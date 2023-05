روزولت رییس جمهور رکوددار امریکا و پیروز جنگ جهانی دوم

جهان، امریکا و ایران در چهار دوره رییس جمهوری فرانکلین روزولت. رییس جمهوری که گفت تنها چیزی که باید خیلی ازش بترسیم خود ترسه. متن: معین فرخی، علی بندری | ویدیو و صدا: حمیدرضا فرخ‌سرشت برای دیدن ویدیوی این اپیزود اگر ایران هستید وی‌پی‌ان بزنید و روی لینک زیر کلیک کنید یوتیوب بی‌پلاس کانال تلگرام بی‌پلاس منابع: FDR and the role of president How F.D.R.’s Heir Is Changing the Country Jonathan Alter - The Defining Moment The Democratic Party: How Did It Get Here? The New Deal Manhattan Project Who Was The Real Franklin D. Roosevelt? President Franklin D. Roosevelt Declares War on Japan The New Deal: Crash Course US History Franklin D. Roosevelt - The New Deal President Documentary