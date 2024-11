Easy German: Learn German with native speakers | Deutsch lernen mit Muttersprachlern

527: Die deutsche Taylor Swift

Wir bewerten deutschsprachige Hits! Von den √Ąrzten √ľber Helene Fischer und Nena bis Rammstein und Tokio Hotel: Ihr erfahrt, welche popul√§ren Lieder uns gefallen und welche f√ľr uns ein Flop sind. Zum Deutschlernen sind sie nat√ľrlich alle n√ľtzlich. Zum Abschluss gibt's noch Tipps zum Thema Pr√§positionen. ¬† Transkript und Vokabelhilfe Werde ein Easy German Mitglied und du bekommst unsere Vokabelhilfe, ein interaktives Transkript und Bonusmaterial zu jeder Episode: easygerman.org/membership ¬† Werbung NordVPN: Hol dir jetzt den exklusiven NordVPN-Deal unter ‚Üí nordvpn.com/egp Es ist v√∂llig risikofrei mit der 30-Tage-Geld-zur√ľck-Garantie! Hier findet ihr unsere Sponsoren und exklusive Angebote: easygerman.org/sponsors ¬† Top oder Flop: Bekannte deutschsprachige Lieder Unsere Song-Playlists: YouTube: Music with German Lyrics // Deutsche Musik Spotify: Lieder der Woche (EG Empfehlungen) Website: Lieder der Woche Unsere Tops: NENA - 99 Luftballons (YouTube) Peter Schilling - Major Tom (V√∂llig losgel√∂st...) (YouTube) Major Tom is taking over Euro 2024 and uniting German fans (New York Times) Drafi Deutscher - Marmor, Stein und Eisen bricht (YouTube) Udo J√ľrgens - Griechischer Wein (YouTube) Udo J√ľrgens - Ich war noch niemals in New York (YouTube) Sportfreunde Stiller - Ich war noch niemals in New York (MTV Unplugged in New York)(YouTube) Herbert Gr√∂nemeyer - M√§nner (YouTube) Udo Lindenberg - Sonderzug nach Pankow (YouTube) Spider Murphy Gang - Skandal im Sperrbezirk (YouTube) Die √Ąrzte - Schrei nach Liebe (YouTube) Unsere Flops: Helene Fischer - Atemlos durch die Nacht (YouTube) Rammstein - Du Hast (YouTube) Tokio Hotel - Durch den Monsun (YouTube) Matthias Reim - Verdammt Ich Lieb Dich (YouTube) Die Fantastischen Vier - Die Da!?! (YouTube) Peter Maffay - √úber sieben Br√ľcken musst du geh'n (YouTube) Die √Ąrzte - M√§nner sind Schweine (YouTube) ¬† Eure Fragen Erika fragt: Wann benutzt man die Pr√§positionen "nach", "zu" bzw. "in"? When to Use 'nach' vs. 'zu' and 'in' (Super Easy German 208) Hast du eine Frage an uns? Auf easygerman.fm kannst du uns eine Sprachnachricht schicken. ¬† Wichtige Vokabeln in dieser Episode das Immunsystem: Die Abwehrmechanismen des K√∂rpers gegen Krankheitserreger die Grippe: Eine durch Viren verursachte, ansteckende Krankheit mit Fieber und Erk√§ltungssymptomen der Ohrwurm: Ein Musikst√ľck, das man nicht mehr aus dem Kopf bekommt die Schlagermusik: Ein popul√§res, eing√§ngiges, oft emotionales Musikgenre im deutschsprachigen Raum lieblich: Sanft, angenehm oder s√ľ√ü das Fernweh: Die Sehnsucht, neue Orte zu entdecken oder zu reisen schunkeln: Rhythmisches Hin- und Herschwingen bodenst√§ndig: Realistisch, geerdet oder traditionsverbunden doxxen: Pers√∂nliche Informationen einer Person ohne deren Zustimmung online ver√∂ffentlichen (von: "documents") ¬† Support Easy German and get interactive transcripts, live vocabulary and bonus content: easygerman.org/membership