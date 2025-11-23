Powered by RND
پادکست بنفش | Banafsh Podcast

پادکست بنفش | Banafsh Podcast
EducationSociety & Culture
پادکست بنفش | Banafsh Podcast
Latest episode

Available Episodes

  • اپیزود پانزدهم | ما و فرازمینی‌ها
    🎙 ما و فرازمینی‌ها در این اپیزود از پادکست بنفش به سراغ پرسشی رفتیم که هم هیجان‌انگیز است و هم ترسناک: آیا فرازمینی‌ها وجود دارند؟! از معادلۀ «دریک» و محاسبۀ احتمال وجود فرازمینی‌ها در کهکشان خودمان تا تعریف «یوفو» و «برخوردهای نزدیک»... در کنار آن، نگاهی انداختیم به پروژه سِتی (SETI)، سیگنال معروف Wow، و این‌که چرا حتی گاهی خلبانان حرفه‌ای «بشقاب پرنده» می‌بینند؟ از سوی دیگر به سراغ روایت‌ها، اسطوره‌ها، سوءبرداشت‌ها و افسانه‌ها رفتیم. از حادثۀ «رازول» و پروژۀ «کتاب آبی» تا نظریات توطئه دربارۀ نقش هالیوود و کارگردان‌های مطرح چون «استیون اسپیلبرگ»! از آدم‌ربایی‌های فضایی تا شایعات رایج دربارۀ اهرام مصر. در این اپیزود مرز میان علم و شایعات را خط‌کشی کردیم؛ نه برای کشتن رؤیاها، بلکه برای ساختن رؤیاهایی محکم و قابل‌اعتماد دربارۀ موجودات هوشمند فرازمینی که شاید روزی در خانه‌مان را بزنند! 🟣به زودی قصه‌ی اُتیسم در «گوشه‌ی پادکست» شنیدنی خواهد شد.🟣 ▫️میکس و مسترینگ: مسعود طیبی ▫️تهیه‌کننده: گوشه‌ی پادکست 🔗 شما می‌توانید در کست‌باکس، اسپاتیفای و اپل پادکست نام «پادکست بنفش» را جست‌وجو کنید و بنفش را بشنوید.See omnystudio.com/listener for privacy information.
  • اپیزود چهاردهم | انرژی و فرکانس
  • اپیزود چهاردهم | انرژی و فرکانس
    در این اپیزود، کارشناسان بنفش نخست با تعریف مفهوم «انرژی» در فرهنگ عامه، تمایز آن از مفهوم علمی انرژی را توضیح می دهند. سپس به مصادیق خرافاتِ انرژی‌محور (مانند قانون جذب، انرژی درمانی، سنگ‌های شفابخش، فنگ‌شویی و...) و دلیل محبوبیت این باورها در عصر مدرن و نقش شبکه‌های اجتماعی در گسترش آن‌ها خواهند پرداخت. در این اپیزود خواهیم دید که: آیا انرژی متافیزیکی وجود دارد و تفاوت انرژی در فیزیک با ادعاهای متافیزیکی چیست؟ دیگر اهداف این اپیزود عبارت‌اند از: - معرفی رویکردهای مبتنی بر علم برای مدیریت استرس، سلامت روان و موفقیت مانند «مدیتیشن» مبتنی بر ذهن‌آگاهی یا روان‌شناسی مثبت‌نگر. - تأکید بر اهمیت تفکر انتقادی و تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد. - تفاوت بین انگیزه‌بخشی سالم و توهم ناشی از باورهای خرافی.See omnystudio.com/listener for privacy information.
  • اپیزود سیزدهم | قسمت نبود
    مفهوم «قسمت» یا «سرنوشت» یکی از باورهای ریشه‌دار در فرهنگ ماست که به نوعی تلاشی برای توضیح ناشناخته‌ها و کاستن از اضطراب انسان در برابر آینده محسوب می‌شود. در این نگاه، رویدادها از پیش تعیین شده‌اند و اراده‌ی فردی نقشی محدود دارد؛ بنابراین اگر خوشبختی یا بدبختی سر راه کسی قرار گیرد، آن را نتیجه‌ی «قسمت» می‌دانند. این باور، هرچند می‌تواند آرامش روانی ایجاد کند و بار مسئولیت تصمیم‌ها را سبک‌تر نشان دهد، اما در عین حال مانعی برای نقد شرایط اجتماعی و فردی و تلاش آگاهانه برای تغییر هم هست. به همین دلیل بررسی «قسمت» نه تنها از زاویه‌ی تاریخی و فرهنگی، بلکه از منظر روان‌شناسی و جامعه‌شناسی نیز اهمیت دارد. میکس و مسترینگ: مسعود طیبی تهیه‌کننده: گوشه‌ی پادکستSee omnystudio.com/listener for privacy information.
  • اپیزود سیزدهم | قسمت نبود
About پادکست بنفش | Banafsh Podcast

پادکست بنفش روایت گپ‌و‌گفت خودمانی سه نفر؛ بهار کاتوزی (دکتری فلسفه علم)، فرهاد ارکانی (نویسنده، مترجم و پادکستر) و حامد وحدتی نسب (دکتری انسان شناسی و استاد دانشگاه) است، دربارهٔ چرایی انواع و اقسام خرافه های رایج در ایران و جهان.در هر اپیزود این ۳ نفر سعی می‌کنند با زبانی ساده و به دور از سوگیری، مفاهیمی همچون رابطه‌یماه و سال تولد با شخصیت افراد، کف‌بینی، فال، موجودات فرازمینی، گنج و گنج‌یابی و ده ها مورد دیگر را به فراخور نیاز جامعه توضیح دهند.آن‌چه شنیدید تیزر پادکست بود. منتظر اولین شماره‌ی ما باشید.تهیه‌کننده: گوشه‌ی پادکست
EducationSociety & Culture

