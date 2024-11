347 - ¬ŅPor qu√© me va mal en el amor? - Marco Antonio Regil y Nilda Chiaraviglio

¬ŅAlguna vez te has preguntado por qu√© a veces parece que el amor se nos escapa de las manos? ¬ŅO quiz√°s por qu√© repetimos patrones en nuestras relaciones? En lugar de preguntarnos ‚Äú¬Ņpor qu√© no funciona?‚ÄĚ o ‚Äú¬Ņpor qu√© no encuentro a la persona correcta?‚ÄĚ, la psicoterapeuta Nilda Chiaraviglio nos reta a reflexionar sobre los retos que enfrentamos en cuesti√≥n del amor.. Acomp√°√Īanos a explorar c√≥mo nuestras heridas y la forma en que nos vemos a nosotros mismos impactan en nuestras relaciones. Este es un episodio para abrir los ojos, asumir responsabilidad y transformar nuestras preguntas hacia el amor consciente y aut√©ntico. Conocerte para ser tu mejor versi√≥n no solo aplica para nuestras relaciones de pareja, tambi√©n puede cambiar el sentido de tu vida. Reg√°late un par de horas para descubrir tu potencial y alcanzar tus sue√Īos con mi clase gratuita. Reg√≠strate aqu√≠ y, ¬°te veo en la clase! marcoantonioregil.com/potencial-pod¬† Mira el episodio en YouTube: https://youtu.be/0xakpunkpRI Sigue a Nilda Chiaraviglio: https://www.instagram.com/nildachiaraviglio/¬† En mi canal de Telegram, accede a contenido e invitaciones solo para fans. √önete en: marcoantonioregil.com/telegram Descarga GRATIS nuestra revista digital y encuentra informaci√≥n in√©dita del episodio de la semana. Da click en https://marcoantonioregil.com/aprendamos¬† *Importante: Nuestros invitados son expertos en sus temas y reflejan su conocimiento y su punto de vista, siendo conscientes de que cada una de las opiniones es totalmente personal. La informaci√≥n, datos, comentarios, estad√≠sticas que se presenten en el Podcast de Marco Antonio Regil, son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan, necesariamente, el pensamiento de Marco Antonio Regil o de la producci√≥n del podcast. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices