News in Slow Spanish Latino (Intermediate)

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100 episodes
- Comenzaremos la primera parte del programa hablando de la candidatura presidencial del senador brasileño Flávio Bolsonaro, quien cuenta con el apoyo de líderes de la derecha internacional como Javier Milei y Benjamin Netanyahu; y de la decisión de Venezuela de retirarse de la Corte Penal Internacional tras acusar al tribunal de sesgo político. Hablaremos también de un estudio que estima que la mayor diversidad lingüística ocurrió hace miles de años; y por último, del contrato de 8 millones de dólares de Lebron James con los Philadelphia 76ers.
Nuestro diálogo gramatical ilustrará ejemplos de The Imperative Mood, mientras hablamos del tezontle, una roca volcánica fundamental en la arquitectura e historia de México. Cerraremos la emisión explorando el uso de la frase Tener un dios aparte. En este segmento hablaremos del escritor y activista chileno Pedro Lemebel, quien con sus obras desafío la dictadura y la homofobia.
- Flávio Bolsonaro anuncia su postulación presidencial
- Venezuela deja la Corte Penal Internacional
- Estudio describe una "edad de oro" para los idiomas hace milenios
- LeBron James seguirá jugando en la NBA
- El tezontle, patrimonio arquitectónico de México
- Pedro Lemebel, el escritor que retrató la vida en los márgenes de Chile
- Comenzaremos la primera parte del programa hablando de una reunión oficial entre Claudia Sheinbaum y José Raúl Mulino para fortalecer las relaciones bilaterales entre México y Panamá; y de las opiniones encontradas por una pancarta sobre las Islas Malvinas desplegada por Argentina durante el Mundial. Hablaremos también del descubrimiento de moléculas de azúcar en el espacio interestelar; y, por último, de la final de la Copa del Mundo 2026.
La segunda parte del programa estará dedicada a la lengua y cultura de América Latina. Nuestro diálogo gramatical ilustrará ejemplos de The Imperative Mood mientras conversamos sobre las leyendas indígenas detrás del ceibo y la pasionaria que inspiraron al artista Hernán César. Cerraremos la emisión explorando el uso de la frase Come y bebe que la vida es breve. En este segmento hablaremos de la preparación de la espuma de cacao en Tepoztlán.
- Los presidentes de México y Panamá refuerzan sus lazos
- La controversia por la bandera de las Islas Malvinas en el Mundial
- Científicos encuentran moléculas de azúcar interestelares por primera vez
- España gana la Copa Mundial 2026
- La leyenda del ceibo y la pasionaria
- El cacao, la bebida de los dioses
- Comenzaremos la primera parte del programa hablando de la situación de emergencia en Venezuela, en donde más de 4300 personas han fallecido por los recientes terremotos; y de la exprimera dama brasilera, Michelle Bolsonaro, y su nuevo movimiento político que busca distanciarla de su hijastro. Hablaremos también de un estudio que sugiere usar un método novedoso para reducir la intensidad del fenómeno climático de El Niño; y por último, de la fastuosa boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden de Nueva York.
La segunda parte del programa estará dedicada a la lengua y cultura de América Latina. En nuestro diálogo gramatical seguiremos ilustrando ejemplos de The Imperative Mood, mientras hablamos del Niño Manuelito, una representación del Niño Jesús en Perú. Cerraremos la emisión explorando los usos de la frase No ser nada del otro mundo. En este segmento hablaremos de la isla Martín García, ubicada entre Uruguay y Argentina, que tiene gran importancia histórica.
- Venezuela revela el costo humano de los terremotos
- Michelle Bolsonaro crea un movimiento político en Brasil
- Estudio propone combatir el fenómeno de El Niño
- La fastuosa boda de Taylor Swift en Nueva York
- El Niño Manuelito, la representación andina del Niño Jesús
- La pequeña isla que podría haber sido una capital sudamericana
- Comenzaremos la primera parte del programa hablando de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos a favor del derecho a la ciudadanía por nacimiento; y de Keiko Fujimori, quien fue confirmada como la próxima presidenta de Perú a casi un mes de las elecciones. Hablaremos también de una investigación española sobre las consecuencias de la creciente flota asiática de pesca de calamar en el Atlántico Sur; y por último, de la Selección de fútbol de Cabo Verde que, aunque perdió contra Argentina, se ganó el corazón de los fans en la Copa Mundial.
La segunda parte del programa estará dedicada a la lengua y cultura de América Latina. En este segmento ilustraremos ejemplos de The Imperative Mood, mientras hablamos del cañón del Colca en el sur de Perú, donde los visitantes pueden disfrutar de senderismo, paisajes y cultura local. Cerraremos la emisión explorando el uso de la frase Hacerse agua la boca. En este segmento hablaremos de Charles Darwin y su consumo de yerba mate, una costumbre que adoptó mientras visitaba Sudamérica.
- Corte Suprema rechaza limitar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos
- Escrutinio final confirma la victoria de Fujimori en Perú
- Estudio denuncia la sobreexplotación de calamar en el Atlántico Sur
- Cabo Verde es la sensación de la Copa Mundial
- Visitando uno de los cañones más profundos del mundo
- Las experiencias de Darwin con la yerba mate
- Comenzaremos la primera parte del programa hablando de las terribles consecuencias de los terremotos en Venezuela y los esfuerzos de rescate que se están llevando a cabo. Continuaremos conversando sobre una procesión católica en la frontera entre Estados Unidos y México exigiendo un trato digno a los migrantes. Hablaremos también de la ola de calor en Francia que ha desatado un debate político sobre el uso de aire acondicionado; y por último, del desfile en Roma que celebró los 80 años de la moto italiana Vespa.
En nuestro diálogo gramatical seguiremos ilustrando ejemplos de Verbs of Change. Hablaremos del origen histórico del voseo en Latinoamérica y sus diferencias en el uso según la región. Cerraremos la emisión explorando el uso de la frase Armarse la gorda, mientras conversamos sobre la chipa paraguaya, el pan que fusiona ingredientes guaraníes y europeos.
- Solidaridad con Venezuela tras devastador terremoto
- Una misa en la frontera estadounidense para rezar por los migrantes
- Ola de calor europea abre debate sobre el uso del aire acondicionado
- Vespa celebra 80 años del scooter más famoso
- El voseo a través de los años
- La chipa, alimento para el cuerpo y el espíritu
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