Hay historias que se vuelven urgentes, muchas veces por razones que no quisiéramos. Esta vez el Líbano ha vuelto a aparecer en los titulares y, a veces, no se dimensiona lo suficiente la gravedad de lo que está ocurriendo allí. Por eso, pero también por los afectos y por la importancia que tiene esta nación para la geopolítica, haremos un recorrido por la historia del Líbano en dos capítulos: la historia de un país que es, al mismo tiempo, una cuna milenaria de civilizaciones y el corazón de una diáspora que ha transformado el mundo incluyendo Colombia y América Latina. Desde el asombroso legado de los fenicios —la invención del alfabeto, la sofisticación del vidrio y el comercio de la púrpura— pasando por las diversas culturas, etnias y credos que lo han habitado y la dominación del Imperio Otomano, hasta los oscuros días de la Gran Hambruna durante la Primera Guerra Mundial, analizaremos las raíces de una nación definida por su diversidad y su inquebrantable espíritu cosmopolita. Este es un llamado por el Líbano y por su pueblo en medio de horas oscuras.

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Notas del episodio:

La historia del Líbano ha sido escrita de muy diversas formas. Para este capítulo utilizamos varias fuentes entre las cuales destacamos el texto A House of Many Mansions: The History of Lebanon Reconsidered de Kamal Salibi.



También entre nuestras recomendaciones está Lebanon: A History, 600-2011 de William Harris



En español, la Breve historia del Líbano de Héctor Romano Marún ha hecho también parte de nuestra investigación



La huella de los fenicios en nuestro mundo

Biblos: la ciudad ininterrumpidamente habitada

La diversidad de las religiones del Líbano

Y para reconocer la influencia de las migraciones del mundo árabe en Colombia recomendamos el bello y riguroso trabajo de Pilar Vargas y Marina Suaza "El baúl de Anal Abisambra"









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