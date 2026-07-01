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199 episodes
- L'amour, le couple et la famille ont toujours été considérés comme plus essentiels que l'amitié. On la considère souvent comme un plaisir de jeunesse qui doit passer au second plan à l'âge adulte pour se focaliser sur sa carrière et sa famille.
Mais alors que le modèle de la famille traditionnelle est remis en question, et que la solitude progresse dans nos sociétés, l'amitié apparaît de plus en plus comme une solution alternative pour maintenir le lien social.
Dans cet épisode, Hugo et Ingrid explorent ce sujet à la fois intime et politique. Car l'amitié n'est pas seulement une affaire privée : de l'Antiquité à la Révolution française, plusieurs penseurs y ont vu une véritable manière de construire la société, et même de la transformer.
Retrouvez la transcription de l'épisode sur https://innerfrench.com/e197
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- La France est l'un des pays au monde produisant le plus d'électricité grâce aux centrales nucléaires. Cela découle d'une volonté historique d'indépendance énergétique, l'Hexagone ne disposant pas de ressources fossiles tels que le gaz et le charbon.
Si pendant quelques années, les gouvernements successifs ont commencé à ralentir la production, sous pression des mouvements écologistes et par peur des accidents possibles, aujourd'hui la production repart de plus bel ! Pourquoi ?
Dans cet épisode, Hugo et Ingrid reviennent sur l'Histoire du nucléaire civil en France et sur les débats qui existent dans le pays autour de cette question.
Retrouvez la transcription de l'épisode sur https://innerfrench.com/e196
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- La France se présente souvent comme un pays d'égalité. La Révolution de 1789 a aboli les privilèges, la devise nationale est "Liberté, égalité, fraternité", et l'école publique est gratuite pour tous. Sur le papier, tout le monde a sa chance.
Dans cet épisode, Ingrid s'intéresse à ce que cachent ces beaux principes. En partant du livre de la philosophe Alice de Rochechouart, Privilèges. Ce qu'il nous reste à abolir, elle explore comment la bourgeoisie est sortie gagnante de la Révolution — et comment, depuis, une nouvelle classe dominante a su se maintenir au sommet.
Au programme : un retour sur l'Ancien Régime et la nuit du 4 août 1789, puis un regard sur ce que les chiffres nous disent aujourd'hui de la méritocratie à la française, et enfin une réflexion sur les mécanismes — politiques et médiatiques — qui permettent à ce système de se perpétuer.
Retrouvez la transcription de l'épisode sur https://innerfrench.com/e195
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- Les élections municipales viennent de se terminer. Premier tour le 15 mars, second tour le 22 mars. Partout en France, les habitants ont choisi les personnes qui vont diriger leurs villes pour les six prochaines années.
Ces élections, c'est souvent difficile à suivre : il y a beaucoup de villes, beaucoup de partis, beaucoup de stratégies d'alliances entre les deux tours. Et en plus, les médias ont tendance à s'en servir pour parler surtout des présidentielles de 2027. Alors aujourd'hui, Hugo et Ingrid font le point plus calmement.
Dans une première partie, ils vous expliquent les bases : comment fonctionnent les élections municipales, qui peut voter, comment les maires sont élus. Ensuite, ils analysent les grandes dynamiques politiques de ce scrutin : la résistance des partis traditionnels, la montée de la France insoumise, la consolidation du Rassemblement national. Et pour finir, ils vous racontent comment ils ont vécu ces élections depuis Toulouse et Marseille — deux villes qui illustrent bien les différentes configurations qui ont pu se jouer ce printemps.
Retrouvez la transcription de l'épisode sur https://innerfrench.com/e194
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- Tout le monde connaît les Trois mousquetaires et le Comte de Monte-Cristo, même sans avoir lu les romans. Ces histoires font partie de l'imaginaire collectif, bien au-delà des frontières de la France. Elles ont été adaptées des dizaines de fois au cinéma et à la télévision, et elles continuent d'inspirer de nouvelles œuvres.
Mais qui était Alexandre Dumas, l'inventeur de ces personnages mythiques ? Et pourquoi ses mousquetaires sont-ils devenus l'archétype du héros à la française ?
Dans cet épisode, Hugo vous présente la vie romanesque d'Alexandre Dumas et la recette qui l'a fait entrer au panthéon des plus grands auteurs français.
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About InnerFrench
French that speaks to you. Salut, c'est Hugo! I created this podcast in 2017 when I was teaching at the French institute in Warsaw, Poland. My goal was to show my students that they could learn French naturally simply by listening to it. 30 million downloads later, I think we're onto something! Granted, it's not a magic bullet. This method still requires hundreds of hours of practice. That's why I'm doing my best to make these episodes as engaging as possible. I want you to get sucked into the topics so deep you forget that you're "learning French". You'll quickly realize that you're capable of understanding a lot more French than you think. The episodes get progressively more challenging, so I'd recommend starting from the oldest ones and working your way up. From episode 92, I'm joined by Ingrid, a French journalist and teacher, for more conversational style episodes. You can find all the transcripts at https://innerfrench.com/podcast/ If you enjoy our podcast, please leave us a review at https://ratethispodcast.com/innerfrench/Podcast website
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