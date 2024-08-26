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半拿铁 | 商业沉浮录
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No.127 黄金：权力、财富与文化的历史缩影
主播 | 刘飞 潇磊—— 本期由蚂蚁财富特约播出 ——2024 年，黄金价格再破纪录，引起很多朋友的关注。黄金作为长期存在的投资对象，有着非常特殊的地位，在人类历史上一直很有存在感。为什么人类都不约而同选择了黄金作为尊贵和权利的象征？为什么黄金在很长时间成为国际通行的「货币」？为什么金本位时代之后，黄金的价格却持续增长，涨了上百倍？来杯半拿铁，咱们边喝边唠。—支付宝搜索框输入「买黄金」或直接点击即可关注和了解黄金 ETF～蚂蚁财富推荐听友们了解的三个黄金投资实用知识：—在评论区留言，有机会获得蚂蚁财富提供的奖品：蚂蚁财富黑卡x上博埃及展联名徽章礼盒蚂蚁财富黑卡无柄咖啡手冲壶—时间轴00:04:37 第一回：贯穿人类历史的第一金属00:21:29 第二回：全球化的金本位时代00:39:35 第三回：后金本位时代的资产价值00:58:58 第四回：黄金恒久价值的来源封面：一枚刻有瓦伦提尼安二世肖像的索利都斯金币图坦哈蒙法老的三层棺材郑和下西洋时购买的金锭世界上已知的黄金总量分布金价从 1971 年之后的价格波动情况（来源TradingView）米其林餐厅会见到的一种高档金箔点心主要参考资料：《黄金简史》彼得·伯恩斯坦《黄金：权力与财富的世界简史》伯德·史蒂芬·格雷《黄金的故事》詹姆斯·莱德贝特《黄金从哪来：宇宙的炼金术》中科院物理所《总持仓，突破100吨》上海证券报片尾曲：黄金时代 - 声音碎片本期制作人：戎戈—半拿铁也开始讲西游记了：半拿铁·西游篇�听友投稿邮箱：
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1:29:44
No.126 特朗普：把世界当成游乐场
主播 | 刘飞 潇磊2024 年 11 月初，唐纳德·特朗普再次在美国总统竞选中获胜，即将在明年初登上总统的位置。有关特朗普的讨论，近些年并不算少，不过，对于特朗普还是商人身份时的故事，大家聊的不多。特朗普到底是怎样起家的？他在经营生意的时候有什么过人之处？为什么说特朗普演讲的风格跟他是综艺大咖有关？特朗普的性格和气质又怎么从他的商业版图里体现的呢？来杯半拿铁，咱们边喝边唠。—半拿铁也开始讲西游记了：半拿铁·西游篇�听友投稿邮箱：
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️杭州特调「芝麻·半拿铁」的品尝地：西湖区华星路 01coffee�半拿铁周边购买淘宝店：小羊商店Sheepedia� 半拿铁全新周边：《人工智能风云录》纸质书，可在各大电商平台购买。天猫店铺目前为 5 折—时间轴03:25 第一回 天生商人特朗普24:48 第二回 小试牛刀特朗普50:39 第三回 摩天大楼特朗普69:33 第四回 四面出击特朗普96:47 第五回 庙堂之上特朗普124:36 第六回 大富之家特朗普142:55 片尾曲《Village People - Y.M.C.A》144:40 片尾彩蛋封面：30 岁的特朗普特朗普的爷爷：弗里德里克·特朗普弗里德里克和伊丽莎白一家人，左一是特朗普的父亲：弗雷德·特朗普已经成为亿万富翁的弗雷德·特朗普弗雷德和玛丽的五个孩子，少年时（左一为唐纳德·特朗普）弗雷德和玛丽的五个孩子，成年后（右二为唐纳德·特朗普）在纽约军事学院读书时的特朗普凯悦与特朗普集团共同持有的君悦大酒店纽约的地标建筑之一特朗普大厦在《小鬼当家2》里客串的特朗普是他最知名的影视片段特朗普积极拓展自己的品牌衍生品，比如桌游《Trump：The Game》和电子游戏《唐纳德·特朗普的地产大亨》特朗普品牌的产品琳琅满目特朗普与第一任妻子，伊万娜特朗普与第二任妻子，马拉·梅普尔斯特朗普家族的成员主要参考资料：相关人物的维基百科特朗普自传 : 从商人到参选总统，[美] 唐纳德·特朗普 / [美] 托尼·施瓦茨 / 中国青年出版社 / 2016-6永不放弃 : 特朗普自述，（美）唐纳德•特朗普 / （美）梅瑞迪斯·麦基沃 / 蒋旭峰 / 刘佳 / 上海译文出版社 / 2016-4做生意的艺术：特朗普传，[美国] 唐纳德·特朗普 / 企业管理出版社特朗普评传，温宪 / 世界知识出版社 / 2017-12片尾曲：Y.M.C.A - Village People本期制作人：王博
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2:38:01
No.125 中国股市历史钩沉：从上交所到深交所
主播｜潇磊 刘飞—本期节目由华夏基金出品的「红色火箭」小程序赞助播出。「红色火箭」是一个专门针对指数产品投资的数据分析和决策辅助工具，帮你更好地冷静观察和全面了解市场。小程序不涉及开户和交易，也不构成对于投资人的任何实质性建议或承诺。半拿铁和「红色火箭」共同提醒您：市场有风险，投资需谨慎。点击小宇宙shownotes链接一键直达，输入本期节目提到的口令，即有机会获得88元或8.8元或0.88元微信红包，先到先得。（第123期已经领到过的这次就暂时领不了了）温馨提醒：为了给半拿铁听友精准发福利，直接搜索「红色火箭」小程序输入口令无效，需要在小宇宙找到本期节目的shownotes详情页，点击红包入口链接之后输入口令才能有效领取。—本期节目主要讲新中国股市的发端，回顾了国企改革的深化、股份制的探索与实践、中国资本市场从上交所到深交所的发展历程以及这背后的推动力量。总结起来就是：展现了中国资本市场从计划经济向市场经济转型的艰辛历程。以上说的都不是人话，因为是AI写的。其实总结起来就是：新中国的股市是怎么搞起来的。是不是简单多了。坐吧，来杯半拿铁，我们边喝边唠。—�听友投稿邮箱：
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️杭州特调「芝麻·半拿铁」的品尝地：西湖区华星路 01coffee�半拿铁周边购买淘宝店：小羊商店Sheepedia朋友们，半拿铁本年度的周边全家桶已发布，包含了棒球帽、T 恤、卫衣、单肩包和杯子。目前购买还有实体卡牌附送。欢迎选购。� 半拿铁全新周边：《人工智能风云录》纸质书，可在各大电商平台购买。天猫店铺目前为 5 折—时间轴：5:21 国企承包，乱象频出9:29 股份初现，试点推进21:10 资金短缺，中国股市襁褓中35:32 全面讨论，中央决定先试点40:34 条件完备，北京市低调筹备45:44 环境突变，“联办”被迫停摆47:26 南方开花，上海交易所筹备56:11 京沪合作，上海交易所开张66:41 经济孕育，深交所坎坷筹备80:30 万事俱备，深交所接连被拒89:12 监管讨论，深圳交易大混乱119:42 读评论纽约证券交易所时任总裁约翰·范尔霖拿到的飞乐音响股票和转让记录：范尔霖来到静安营业部办理股票过户。左起：营业部经理黄贵显、李祥瑞、范尔霖1986年上海真空电子器件公司发行的股票样式：万寿宾馆：九家全国性非银行金融机构的代表在“联办”成立协议书和章程上签字：“联办”第一届理事会：主要参考资料：《改革开放口述史》 欧阳淞 高永中 中国人民大学出版社《激荡三十年》 吴晓波《国有企业改革的历史脉络与成效》 黄文涛 王大林 中国首席经济学家论坛《国企简史》系列文章 剧锦文《改革开放40年政府、市场、社会关系的演变》 武力 张林鹏 国家行政学院学报《谁亲手转送给范尔霖飞乐股票》 李嶂喆 证券时报《“联办”的前前后后——中国股市历史钩沉》 中国改革信息库《对话见证者 中国证券市场创始人之一张晓彬：从零到壹 三股力量创建中国资本市场》 刘婷 经济观察网《中国证券市场的酝酿与建立》 王波明 李青源《筹建上海证券交易所的决策背景》 龚浩成 陆一 富娆《创建深圳证券交易所始末》 王健 陆一 邓伟《深圳证券交易所是怎样创建和发展起来的》 禹国刚《中国证券市场发展简史》 张春廷 复旦大学经济学院《证监会调整为国务院直属机构，背后有何深意？》 张欣培 郭楠 王颖 巴伦周刊《深圳810事件》 中国改革信息库《李灏自曝8•10股市事件内幕》 南方都市报《亲历者口述：1992年深圳证券市场“8·10”事件》 财经杂志片尾曲：幸存者联盟《优胜劣汰》选段本期制作人：张超辉
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2:03:28
No.123 ☝️ 从“中国第一商贩”到“国企承包第一人”
主播｜潇磊 刘飞—本期节目由「红色火箭」小程序赞助播出。「红色火箭」是一个专门针对指数产品投资的数据分析和决策辅助工具，帮你更好地冷静观察和全面了解市场。小程序不涉及开户和交易，也不构成对于投资人的任何实质性建议或承诺。半拿铁和「红色火箭」共同提醒您：市场有风险，投资需谨慎。点击小宇宙shownotes链接一键直达，输入本期节目提到的口令，即有机会获得8.8元或88元微信红包。温馨提醒：为了给半拿铁听友精准发福利，直接搜索「红色火箭」小程序输入口令无效，需要在小宇宙找到本期节目的shownotes详情页，点击红包入口链接之后输入口令才能有效领取。—有人说，从计划经济的铁门里迈出来，总得有人敲锁，而叩响这个大门的是这么十几个人，马胜利、步鑫生、年广九……这里面每一个名字当年都曾响彻全国无人不晓。从“中国第一商贩”到“国企承包第一人”，从荣誉等身到无人问津，他们的故事不止有作为名人的A面，还有作为众生的B面。繁华落幕，走下神坛的他们身后留下了哪些凡人的故事？坐吧，来杯半拿铁，我们边喝边唠。—半拿铁也开始讲西游记了！敬请关注 半拿铁·西游篇听友投稿邮箱：
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️杭州特调「芝麻·半拿铁」的品尝地：西湖区华星路 01coffee半拿铁周边购买淘宝店：小羊商店Sheepedia朋友们，半拿铁本年度的周边全家桶已发布，包含了棒球帽、T 恤、卫衣、单肩包和杯子。目前购买还有实体卡牌附送。欢迎选购。半拿铁全新周边：《人工智能风云录》纸质书，可在各大电商平台购买。天猫店铺目前为 5 折—时间轴：00:07:15 奇人年广九00:10:20 改行炒瓜子00:14:25 政策松动，做大做强00:16:47 好景不长，一波三折00:20:45 世异时移00:22:59 猛人步鑫生00:26:17 升任厂长，锐意改革00:33:03 成效显著00:36:34 当头一棒00:40:50 名扬天下00:46:05 走下坡路00:59:47 牛人马胜利01:10:52 国企承包第一人01:28:35 急转直下01:39:55 壮志未已年广久:傻子瓜子有奖销售公告:步鑫生：1985年，以步鑫生命名的时装艺术表演团在北京展示服装:1983年11月16日，《人民日报》刊登了《一个有独创精神的厂长——步鑫生》:马胜利：石家庄市造纸厂门口挂着“厂长马胜利”的牌子:主要参考资料：《激荡三十年》 吴晓波《中国模范生》 胡宏伟《年广久，民营经济筚路蓝缕的见证者》 叶克飞 澎湃新闻《年广久：被“嫌弃”的暴发户的一生》 吴潜润 吴晓波频道《货真价实的傻子瓜子》 芜湖日报《“傻子瓜子”创始人去世，曾被邓小平三次点名》 李云鹏 华夏时报《剪开企业改革帷幕的步鑫生》 赵明月 国资报告杂志《步鑫生：娜拉的出走》 记者张东亚 中国企业家《“斗士”步鑫生》 邱杨 林坚强 三联生活周刊《一个有独创精神的厂长——步鑫生》 人民日报《我们需要什么样的独创精神》 工人日报《我和荣华》 步鑫生《步鑫生著文向赵荣华表达内疚之情》 浙江工人日报《改革先锋步鑫生去世》 今日早报《步鑫生的最后印记》 李茸、李刚 浙江日报《风雨马胜利》 马胜利 高梦龄 东方出版中心《致敬马胜利》 郑州晚报《对话“企业承包第一人”马胜利》 齐鲁晚报《改革人物志 马胜利》 郝方甲 李俊义 新华社《马胜利：国企承包第一人》 任腾飞 国资报告《马胜利和他的“承包时代”》 马晓雨 国企管理《国企承包第一人马胜利在1984丨40年40人》 第一财经片尾曲：黄舒骏《改变1995 》选段本期制作人：戎戈
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2:09:28
No.122 日漫史 7｜大航海时代：青年/少女/犯罪/黑暗/美食/职场
2024 年 3 月 1 日， 漫画家鸟山明去世，一代人的童年记忆也成为了历史。在回顾日漫的发展史后，我期待能回答这样几个问题：- 日本漫画为什么跟其它漫画完全不同（尤其对比美漫），到底怎么发展到现在的？- 日本漫画是怎么能够引起这么多人共鸣的，为什么这么招人喜欢？- 日本漫画的产业发展是怎样的，作者、出版社、读者等角色之间的关系是怎样的？——在黄金时代之后，我们的讲述节奏加快了。新的三台柱：海贼王、火影忍者和死神之后，又出现了不少被称为台柱的存在。同时，不同的杂志、漫画类型也在不断进化，最终形成了波澜壮阔的漫画海洋。被称为众多漫画家师祖的是谁？在黄金时代后，除了尾田荣一郎最赚钱的漫画家是谁？青年漫画和少女漫画的发展又是如何的？来杯半拿铁，咱们边喝边唠。—2024 年 11 月 1 日至 3 日，在浙江·余姚·玉兔岛，刘飞、潇磊将会出现在「声量OUT」活动的现场，欢迎大家在「大内夜市」搜索「声量OUT」了解详情。—�听友投稿邮箱：
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️杭州特调「芝麻·半拿铁」的品尝地：西湖区华星路 01coffee�半拿铁周边购买淘宝店：小羊商店Sheepedia� 半拿铁全新周边：《人工智能风云录》纸质书，可在各大电商平台购买。天猫店铺目前为 5 折—时间轴00:02:51 第一回 新三台柱01:35:36 第二回 新新台柱02:08:22 第三回 青年漫画02:52:54 第四回 少女漫画03:17:35 第五回 产业总结03:51:42 尾声封面：村田雄介在少年jump 40 周年时绘制的主角合影影响尾田荣一郎的早期动画作品《北海小英雄》年轻的尾田荣一郎海贼王的前身作品《ROMANCE DAWN》海贼王第一次出现在少年jump的封面上尾田荣一郎家里玄关处的投影足球游戏尾田荣一郎家里的小火车罗宾的原型是乌玛瑟曼，而克洛克达尔的原型就是特拉沃尔塔在海贼王的第 766 话纪念火影忍者完结的插画CP9 的训练地点取材于温州江心屿黑胡子的一句经典名言在早期路飞瞎画的美人鱼，几百话后真的在人鱼岛出现了获得了销量吉尼斯纪录的海贼王2022 年，半个多世纪的对手，少年 jump 和 少年 sunday 的一次台柱联动小畑健的早期作品《赛博爷爷G》小畑健的巅峰作品之一《Death Note》《石纪元》的作画 Boichi 的画风很有特色《一拳超人》原作者 One 与重制版作者村田雄介的画风对比少年 jump 和少年 magazine 的师承大表少年 jump 的销量走势福本伸行的奇异画风《杀戮都市GANTZ》是血腥、战斗的青年漫画代表林田球的《异兽魔都》也有独特的设定和画风日本的赛博朋克祖师爷作品《阿基拉》松本大洋的《恶童》也是漫画改编的名作当上社长的岛耕作，还曾经与麻生太郎握过手多少朋友的童年记忆《流星花园》也是漫改作品少女漫画的早期名作《凡尔赛玫瑰》《夏目友人帐》也是少女漫画名作日本漫画的数字化比例近 20 年直线飙升一张图就能看得出数字作品（紫色）、杂志（绿色）与漫画单行本（黄色）的关系《漫画Action》的封面已经放弃了漫画为主的表达CUCN201 配音的《搞笑漫画日和》是一代人的回忆刘飞强推的神经病动漫《POP子和PIPI美的日常》，B 站有正版本土化的配音《黑塔利亚》是经典的拟人化动漫作品中国也曾经有琳琅满目的漫画杂志主要参考资料：各个作品的日本维基百科《日本漫画杂志争霸史》王新禧《漫画产业论》中野晴行《少年JUMP的黄金奇迹》后藤广喜《日本漫画60年》保罗·格拉维特尾田荣一郎X初代责编久岛薰特别对谈尾田荣一郎 X 鸟山明 「对谈录」《温州小伙发现《海贼王》漫画中有江心屿东塔》温州商报《日本漫畫家年收入前20名排行榜！最新收入發布》rank1-media《70% of manga sales in Japan are now digital》animenomics《2022年日本漫画产业市场洞察》WEZO维卓《日本漫画期刊发展研究》吴睿片尾曲：爆漫王 - Lefty Hand Cream （翻唱自鱼韵）被风吹过的夏天 - 林俊杰/金莎本期制作人：戎戈
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