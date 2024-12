2024 年 3 月 1 日, 漫画家鸟山明去世,一代人的童年记忆也成为了历史。在回顾日漫的发展史后,我期待能回答这样几个问题:- 日本漫画为什么跟其它漫画完全不同(尤其对比美漫),到底怎么发展到现在的?- 日本漫画是怎么能够引起这么多人共鸣的,为什么这么招人喜欢?- 日本漫画的产业发展是怎样的,作者、出版社、读者等角色之间的关系是怎样的?——在黄金时代之后,我们的讲述节奏加快了。新的三台柱:海贼王、火影忍者和死神之后,又出现了不少被称为台柱的存在。同时,不同的杂志、漫画类型也在不断进化,最终形成了波澜壮阔的漫画海洋。被称为众多漫画家师祖的是谁?在黄金时代后,除了尾田荣一郎最赚钱的漫画家是谁?青年漫画和少女漫画的发展又是如何的?来杯半拿铁,咱们边喝边唠。—2024 年 11 月 1 日至 3 日,在浙江·余姚·玉兔岛,刘飞、潇磊将会出现在「声量OUT」活动的现场,欢迎大家在「大内夜市」搜索「声量OUT」了解详情。—�听友投稿邮箱: [email protected] ️杭州特调「芝麻·半拿铁」的品尝地:西湖区华星路 01coffee�半拿铁周边购买淘宝店:小羊商店Sheepedia� 半拿铁全新周边:《人工智能风云录》纸质书,可在各大电商平台购买。天猫店铺目前为 5 折—时间轴00:02:51 第一回 新三台柱01:35:36 第二回 新新台柱02:08:22 第三回 青年漫画02:52:54 第四回 少女漫画03:17:35 第五回 产业总结03:51:42 尾声封面:村田雄介在少年jump 40 周年时绘制的主角合影影响尾田荣一郎的早期动画作品《北海小英雄》年轻的尾田荣一郎海贼王的前身作品《ROMANCE DAWN》海贼王第一次出现在少年jump的封面上尾田荣一郎家里玄关处的投影足球游戏尾田荣一郎家里的小火车罗宾的原型是乌玛瑟曼,而克洛克达尔的原型就是特拉沃尔塔在海贼王的第 766 话纪念火影忍者完结的插画CP9 的训练地点取材于温州江心屿黑胡子的一句经典名言在早期路飞瞎画的美人鱼,几百话后真的在人鱼岛出现了获得了销量吉尼斯纪录的海贼王2022 年,半个多世纪的对手,少年 jump 和 少年 sunday 的一次台柱联动小畑健的早期作品《赛博爷爷G》小畑健的巅峰作品之一《Death Note》《石纪元》的作画 Boichi 的画风很有特色《一拳超人》原作者 One 与重制版作者村田雄介的画风对比少年 jump 和少年 magazine 的师承大表少年 jump 的销量走势福本伸行的奇异画风《杀戮都市GANTZ》是血腥、战斗的青年漫画代表林田球的《异兽魔都》也有独特的设定和画风日本的赛博朋克祖师爷作品《阿基拉》松本大洋的《恶童》也是漫画改编的名作当上社长的岛耕作,还曾经与麻生太郎握过手多少朋友的童年记忆《流星花园》也是漫改作品少女漫画的早期名作《凡尔赛玫瑰》《夏目友人帐》也是少女漫画名作日本漫画的数字化比例近 20 年直线飙升一张图就能看得出数字作品(紫色)、杂志(绿色)与漫画单行本(黄色)的关系《漫画Action》的封面已经放弃了漫画为主的表达CUCN201 配音的《搞笑漫画日和》是一代人的回忆刘飞强推的神经病动漫《POP子和PIPI美的日常》,B 站有正版本土化的配音《黑塔利亚》是经典的拟人化动漫作品中国也曾经有琳琅满目的漫画杂志主要参考资料:各个作品的日本维基百科《日本漫画杂志争霸史》王新禧《漫画产业论》中野晴行《少年JUMP的黄金奇迹》后藤广喜《日本漫画60年》保罗·格拉维特尾田荣一郎X初代责编久岛薰特别对谈尾田荣一郎 X 鸟山明 「对谈录」《温州小伙发现《海贼王》漫画中有江心屿东塔》温州商报《日本漫畫家年收入前20名排行榜!最新收入發布》rank1-media《70% of manga sales in Japan are now digital》animenomics《2022年日本漫画产业市场洞察》WEZO维卓《日本漫画期刊发展研究》吴睿片尾曲:爆漫王 - Lefty Hand Cream (翻唱自鱼韵)被风吹过的夏天 - 林俊杰/金莎本期制作人:戎戈

