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Простая экономика

Простая экономика
BusinessGovernment
Простая экономика
Latest episode

Available Episodes

5 of 49
  • Страна-аферист. Скрытые миллиарды Северной Кореи (feat. Ланьков)
    Про эту закрытую страну, кажется, мы знаем все - как там живут люди, почему они оттуда бегут, с кем дружит ее правитель - и все это из тысяч видео, статей и интервью.Но почему-то никто не рассказывал, а на какие деньги выживает закрытый режим Северной Кореи. Откуда берутся миллиарды на роскошную жизнь элиты, образование северокорейских хакеров, которые взламывают иностранные государственные банки и крупнейшие криптобиржи?Кто это разберет, если не мы? А чтобы материал был еще интереснее, мы пригласили в ролик Андрея Ланькова - корееведа, который знает про Северную Корею буквально все.В новом ролике - детективные истории, международный шантаж, серые поставки оружия и конечно, разработка ядерной бомбы, которая, как мы увидели по последним событиям в на Ближнем Востоке - гарантия твоего суверенитета.Предлагаю вам погрузиться в уникальную теневую экономику, о которой вам больше нигде не расскажут.⭐️ Мой телеграм-канал с розыгрышем книги: https://t.me/prostoeconЗакрытый канал Простые финансы: https://t.me/prostofinbotВсе источники из видео и полезные материалы доступны по ссылке: https://boosty.to/ez_educate/posts/41b3d782-adbe-40c2-9e40-62517357b1a5?share=post_linkАвтор канала - Николай Мячин, кандидат экономических наук, доцент. Канал Простая экономика изначально был создан для студентов, чтобы объяснять им сложные экономические вопросы простым и понятным языком на наглядных примерах. Сегодня Простая экономика - это команда из нескольких человек, которая выпускает видео на актуальные экономические темы в научно-популярном стиле. Подписывайся – здесь экономика становится по-настоящему интересной.#кндр #экономика #севернаякорея
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    53:00
  • Швеция. Фейковая страна мечты
    В этой стране - одни из самых высоких налогов в мире, и в этом - секрет хорошей жизни ее граждан. Швецию часто приводят в пример как образец идеальной страны, где люди живут небогато, но очень комфортно, где высокие пенсии, хорошее образование и экологически чистые заводы. В общем, не страна, а мечта.Но это - лишь стереотипы, которым веришь, пока не начнешь изучать, откуда у Швеции столько денег. И тут вскрываются интересные подробности, после которых жизнь в Швеции уже не выглядит такой радужной.Скорее, тебе хочется понаблюдать со стороны, как затягивается петля, которую Швеция сама на себя набросила.⭐️ Мой телеграм-канал с розыгрышем книги: https://t.me/prostoeconВсе источники из видео и полезные материалы доступны по ссылке: https://boosty.to/ez_educate/posts/b8cb5ad1-308d-4e79-a9a3-ce2f04a1a475?share=post_linkАвтор канала - Николай Мячин, кандидат экономических наук, доцент. Канал Простая экономика изначально был создан для студентов, чтобы объяснять им сложные экономические вопросы простым и понятным языком на наглядных примерах. Сегодня Простая экономика - это команда из нескольких человек, которая выпускает видео на актуальные экономические темы в научно-популярном стиле. Подписывайся – здесь экономика становится по-настоящему интересной.#швеция #экономика #политика
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    36:05
  • Главный враг США. Изгой с ядерной бомбой
    ⭐️ Мой телеграм-канал с розыгрышем книги: https://t.me/prostoeconЗакрытый канал Простые финансы: https://t.me/prostofinbotВсе источники из видео и полезные материалы доступны по ссылке:https://boosty.to/ez_educate/posts/616302b1-b51b-42d7-912f-7025f6177a64Мы стали забывать, что главной мишенью западных санкций до 2022 года был Иран. Когда-то раздавший западу свои нефтяные месторождения, в один момент Иран забрал все обратно и стал самым ярым противником США в мире.Сегодня это толкает Иран в объятия России и Китая, с помощью которых он продолжает разрабатывать то, чего так боится запад - ядерную бомбу. Почему именно Иран стал страной, где правят богословы, зачем им ядерное оружие, и как объясняются хитросплетения экономики и политики между США, Китаем и Россией на Ближнем Востоке? Обо всем этом - новое видео. И да, в этом видео мы сняли первую живую интеграцию - отыграли, как в лучших российских сериалах.
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    56:25
  • Как Индия становится сверхдержавой. Полный разбор
    ⭐️ Мой телеграм-канал с розыгрышем книги: https://t.me/prostoeconВсе источники из видео и полезные материалы доступны по ссылке: https://boosty.to/ez_educate/posts/b3aee87b-1f98-4d8b-86f2-a6bfab2ddd77?share=post_linkПока США и Китай сражаются друг с другом в торговой войне, именно Индия имеет больше всего шансов стать новой сверхдержавой. В ее истории есть все: унизительная колонизация, неудачная попытка построить социализм в отдельно взятой стране, война с братским народом, самостоятельное создание одной из самых массовых вакцин COVID-19 и многое другое.Видео про Индию особенно актуально в свете того, что между Индией и Пакистаном вот-вот начнется "специальная операция". Из ролика поймете, от чего там вечная война как между Северной и Южной Кореей.Автор канала - кандидат экономических наук, преподаватель экономики в российском вузе. Канал Простая экономика изначально был создан для студентов, чтобы объяснять им сложные экономические вопросы простым и понятным языком на наглядных примерах. Сегодня Простая экономика - это команда из нескольких человек, которая выпускает видео на актуальные экономические темы в научно-популярном стиле. Подписывайся – здесь экономика становится по-настоящему интересной.#индия #экономика #пакистан 
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    48:48
  • Британия. Как великая империя стала изгоем?
    ⭐️ Мой телеграм-канал с розыгрышем книги и конспектом ролика: https://t.me/prostoeconВсе источники из видео и полезные материалы доступны по ссылке: https://boosty.to/ez_educate/posts/82a275fe-1f75-419e-9843-24753930faa5В этой стране зародился капитализм, и такое ощущение, что там же он медленно и умирает. Британия была без преувеличения величайшей империей в истории человечества, но потом что-то случилось и ее экономика медленно и неумолимо начала скатываться, уступая сначала США и Германии, потом - Японии и Китаю, а сегодня, страшно даже говорить - Индии, своей бывшей колонии, за счет которой она доминировала на планете чуть больше ста лет назад.В новом видео мы не только разложим эту подробную историю, но и объясним, почему Британия так и не смогла оправиться от имперского падения, как она сама выстрелила себе в колено, покинув Евросоюз, и почему кажется, что у нее больше никогда не появится шанс стать снова великой.С момента последнего видео о Беларуси прошло больше месяца, и я прям соскучился. Плюс, это первое видео про страны, где я наконец могу посветить лицом. И, знаете, с живым человеком в кадре видео смотрится намного теплее и интереснее!Автор канала - кандидат экономических наук, преподаватель экономики в российском вузе. Канал Простая экономика изначально был создан для студентов, чтобы объяснять им сложные экономические вопросы простым и понятным языком на наглядных примерах. Сегодня Простая экономика - это команда из нескольких человек, которая выпускает видео на актуальные экономические темы в научно-популярном стиле. Подписывайся – здесь экономика становится по-настоящему интересной.#британия #экономика #политика 
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    41:10

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About Простая экономика

Аудио-версия выпусков YouTube канала Простая экономика. Понятные объяснения устройства мира.Помимо ютуба я есть в Телеграме и ВК. Подписывайтесь, где вам удобнее
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