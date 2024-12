Españolistos | Learn Spanish With Fun Conversations!

¿Cuántos verbos como GUSTAR conoces? ¿Sabías que hay más de 20? Seguramente sabes usar Encantar, fascinar, interesar o molestar, pero hay muchos más. En el episodio de hoy aprenderás sobre algunos de estos verbos y también te explicaremos cómo usar los verbos caer bien, llevarse bien, gustar, querer y amar. ¿Y adivina qué? En diciembre estudiaremos todos estos verbos en nuestro curso de español (Parcero Membership). ¡Ve a inscribirte ya mismo para que aprendas todo esto y empieces a usarlo! Black Friday Weekend Deals que no te puedes perder: 1) Join our membership and get 2 gifts: 1. The Subjunctive Made Easy Audio Course (valued at $75) 2. 5 Thirty-minute One-on-One Classes with a Tutor (valued at $50) La membresía es un curso de español continuo para intermedios y avanzados que se enfoca en un tema específico cada mes y que te da la estructura y rutina que necesitas para tener progreso real invirtiendo solo 3 horas a la semana. Únete a nuestro curso de español contínuo aquí: https://spanishlandschool.com/member 2) Sign Up for an Immersion Week in Colombia and get 3 gifts: 1. Pay the 2024 rate in 2 payments and come in 2025 2. The Subjunctive Made Easy Audio Course (valued at $75) 3. 5 Thirty-minute One-on-One Classes with a Tutor (valued at $50) ¿Quieres vivir una experiencia de inmersión completamente real? Pues, regístrate para una semana de inmersión y ven a Bucaramanga, Colombia, y vive con una familia por 1 o 2 semanas. ¡Tú eliges en qué semana venir! Hay disponibilidad durante TODO el año. Lee todos los detalles y regístrate aquí: https://spanishlandschool.com/trip

