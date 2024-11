LA MAGIA DEL CAOS con Aislinn Derbez

El psic√≥logo y escritor Walter Riso me explic√≥ qu√© S√ć y qu√© NO hacer despu√©s de terminar una relaci√≥n, los errores m√°s graves a la hora de intentar superar un Ex, qu√© es el narcisismo, c√≥mo identificar a las personas narcisistas y c√≥mo evitar ser sus v√≠ctimas, porqu√© elegimos a las parejas que elegimos, ¬Ņqu√© onda con la infidelidad?, la gran diferencia entre ‚Äúamor propio‚ÄĚ y ‚Äúautoestima‚ÄĚ, c√≥mo detectar nuestra propia toxicidad en una relaci√≥n, qu√© es la famosa ‚Äúhuelga afectiva‚ÄĚ que √©l tanto promueve + c√≥mo activarla y si es √ļtil o no ‚Äútratar de ser amig@ de tu Ex‚ÄĚ... ¬°Cu√©ntame en los comentarios qu√© te pareci√≥ el cap√≠tulo!

The Confidence Podcast: Confidence Tips for Self-Esteem, Self-Worth, Self-Love, Self-Confidence and Courage to Overcome Self-Doubt, Overthinking, Insecurity, Perfectionism, Procrastination and Impostor Syndrome

You Need to Hear This with Nedra Tawwab

