一个中文闲聊播客，也是一个游戏。几乎每周，四个朋友隔空聊天，分享过去几天中的「Happy Hour」，提出挑战，随时跑题。在各大播客平台搜索 NiCE TRY 即可收听，登陆我们的官方网站 nicetrypod.com，可以找到全部往期节目。 我们的邮箱是[email protected]
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