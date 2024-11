No Hay Tos (Real Mexican Spanish)

Día de Muertos/Halloween 2024

En este episodio de No Hay Tos hablamos sobre el DĂ­a de Muertos y Halloween. Para tener acceso a episodios ad-free y para ver la transcripciĂłn completa (word for word) de este episodio visĂ­tanos en Patreon. - Venos en video en YouTube. - ÂĄSi el podcast te es Ăștil por favor dĂ©janos un review en Apple Podcasts! - Donate: https://www.paypal.me/nohaytos No Hay Tos is a Spanish podcast from Mexico for students who want to improve their listening comprehension, reinforce grammar, and learn about Mexican culture and Mexican Spanish. All rights reserved. Outro Music: La Bruja - Jenny and the Mexicats Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices