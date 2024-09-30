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EP52《爱的教养》：为什么共情力低的人死得早
本期给大家讲9个小故事。这9个故事，都出自我很爱的一本书《爱的教养》（我更喜欢原名Born for Love）。这是写过《你经历了什么》的Bruce Perry更早的一本书，我个人觉得比《你经历了什么》写得更好，更震撼到人。当年我看的时候，张着的嘴就一直没合拢过，每一个故事都让人惊叹，让人唏嘘，让人感伤。我既惊诧于人类幼崽成长之不易，简直处处是坑，又感慨于人性的韧劲、感动于烂泥潭中也能长出灿烂的花的巨大力量；我明白到，阿德勒说的合作是终极解决方案的背后，是人际交往能力；而人际交往能力背后，是共情力；共情力的背后呢，则是perspective taking，学会理解他人拥有不同视角。我比以前更痛恨精英文化，也更明白了多元文化的意义。强烈推荐大家都去读一读这本书，尤其是为人父母者。其中讲述的育儿理念，重要的大脑发育的一些知识和概念，对养出幸福、快乐、松弛和健康的孩子，至关重要。反过来，那些总是困扰自己无法在人际关系中更近一步，无法建立亲密关系的人，可以从这些理念中，明白到自己身上曾经发生了什么 ，才能走出改变的下一步。� 时间轴：06:57 被劈开半张脸的男孩28:32 无法停下来的「多动」女孩47:12 自闭症不是情感冷漠，而是过度共情:01:08:40 每一句话都在撒谎的孩子01:51:46 我沉沦的话弟弟妹妹们就都毁了02:07:53 青少年为什么那么mean？02:20:51 一双耐克球鞋引发的命案02:29:29 被电视养大的孩子02:39:06 我们能做什么？本期节目由「直白美学」赞助播出~※ 双11活动机制（本次开团项目均参与满赠满返）： 先拿满赠 再拿满返满赠（不叠加，按照最高档位赠）：满2000赠超光子满3500赠超光子+杜莎之谜小黑瓶满6000赠Fotona满12000赠Fotona+舒颜长效水光满20000赠黄金超声炮（500刀，12000炮）满48000赠新一代热玛吉满返：每满3000返200 下单备注「纵横四海」，额外获赠1盒医用冷敷贴（只拍「风生水起卡」不参与面膜加赠）。 活动结束日期：2024年11月30日※ 团品卡项：1、能量卡（每人限购1张）￥777=超光子+光子嫩肤+生物酶*2/舒敏之星*4/舒敏专家*42、风生水起卡（限量50张；每人限购1张）￥1880=超光子*2+功效水光任选二（杜莎之谜小红瓶/杜莎之谜小黑瓶/医然贻贝粘蛋白舒敏瓶/怡珂欣/道趣芙琳恒白瓶/冭活泡泡针）+赠能量卡+再赠2瓶胶原霜3、抗衰随心卡（每人限购2张）￥5999=光电*3+舒颜长效水光*1（光电可选：黄金超声炮/黄金微针/黄金超微针/Fotona，黄金超声炮限选1次，黄金超声炮刀头500+炮头12000发）4、白嫩卡️￥2780=超皮秒*3 赠道趣芙琳/英诺水动力任选2支
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2:51:46
EP51《从零开始的女性主义》：什么是女性主义？+ 聊聊《再见爱人4》
这一期终于来到了女性主义。我一直很想聊聊女性主义，但一直不知道从何开始。《瞬变》那一期里讲，太多选择等于没有选择，在女性主义这个议题上，的的确确就是这样。是从对女性的各种刻板印象讲起呢，还是从职场歧视讲起？那家庭分工困境、育儿的代价、被重男轻女的父母吸血呢？亲密关系中的各种底层矛盾呢？各种场合的骚扰呢？造黄谣和荡妇羞辱呢？还有物化女性所导致的颜值焦虑、身材焦虑；夺取女性的名字，代之以母亲、主妇、妻子、处女……太多选择了，骑象人完全陷入决策瘫痪�️。直到读到《从零开始的女性主义》，我突然明白了，应该从哪里讲起。这一期跟以前的节目相比，多了很多我的个人反思、战斗经验。因为我觉得除了从理论上理解这些深刻的问题，在实践上看到别人是怎么想的，怎么做的，不管对不对，都很重要；因为在这场必将旷日持久的斗争中，我们每个人的光现在还是太微弱了，更需要让点点星火亮起来，最终彼此照亮。正好最近《再见爱人4》开播了，其中三对嘉宾，完全对应着今天讲的女性主义的内容，我也在这期节目中，点评了这三对夫妻。希望大家能喜欢这期节目，也希望它能抛砖引玉，触发长久的讨论。我们评论区见～� 时间轴我们这一代女性，为什么这么难！00:08:37 理解女性主义的起点：母亲和我00:20:11 为什么如此优秀的女性会追求做个trophy wife？00:25:51 为什么到时间了就觉得一定要结婚呢？00:37:45 为什么社会上会出现那么多的「毒亲」Toxic Parents？00:50:52 《再见爱人4》李行亮和麦麦：他们的问题到底在哪里？00:59:25 男性也是男权社会的受害者站在巨人的肩膀上：妇女解放运动教会了我什么？01:06:19 个人的即政治的The Personal is Political01:10:48 女性不想再坐在男人给予的座位上01:13:34 男性对于女性的功能性划分01:18:21 田房：A面和B面模型01:29:08 上野：市场和家庭模型01:35:10 跟女的聊天太有意思了！跟男的就...婚姻·恋爱·育儿01:42:02 为什么说亲密关系不进则废？01:49:22 《再见爱人4》的三对嘉宾，满足亲密关系的要求吗？02:03:44 「找个班上」是正确但也傲慢的废话02:16:55 什么是一人一杀？02:25:47 男性绝对不会主动改变，绝对不会02:31:54 一人一杀是为了获得真正的亲密关系，也为了孩子婚恋之外的女性主义02:34:30 不要配合社会对于男性的格外包容02:43:12 识别男性把女性当作附属品的言语02:45:29 为什么母单想恋爱这么难？做一个女性主义者需要做什么？02:49:09 女性主义是一场战斗02:50:58 不以性别区分阵营，也不以价值观区分阵营02:56:13 每个人都要选择自己的战斗03:04:33 要以抵制的方式强迫电视节目和广告吸取教训03:13:34 保护女性主义中的旗帜人物03:18:08 女性主义追求的并不是穿上男人的衣服※ 本期节目由「珀莱雅能量系列」赞助播出~双11肌肤能量提升好时机！珀莱雅能量系列专研细胞抗老黑科技，深入根源对抗肌肤衰老问题。能量系列前沿的抗老思路+贵妇级体验，全线单品易于搭配，轻松融入日常护肤，双十一优惠超买一赠一量~能量水+能量面霜+能量眼霜 精美礼盒，活动价1377，双十一限时到手价1157，加赠丰富等量产品，还送同系列精华油~
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3:23:51
EP50《瞬变》：今天开始，我要为改变大胆开麦
大家都经历过很想改变，但收效有限的情况吧？想要变得更自信、更健康、更上进，要培养各种好习惯和技能，但最终都是「臣妾做不到啊」。有没有什么方法、公式，能解决这个难题，让那种特别庞大、艰难的改变，也能瞬间发生？还真有的，那就是今天要读的《瞬变》。我特别喜欢这本书，因为它提出了一个我非常认同的理念，也是跟现在社交媒体上风行的「苛责文化」相反的一个理念：不要从自己身上找问题。很多改变无法实现，看似是人的问题，是人太懒、不够自律、能力太差、认知不足、是人心中抗拒，但其实，无法改变是环境的问题，路径的问题，是系统2很勤奋了只是精疲力竭了的问题，是方向不明陷入决策瘫痪的问题。只要你停止从自己身上找原因，开始去创造环境、路径、关键举措；停止聚焦在自己的问题上，开始去找亮点，扩大亮点经验；停止询问自己为什么不够自律，开始使用工具，培养习惯，你就会发现，以前觉得很难实现的改变，现在已经滚雪球般滚出来远超想象的规模。让我们一起在这期节目中，了解：为什么我无法改变，不是我的问题。� 时间轴00:04:22 关于改变，你不知道的三个事实改变第一部曲「指挥骑象人」00:22:32 如何解决越南儿童营养不良的问题？00:30:39 如何改变让人头疼的问题儿童？00:38:50 当务之急不是解决根源问题，而是减小损失00:50:17 药物治疗 vs 手术：你会怎么选？00:55:23 《Ready Go》百威那一期提到过的拉美铁路的故事01:05:39 如何让虐待孩子的行为减少80%？01:17:13 第一次，以女性为主的医疗体验01:29:39 英国石油公司：如何减少勘探中的干井？改变第二部曲「激励大象」01:37:47 Target是怎么从超市变成一家引领潮流的百货公司的？01:44:42 让孩子坚持治疗的秘诀是知识吗？01:55:09 先给你盖两个戳，会怎么样？02:03:38 债务专家的「债务雪球」法是怎么回事？02:11:46 自豪运动：圣卢西亚鹦鹉怎么从濒危动物逃脱灭绝的？02:19:08 职业认同：那些留下来的护士，她们有什么不同？02:21:29 什么是真正的成长型心态？改变第三部曲「营造路径」02:30:07 为什么护士给药的时候要套个滑稽的背心？02:41:34 为什么我总说自律是不存在的？02:45:17 培养习惯：找到正确的cue和routine02:50:50 清单的重要作用02:55:49 用仪式感来创建秩序和集中注意力03:04:04 为什么我不喜欢福格行为模型？03:13:02 指定司机，和坦桑尼亚的灰太狼故事03:24:22 对立认同：医院的改革故事03:31:26 三部曲总结和启发※ 本期节目由「HBN发光水」赞助播出~即日起至11月11号24点，天猫搜索「HBN官方旗舰店」，或者复制淘口令「49￥y9zh3kUH8Lj￥」，下单时备注「纵横四海」，就可以享受专属的加赠~这次双十一优惠力度很大~尤其推荐大家去买双支装的发光水，不但可以做日常的抗氧去暗沉，湿敷也不心疼，提亮效果更好，还能帮大家省下买面膜的钱~两支发光水凑满减到手不到200块钱而且赠品足足有12件，诚意满满~
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3:37:56
EP49《思考快与慢》：让你的大脑比别人的更好用！
查理芒格在90年代的股东会上曾经说过：我们的大脑是用模型来思考的。我的大脑，你的大脑，所有人的大脑，都用模型思考。最基本的模型，工作效率最高，你把基本模型熟练掌握了，你的大脑就会比别人的大脑更好用。今天读的《思考，快与慢》（我读的是原版和台版《快思慢想》），就是这样一个「最基本」的模型，一个让你的大脑比别人的更好用的模型。它不但从根本上解释了我们大脑的运作模式，也从根本上阐明了为什么我们的决策、选择、反应，总是存在让我们头疼和后悔，但无法改变的问题。这个基本模型是如此重要，以至于如果要我选一本在过去10年对我影响最深的书，就必然是《Thinking, Fast and Slow》；如果一定要选一本能代表《纵横四海》的书，那还得是《Thinking, Fast and Slow》。这是一本我觉得隔几年就应该看一次，每次都有新收获的书，也是奠定了我们讲的很多内容的基础的终极理论之书。讲完这一期后，我们的决策小合集，就成形了，包括：《潜意识》：系统1如何蒙蔽和操纵我们的意识《影响力》：别人如何利用我们的系统1操纵我们《对赌》：如何做出正确的决策 + 及时退出《哈佛谈判课》：人生无处不谈判，谈判对象是系统1《思考快与慢》：让你的大脑比别人的好用的终极模型希望大家喜欢这个合集，也欢迎在评论区做延展讨论～P.S. 本期换了舒尔MV7+的话筒，大家觉得听感如何？时间轴06:49 什么是系统1和系统2？20:01 系统1和系统2的合作模式27:37 系统1和系统2的冲突31:19 眼睛是通往系统2的一扇窗户36:39 系统2的「优先保护」机制44:35 为什么心流不费力？49:27 所有自主性的努力，都会造成自我损耗1:00:09 棒球和玫瑰：你能答对这两题吗？1:04:33 如何提高逻辑能力？1:13:48 系统1的重要特点：联结活化1:27:23 认知越放松，我们越自信1:36:05 为什么写作中要用简单的句子？1:46:44 系统1非常喜欢jump into conclusions2:00:15 大脑是怎么做出判断的？2:13:33 决策偏差1️⃣：小数原则2:21:56 决策偏差2️⃣：锚定效应2:32:01 决策偏差3️⃣：完全忽视统计和逻辑2:53:31 决策偏差4️⃣：均值回归3:05:19 相关系数3:15:27 莫以成败论英雄3:26:09 未来无法预测3:36:56 什么时候可以相信直觉？3:40:34 规划未来时一定要参考track record3:49:07 幸福的峰终效应Peak-End Effect3:56:30 幸福和收入的关系4:02:07 为什么说今天讲的是人生的基本模型※ 本期节目由「华夏基金」赞助播出~“钱是桥梁，生活才是目的。”——华夏基金的官方播客也上线啦～大家可以搜索「大方谈钱」订阅，收听更多养老规划、资产配置、投资决策等跟「钱」有关的专业内容。
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4:10:01
EP48 哈佛谈判课：谈判，原来这么简单？
※ 本期有《我，堂吉诃德》音乐剧门票的专属优惠哦～哈佛谈判课，作为全球最受欢迎的谈判课之一，秉持了全案例教学，在丰富的真实案例中，详细解析了上百条谈判策略。这些策略解答了最让人头痛和迷茫的各种谈判问题，比如，谈判中应该如何报价？讨价还价的具体步骤是什么？多议题谈判是按什么顺序来谈？遇到很强势的对手怎么办？遇到不理性的谈判者又该怎么办？谈判中最重要的是什么？但这堂课教的，远远不止我们狭义认知中的谈判。它教给我们，为什么谈判的原则其实就是人际交往，为人处事的原则；为什么即使在谈判中，我们也永远不要撒谎；为什么那些影响力的心理小技巧好用，但最终真正有用的是做一个值得信赖的人；为什么为他人创造价值，才是谈判中最重要，最需要坚持锁定的目标。上完这堂课，我逐渐意识到，谈判的重心不在于技能，而在于一种全然不同的看世界、看人生的视角。一开始接触到这么多策略和实战原则，我觉得谈判很复杂。但得到了从谈判的视角看世界的启发后，谈判变得很简单。它其实就是：以平静和谦虚的心态，耐心收集信息，找到双方的差异，最终为他人创造价值。07:43 哈佛谈判课和两位作者14:06 什么是谈判？为什么说它是为人处事的方法论？22:25 四个真实案例：你会怎么谈判？28:19 第一堂课：如何争取价值？31:10 如何计算你的报价区间？45:18 你应该先报价吗？为什么？1:08:55 你能把对方逼到多狠？1:19:03 讨价还价应该使用什么策略？1:36:01 第二堂课：如何创造价值？1:47:07 创造价值的两个方法1:55:28 创造价值的三大执行策略2:01:45 为什么情绪价值才是谈判中最重要的价值？2:12:35 第三堂课：侦探式谈判的7大原则2:35:40 如何从「口风紧」的谈判对象那儿得到更多信息？2:42:55 谈判中的心理偏差3:15:12 谈判实战中的盲点 之 甲乙丙困境3:24:51 谈判实战中的盲点 之 信息不对称3:36:48 第六堂课：为什么在谈判中不能撒谎？3:43:07 分享：我的面试经验 — 如何回答面试中艰难的问题？3:51:20 第七堂课：谈判中处于劣势应该怎么办？4:17:55 上完谈判课后的两个改变4:20:25 经典音乐剧故事中的谈判原则体现※ 感谢本期节目的赞助方「七幕人生」~※ 具体购票细节� 早鸟返场「专属」优惠：� 880 / 680 单张半价；� 1080 / 980 第二张半价� 购买1080、980票档，每张赠送本轮官摄纪念U盘、场刊、随机纪念品（徽章、主题书包、票根等，随机纪念品，数量有限赠完为止）�� 10岁以下年龄比较小的孩子更适合看《我，堂吉诃德》少年版，现在也有680/480票档有专属半价优惠~专属优惠�详见小宇宙~
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4:23:18
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