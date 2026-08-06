News in Slow Spanish Latino (Intermediate)

Comenzaremos la primera parte del programa hablando de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos a favor del derecho a la ciudadanía por nacimiento; y de Keiko Fujimori, quien fue confirmada como la próxima presidenta de Perú a casi un mes de las elecciones. Hablaremos también de una investigación española sobre las consecuencias de la creciente flota asiática de pesca de calamar en el Atlántico Sur; y por último, de la Selección de fútbol de Cabo Verde que, aunque perdió contra Argentina, se ganó el corazón de los fans en la Copa Mundial.



La segunda parte del programa estará dedicada a la lengua y cultura de América Latina. En este segmento ilustraremos ejemplos de The Imperative Mood, mientras hablamos del cañón del Colca en el sur de Perú, donde los visitantes pueden disfrutar de senderismo, paisajes y cultura local. Cerraremos la emisión explorando el uso de la frase Hacerse agua la boca. En este segmento hablaremos de Charles Darwin y su consumo de yerba mate, una costumbre que adoptó mientras visitaba Sudamérica.

- Corte Suprema rechaza limitar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos

- Escrutinio final confirma la victoria de Fujimori en Perú

- Estudio denuncia la sobreexplotación de calamar en el Atlántico Sur

- Cabo Verde es la sensación de la Copa Mundial

- Visitando uno de los cañones más profundos del mundo

- Las experiencias de Darwin con la yerba mate