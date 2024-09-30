EP49《思考快与慢》：让你的大脑比别人的更好用！

查理芒格在90年代的股东会上曾经说过：我们的大脑是用模型来思考的。我的大脑，你的大脑，所有人的大脑，都用模型思考。最基本的模型，工作效率最高，你把基本模型熟练掌握了，你的大脑就会比别人的大脑更好用。今天读的《思考，快与慢》（我读的是原版和台版《快思慢想》），就是这样一个「最基本」的模型，一个让你的大脑比别人的更好用的模型。它不但从根本上解释了我们大脑的运作模式，也从根本上阐明了为什么我们的决策、选择、反应，总是存在让我们头疼和后悔，但无法改变的问题。这个基本模型是如此重要，以至于如果要我选一本在过去10年对我影响最深的书，就必然是《Thinking, Fast and Slow》；如果一定要选一本能代表《纵横四海》的书，那还得是《Thinking, Fast and Slow》。这是一本我觉得隔几年就应该看一次，每次都有新收获的书，也是奠定了我们讲的很多内容的基础的终极理论之书。讲完这一期后，我们的决策小合集，就成形了，包括：《潜意识》：系统1如何蒙蔽和操纵我们的意识《影响力》：别人如何利用我们的系统1操纵我们《对赌》：如何做出正确的决策 + 及时退出《哈佛谈判课》：人生无处不谈判，谈判对象是系统1《思考快与慢》：让你的大脑比别人的好用的终极模型希望大家喜欢这个合集，也欢迎在评论区做延展讨论～P.S. 本期换了舒尔MV7+的话筒，大家觉得听感如何？时间轴06:49 什么是系统1和系统2？20:01 系统1和系统2的合作模式27:37 系统1和系统2的冲突31:19 眼睛是通往系统2的一扇窗户36:39 系统2的「优先保护」机制44:35 为什么心流不费力？49:27 所有自主性的努力，都会造成自我损耗1:00:09 棒球和玫瑰：你能答对这两题吗？1:04:33 如何提高逻辑能力？1:13:48 系统1的重要特点：联结活化1:27:23 认知越放松，我们越自信1:36:05 为什么写作中要用简单的句子？1:46:44 系统1非常喜欢jump into conclusions2:00:15 大脑是怎么做出判断的？2:13:33 决策偏差1️⃣：小数原则2:21:56 决策偏差2️⃣：锚定效应2:32:01 决策偏差3️⃣：完全忽视统计和逻辑2:53:31 决策偏差4️⃣：均值回归3:05:19 相关系数3:15:27 莫以成败论英雄3:26:09 未来无法预测3:36:56 什么时候可以相信直觉？3:40:34 规划未来时一定要参考track record3:49:07 幸福的峰终效应Peak-End Effect3:56:30 幸福和收入的关系4:02:07 为什么说今天讲的是人生的基本模型※ 本期节目由「华夏基金」赞助播出~“钱是桥梁，生活才是目的。”——华夏基金的官方播客也上线啦～大家可以搜索「大方谈钱」订阅，收听更多养老规划、资产配置、投资决策等跟「钱」有关的专业内容。