Chill Spanish Listening Practice

#221 "Las texturas"

En este episodio hablamos acerca de las texturas. Si quieres contactarme con alguna sugerencia o solo para saludarme, escríbeme al correo electrónico [email protected] Ahora también puedes escuchar el podcast en YouTube! https://www.youtube.com/channel/UCJ4YHlzG7n0R9vXJar69RTA/featured If you would like to support the podcast and help me keep making episodes, please check out our Patreon page at patreon.com/chillspanishlisteningpractice or if you´d like to buy me a virtual coffee, you can do that at ko-fi.com/chillspanishlisteningpractice your support is greatly appreciated.