Les élections municipales viennent de se terminer. Premier tour le 15 mars, second tour le 22 mars. Partout en France, les habitants ont choisi les personnes qui vont diriger leurs villes pour les six prochaines années.



Ces élections, c'est souvent difficile à suivre : il y a beaucoup de villes, beaucoup de partis, beaucoup de stratégies d'alliances entre les deux tours. Et en plus, les médias ont tendance à s'en servir pour parler surtout des présidentielles de 2027. Alors aujourd'hui, Hugo et Ingrid font le point plus calmement.



Dans une première partie, ils vous expliquent les bases : comment fonctionnent les élections municipales, qui peut voter, comment les maires sont élus. Ensuite, ils analysent les grandes dynamiques politiques de ce scrutin : la résistance des partis traditionnels, la montée de la France insoumise, la consolidation du Rassemblement national. Et pour finir, ils vous racontent comment ils ont vécu ces élections depuis Toulouse et Marseille — deux villes qui illustrent bien les différentes configurations qui ont pu se jouer ce printemps.



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