اپیزود ۹۹: خلاصه کتاب استاد عشق (قسمت دوم)

نگاهی به زندگی و تلاش های پرفسور سید محمود حسابی پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران و شاگرد انیشتینA look at the Life and Efforts of Professor Seyyed Mahmoud Hessaby; Iran's Father of Physics & Modern Engineeringخلاصه کتاب استاد عشق | Master of Loveنویسنده: ایرج حسابی | Iraj Hessabyناشر: شرکت چاپ و انتشاراتگوینده و متن: مهدی بهمنیتدوین: رضا بهمنیطراح پوستر: کورش عنبری