Британия. Как великая империя стала изгоем?

⭐️ Мой телеграм-канал с розыгрышем книги и конспектом ролика: https://t.me/prostoeconВсе источники из видео и полезные материалы доступны по ссылке: https://boosty.to/ez_educate/posts/82a275fe-1f75-419e-9843-24753930faa5В этой стране зародился капитализм, и такое ощущение, что там же он медленно и умирает. Британия была без преувеличения величайшей империей в истории человечества, но потом что-то случилось и ее экономика медленно и неумолимо начала скатываться, уступая сначала США и Германии, потом - Японии и Китаю, а сегодня, страшно даже говорить - Индии, своей бывшей колонии, за счет которой она доминировала на планете чуть больше ста лет назад.В новом видео мы не только разложим эту подробную историю, но и объясним, почему Британия так и не смогла оправиться от имперского падения, как она сама выстрелила себе в колено, покинув Евросоюз, и почему кажется, что у нее больше никогда не появится шанс стать снова великой.С момента последнего видео о Беларуси прошло больше месяца, и я прям соскучился. Плюс, это первое видео про страны, где я наконец могу посветить лицом. И, знаете, с живым человеком в кадре видео смотрится намного теплее и интереснее!Автор канала - кандидат экономических наук, преподаватель экономики в российском вузе. Канал Простая экономика изначально был создан для студентов, чтобы объяснять им сложные экономические вопросы простым и понятным языком на наглядных примерах. Сегодня Простая экономика - это команда из нескольких человек, которая выпускает видео на актуальные экономические темы в научно-популярном стиле. Подписывайся – здесь экономика становится по-настоящему интересной.#британия #экономика #политика