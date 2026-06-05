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Diana Uribe
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336 episodes

  • DianaUribe.fm

    Historia del Internet II: La llegada de Internet a Colombia

    06/05/2026 | 55 mins.
    Aterrizamos ahora en nuestra geografía, porque la llegada del Internet a Colombia es una historia por contar. El Internet en Colombia en los años 90 era una tecnología "muy de avanzada" y ajena para la mayoría de personas. Pero en medio de ese panorama, unos visionarios colombianos apostaron a que internet competiría con los medios masivos, sembrando las bases de nuestra industria tecnológica. Década a década pasamos de las primeras redes internas y la digitalización de los bancos, a llevar un smartphone en el bolsillo. El Internet se convirtió en la infraestructura misma de nuestra vida cotidiana. Al llegar a este año 2026, vemos una Colombia radicalmente distinta a la de 1996: un país transformado, conectado y viviendo una revolución digital donde la Inteligencia Artificial es la continuación de esta historia.
    Notas del episodio
    Este episodio fue traído a ustedes gracias a Pragma,una empresa que en 30 años ha aprendido que bien acompañada llega más lejos.
    La historia de Google y la razón detrás de su nombre
     El origen de las Redes Sociales: una forma de contacto que cambió totalmente el Internet
    Una revolución que llegó a nuestra cotidianidad: Los smartphones
    La llegada del Internet a Colombia
    Primeras historias del Internet en Colombia
     
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  • DianaUribe.fm

    Historia de Internet : la red que lo cambió todo

    05/29/2026 | 39 mins.
    Nos vamos a sumergir en un viaje absolutamente fascinante: la historia del Internet, esa tecnología que terminó cambiando el mundo por completo. Pero esta es una historia colectiva, de confianza y de cooperación entre seres humanos. Lo que comenzó como un sistema experimental de comunicación, hoy es el eje articulador de prácticamente todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Y es un recorrido apasionante que hoy encuentra su capítulo más disruptivo en el auge de la Inteligencia Artificial. Por eso, en esta serie nos dedicaremos a explorar esa aventura: primero, el origen y la evolución del Internet en el mundo, y luego, su llegada y desarrollo particular aquí en nuestro país, en Colombia
    Notas del episodio 
    Este episodio fue traído a ustedes gracias a Pragma
    Para esta historia consultamos el libro (en inglés) "The Internet Is Not What You Think It Is: A History, a Philosophy, a Warning" de Justin E.H. Smith
    La historia de las "mujeres computadoras"
    Arpanet: los comienzos militares de una tecnología que cambió el mundo
    La accidentada historia del primer mensaje de Internet: "LO"
    Una "telaraña" que llevó a toda una revolución: la World Wide Web
    Y una de las historias más curiosas de toda la Internet: la webcam y la cafetera de Cambridge
     
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  • DianaUribe.fm

    ¿Qué está pasando en el Líbano hoy?

    05/15/2026 | 1h 1 mins.
    En este segundo episodio de nuestro recorrido por la historia del Líbano, nos adentramos en los hechos y procesos que han sucedido desde la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días. Empezamos por contar cómo el legado del Imperio Otomano y el sistema del Millet sentaron las bases de una identidad sectaria que aún hoy define la vida política y civil del país. Desde la creación del Gran Líbano bajo el mandato francés hasta el delicado equilibrio de poder consagrado en el Pacto Nacional de 1943 y el posterior Acuerdo de Taif, analizaremos las raíces de una nación marcada por 18 confesiones religiosas, guerras civiles y una resiliencia inquebrantable frente a las crisis del presente. Acompáñenos a comprender por qué el peso de todo el siglo XX parece haberse descargado sobre esta tierra, y cómo un pueblo puede florecer incluso en medio de la oscuridad más profunda. Este episodio es también un abrazo a una nación que ocupa un lugar muy especial en nuestro corazón y que hoy, una vez más, sufre bajo un conflicto que nunca eligió.
     Notas del episodio 
    De nuevo recomendamos para entender la historia del Líbano A House of Many Mansions: The History of Lebanon Reconsidered de Kamal Salibi.
    Y no dejamos también de sugerir la lectura de Lebanon: A History, 600-2011 de William Harris
    La búsqueda de un Estado Nacional en el Líbano
    Para entender la situación de la Guerra Civil del Líbano nuestra película recomendada es El ocaso de un Pueblo (también a veces titulada en español "Círculo de engaños") del director Volker Schlöndorff
    Necesariamente mencionada para este capítulo y para entender el contexto del Líbano en 1982 la  la película animada Vals con Bashir de Ari Folman
    Y por último un testimonio sobre la paz y la necesidad de superar las tensiones se encuentra en El Insulto película del año 2017
     
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  • DianaUribe.fm

    El país del Líbano I: Cuna de civilizaciones

    05/08/2026 | 45 mins.
    Hay historias que se vuelven urgentes, muchas veces por razones que no quisiéramos. Esta vez el Líbano ha vuelto a aparecer en los titulares y, a veces, no se dimensiona lo suficiente la gravedad de lo que está ocurriendo allí. Por eso, pero también por los afectos y por la importancia que tiene esta nación para la geopolítica, haremos un recorrido por la historia del Líbano en dos capítulos: la historia de un país que es, al mismo tiempo, una cuna milenaria de civilizaciones y el corazón de una diáspora que ha transformado el mundo incluyendo Colombia y América Latina. Desde el asombroso legado de los fenicios —la invención del alfabeto, la sofisticación del vidrio y el comercio de la púrpura— pasando por las diversas culturas, etnias y credos que lo han habitado y la dominación del Imperio Otomano, hasta los oscuros días de la Gran Hambruna durante la Primera Guerra Mundial, analizaremos las raíces de una nación definida por su diversidad y su inquebrantable espíritu cosmopolita. Este es un llamado por el Líbano y por su pueblo en medio de horas oscuras.
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    Notas del episodio: 
    La historia del Líbano ha sido escrita de muy diversas formas. Para este capítulo utilizamos varias fuentes entre las cuales destacamos el texto A House of Many Mansions: The History of Lebanon Reconsidered de Kamal Salibi.

    También entre nuestras recomendaciones está Lebanon: A History, 600-2011 de William Harris

    En español, la Breve historia del Líbano de Héctor Romano Marún ha hecho también parte de nuestra investigación

    La huella de los fenicios en nuestro mundo
    Biblos: la ciudad ininterrumpidamente habitada
    La diversidad de las religiones del Líbano
    Y para reconocer la influencia de las migraciones del mundo árabe en Colombia recomendamos el bello y riguroso trabajo de Pilar Vargas y Marina Suaza "El baúl de Anal Abisambra"
     
     
     
     
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    Puerto Rico IV: La naturaleza que habita la isla

    05/01/2026 | 46 mins.
    Nuestra serie sobre Puerto Rico termina con un especial sobre su naturaleza. En este episodio haremos un viaje por su geología volcánica y su topografía que han creado un mosaico único de ecosistemas, desde las selvas nubladas de El Yunque hasta el Bosque Seco de Guánica. Descubriremos la sabiduría de la cosmogonía taína, que veía la naturaleza como un ente sagrado, y conoceremos a los protagonistas de su biodiversidad, como la emblemática rana coquí y especies en peligro como la cotorra puertorriqueña. Acompáñanos a entender este sistema donde el clima, el mito y la vida se entrelazan en una historia de diversidad y asombrosa adaptación.
    Notas del episodio:
    Este episodio fue traído a ustedes gracias a "Descubre Puerto Rico". Para conocer más sobre la Isla entra a
    Puerto Rico, una joya de la Naturaleza
    Aquí una descripción de los diversos ecosistemas de Puerto Rico
    La ranita coquí, un símbolo de la biodiversidad boricua
    Bad Bunny y su historia con el sapito concho
    Uno de los fenómenos naturales más bellos de Puerto Rico: la bioluminiscencia
    El bosque seco de Guánica, uno de los lugares que visitamos en Puerto Rico
     
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Aquí vamos a contar historias. Vamos a hablar de cultura, de cine, de paz, de viajes, de música. Vamos a continuar la conversación que empezó en la radio hace 25 años, pero además aprovecharemos las nuevas posibilidades que se abren con este medio. Bienvenidos a mi podcast de historia.
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