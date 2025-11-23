اپیزود پانزدهم | ما و فرازمینی‌ها

🎙 ما و فرازمینی‌ها در این اپیزود از پادکست بنفش به سراغ پرسشی رفتیم که هم هیجان‌انگیز است و هم ترسناک: آیا فرازمینی‌ها وجود دارند؟! از معادلۀ «دریک» و محاسبۀ احتمال وجود فرازمینی‌ها در کهکشان خودمان تا تعریف «یوفو» و «برخوردهای نزدیک»... در کنار آن، نگاهی انداختیم به پروژه سِتی (SETI)، سیگنال معروف Wow، و این‌که چرا حتی گاهی خلبانان حرفه‌ای «بشقاب پرنده» می‌بینند؟ از سوی دیگر به سراغ روایت‌ها، اسطوره‌ها، سوءبرداشت‌ها و افسانه‌ها رفتیم. از حادثۀ «رازول» و پروژۀ «کتاب آبی» تا نظریات توطئه دربارۀ نقش هالیوود و کارگردان‌های مطرح چون «استیون اسپیلبرگ»! از آدم‌ربایی‌های فضایی تا شایعات رایج دربارۀ اهرام مصر. در این اپیزود مرز میان علم و شایعات را خط‌کشی کردیم؛ نه برای کشتن رؤیاها، بلکه برای ساختن رؤیاهایی محکم و قابل‌اعتماد دربارۀ موجودات هوشمند فرازمینی که شاید روزی در خانه‌مان را بزنند! 🟣به زودی قصه‌ی اُتیسم در «گوشه‌ی پادکست» شنیدنی خواهد شد.🟣 ▫️میکس و مسترینگ: مسعود طیبی ▫️تهیه‌کننده: گوشه‌ی پادکست 🔗 شما می‌توانید در کست‌باکس، اسپاتیفای و اپل پادکست نام «پادکست بنفش» را جست‌وجو کنید و بنفش را بشنوید.See omnystudio.com/listener for privacy information.