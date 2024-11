Easy French: Learn French through authentic conversations | Conversations authentiques pour apprendre le français

Nous avons des grands-parents 👵🧓, ou des liens avec des personnes âgées au travail ou dans la vie quotidienne. Ce n'est pas toujours facile de se comprendre entre différentes générations, mais c'est aussi une grande richesse, si on sait prendre soin des personnes âgées et prendre soin de soi quand on avance dans l'âge ! Interactive Transcript and Vocab Helper Support Easy French and get interactive transcripts, live vocabulary and bonus content for all our episodes! Try it for FREE for 7 days: easyfrench.fm/membership Show Notes Film Amour de Michael Haneke (https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=188067.html) Transcript Intro Hélène: [0:16] Bonjour. Judith: [0:18] Bonjour Hélène. Hélène: [0:20] Comment ça va ? Judith: [0:22] Ça va, il pleut énormément aujourd'hui. Hélène: [0:25] Ah, ici il ne pleut pas, mais il fait très nuageux. Judith: [0:31] Ok, là ça n'arrête pas depuis ce matin et il prévoit de la pluie jusqu'à une heure du matin. Hélène: [0:39] Bon, une bonne journée pour enregistrer un podcast. Judith: [0:44] Exactement. Hélène: [0:45] Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne une bonne partie de la population. On vous dira plus précisément quelle partie. Et avant de commencer avec ça, comme d'habitude, nous allons écouter un message. Judith: [1:05] Ok. Georgia: [1:06] Bonjour Hélène et Judith. Je m'appelle Georgia et je viens de la Chine. Easy French, j'aime beaucoup parce que c'est un moyen très important et amusant pour moi de me faire au courant avec ce qui se passait en France. Et surtout, vous deux sont trop trop mignonnes. J'aime beaucoup. Et maintenant, je voudrais vous partager une anecdote. Je suis en train de préparer pour mon TEF et il y a une partie d'expression orale. On devrait convaincre un ou une amie pour faire ou arrêter de faire quelque chose. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'arguments ou de débats pendant les examens. C'est vraiment très difficile pour nous Chinois parce qu'on apprécie beaucoup l'harmonie entre les amis. Donc, c'est un choc culturel pour moi. Et maintenant, mon question, c'est que, qu'est-ce que les difficultés ou les chocs culturels que vous rencontrez dans les communications interculturelles ? Hélène et Judith, merci beaucoup et à bientôt. Support Easy French and get interactive transcripts, live vocabulary and bonus content for all our episodes: easyfrench.fm/membership

L'ikigaï signifie littéralement "la raison de se lever le matin" 🌅. En Occident, cette philosophie de l'épanouissement personnel et collectif est devenu un outil de développement personnel tourné vers le travail 💼. Mais est-ce possible, et souhaitable, de mêler travail et passion ? Show Notes Notre épisode sur le test MBTI (https://www.easyfrench.fm/68) Paris, What Are You Doing Today? | Easy French 214 (mention de l'ikigaï) (https://www.youtube.com/watch?v=Aw2YIpLOGHY&t=238s) Pourquoi trouver du sens au travail n'a pas de sens (https://www.youtube.com/watch?v=wHbxBsz6zec) Podcast : "Votre cerveau" avec Albert Moukheiber (https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-la-perception-de-la-realite-avec-albert-moukheiber) Transcript Intro Hélène: [0:16] Bonjour Hélène, salut, comment ça va ? Judith: [0:21] Ça va et toi, comment tu vas aujourd'hui ? Hélène: [0:23] Ça va, je suis un petit peu malade, je pense que j'ai une petite angine virale, donc rien de grave, mais je ne suis pas complètement dans mon assiette. Judith: [0:36] Aïe, aïe, aïe, ça arrive. (Oui.) J'espère que tu vas vite aller mieux. Hélène: [0:40] Merci. Judith: [0:41] Nous avions déjà parlé du MBTI il y a quelques mois. Tu sais, ce test qui permet de savoir quelle est notre personnalité parmi 16 personnalités types. (Oui.) Et si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, nous vous mettrons bien sûr le lien dans les show notes. Et dans ma quête d'outils de développement personnel, je voulais parler avec toi d'un autre outil à la mode qui nous vient tout droit du Japon. Ça te dit ? Hélène: [1:11] Tout à fait. Judith: [1:12] Mais avant ça, on va commencer, comme chaque semaine, par notre petite tradition, le message d'un auditeur. Bora: [1:20] Bonjour les filles, je voulais vous remercier pour l'épisode sur le minimalisme et le maximalisme. C'est un sujet important qui est au cœur du problème de la surconsommation dans la société. Moi, je suis quelqu'un qui à la base ne jette presque rien parce que je n'achète rien dont je n'aurai pas besoin dans quelques années. Et je garde tout jusqu'à la fin de sa vie, plus ou moins. Et je trouve qu'on pourrait très bien résoudre le problème qui se pose entre ceux qui veulent posséder des produits de qualité, mais qui ne veulent pas avoir des choses qui ont une obsolescence programmée. Je trouve que la meilleure solution, ce serait d'offrir une large gamme de produits de qualité qui sont aussi abordables économiquement, et après d'avoir juste un tout petit peu de produits qui sont en dessous de cette gamme et un tout petit peu qui sont des produits de luxe. Donc ça pourrait très bien résoudre le problème des inégalités dans la société aussi, je trouve, parce qu'on aurait établi ce qu'il faut pour avoir une meilleure répartition des biens. Bora: [2:33] Je crois qu'il vaut mieux caler la demande sur l'offre que l'offre sur la demande, comme on le fait d'habitude dans le capitalisme, tout en laissant un peu de liberté créatrice au marché et aux individus qui veulent innover. Mais je trouve qu'il faut plutôt planifier nos économies mondiales pour pouvoir parer aux problèmes du réchauffement climatique, la surconsommation, le matérialisme et tous les problèmes qui nuisent à l'environnement.

Avoir une conversation téléphonique intime dans un train 📞, parler de sexualité à des amis 🩷, se disputer avec son mari/sa femme devant les autres 🗣️... Quelles sont les situations qui nous paraissent acceptables en public ? Et pourquoi parler de ce qui est privé fait aussi du bien ? Show Notes Episode de podcast "Scènes de ménage" (https://www.arteradio.com/son/61678236/scenes_de_menage) Transcript Intro Hélène: [0:17] Bonjour. Judith: [0:19] Salut Hélène. Hélène: [0:20] Comment ça va ? Judith: [0:21] Ça va plutôt bien. Et toi, comment tu vas ? Hélène: [0:24] Oui, ça va bien. Il fait beau aujourd'hui. Judith: [0:27] Oh, ici aussi. Hélène: [0:28] Super. Et ça va bien aussi parce que j'ai écouté tout à l'heure plusieurs messages vocaux envoyés par vous, les amis. Et c'est vraiment génial d'entendre tous ces messages. Ça me met à chaque fois de très bonne humeur. Et donc, comme d'habitude, on va commencer par un message d'un de nos auditeurs. Et je pense que ça nous mettra tous de bonne humeur. Judith: [0:54] OK, allons-y. Peter: [0:55] Bonjour Hélène, bonjour Judith. Je m'appelle Peter, je viens des États-Unis. J'habite dans le 14e arrondissement à Paris. Je suis un grand fan de Easy French depuis plusieurs années. Alors, c'est juste un petit message pour dire que j'apprécie vraiment votre podcast, notamment parce que les sujets dont vous parlez, vous aussi montrez vos personnalités, vos milieux en utilisant des mots qui expriment vos émotions, vos goûts, vos dégoûts, vos forces, vos faiblesses. Souvent, j'ai l'impression d'écouter une conversation privée et honnêtement, c'est assez addictif. Vous savez bien qu'il existe beaucoup de podcasts d'apprentissage de langues qui se concentrent sur des situations quotidiennes, comme dans l'hôtel, le restaurant, le train, etc. Mais grâce à votre volonté de partager vos vies, j'apprends chaque semaine un vocabulaire beaucoup plus subtil, mais plus profond. Alors, merci, ne changez jamais.

Depuis les années 2000, plusieurs programmes télévisés proposent à des candidats d'essayer de trouver leur âme soeur 💖 sous les yeux de millions de téléspectateurs fascinés 👀. Quelles sont les émissions françaises 🇫🇷 de ce genre les plus populaires dans l'Hexagone ? Pourquoi ces programmes ont-ils un tel succès ? Show Notes Liste des émissions mentionnées : Love is Blind Mariés au premier regard L'amour est dans le pré Ultimatum France Transcript Intro Hélène: [0:17] Bonjour. Judith: [0:19] Bonjour Hélène. Hélène: [0:20] Comment ça va ? Judith: [0:21] Ça va, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Hélène: [0:24] Ah oui ? Pourquoi ? Judith: [0:26] Pour plein de raisons. Hélène: [0:28] D'accord. Judith: [0:29] Peut-être qu'on en parlera une autre fois. Hélène: [0:30] Ok. Moi, je suis un peu stressée parce qu'on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Judith: [0:37] C'est vrai. Hélène: [0:38] On a filmé ce matin et là on enregistre. Tout à l'heure, on a un petit zoom et moi j'en ai encore un autre ce soir avec les membres. Donc ça fait beaucoup de choses dans une seule journée, mais on tient le coup. On est là. (Oui) Commençons comme d'habitude avec un message. Natalie: [1:01] Bonjour Easy French, je m'appelle Natalie et je suis américaine. J'aimerais vous raconter comment j'ai commencé à travailler en français. J'ai commencé l'apprentissage il y a un an et demi, et ensuite j'ai commencé à travailler il y a six mois en tant que cheffe de projet, ce qui est un poste où il faut animer des réunions et aussi coordonner des équipes, ce qui est vraiment difficile quand on n'est pas maîtrisé en langue. Lors de mon entretien d'embauche, le directeur de l'entreprise m'a parlé pendant cinq minutes et en fait, je n'ai rien compris. C'était une vraie catastrophe, mais quand même, j'ai réussi à avoir le poste. Au début, c'était vachement compliqué de comprendre et de participer aux réunions et je me demandais souvent si j'y arriverais un jour. J'avais même perdu le plaisir de parler français avec les copains pendant des soirées quand la langue était devenue une source d'angoisse et aussi un blocage qui m'empêchait d'être vraiment moi-même. J'ai changé d'approche et j'ai commencé à retrouver le plaisir dans la langue. J'ai utilisé la littérature française et aussi des chaînes YouTube comme Easy French. Aujourd'hui, ce n'est pas parfait, mais je progresse. Je voulais transmettre le message qui, même si on se sent timide ou pas assez confiante, il faut aussi se lancer. L'arrivée prend du temps, ça demande de petits pas, mais si on avance dans la bonne direction, on finit toujours par y arriver.

Ne pas attirer la jalousie par crainte du mauvais oeil 🧿, éviter de casser un miroir🪞... Avec quelles superstitions avons-nous grandi en tant que Françaises ? Comment celles-ci nous influencent-elles, malgré la rationalité de notre monde moderne ? Transcript Intro Judith: [0:17] Bonjour Hélène. Hélène: [0:18] Salut, comment ça va ? Judith: [0:21] Ça va plutôt bien. Et toi, comment tu vas aujourd'hui ? Hélène: [0:24] Ça va bien aussi. Je suis contente d'être à Paris pour une petite semaine. On s'est déjà vues hier pour filmer et on va se revoir demain pour filmer aussi. Donc c'est une semaine très sympa. Judith: [0:38] Oui, et chargée. Hélène: [0:40] Oui, aussi. Judith: [0:41] Très bien. Et aujourd'hui, je voulais parler avec toi d'un sujet qui occupe une part assez importante de nos vies, en tout cas non négligeable, c'est les superstitions. Parce qu'on s'est rendu

