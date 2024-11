ناگفته‌های چالش های روزانه ما در روابط و اتفاقات زندگی با زبان ساده و عامیانه توسط سولماز برقگیر، لایف کوچ و استراتژیست روابط موثر، روان درمانگر در تورنتو کانادااپیزود ۱۵۴ پادکست "لام تا کلام" : هنر "نه" گفتننه گفتن یک هنره و تمرین این هنر باعث قدرتمند شدن شما و روابطتون میشه. احترام به خود یعنی یادگیری این که چطوری مرز بگذاریم، چطوری مرزها رو تقویت کنیم و چطوری نه بگیم. توی این اپیزود در مورد نه گفتن، قدرتش، عواقب نه گفتن، عواقب نه نگفتن و روش‌های نه گفتن توضیح میدم.دوره‌ «معجزه‌ قلم و کاغذ با مدیتیشن برای رهایی از اسارت ترس»دریافت دوره "رهایی از هیولای استرس و نگرانی"دریافت دوره خود محکم در هفت قدمدریافت دوره هفت سنگ بنای رابطه موثراپیزود فرسودگی روانیاپیزود چرا زیادی توضیح می‌دیمLam Ta Kalam is a Well-received Farsi PodcastEpisode 154: How To Say NoTabling Thoughts CastboxTabling Thoughts SpotifyTabling Thoughts Apple Podcastبا تشکر از مهدی پسیان عزیز برای موسیقی متنراه ارتباطی: [email protected] اینستاگرام: solmaz_barghgir_coachوبسایت: https://www.barghgir.com/farsiیوتیوب: https://youtube.com/@solmazbarghgir

