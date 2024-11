E161 人生大决策,女性如何选?让这些性别视角的经济学研究,带你超越周期

🚪欢迎来到《知行小酒馆》,这是一档有知有行出品的播客节目。我们关注投资,更关注怎样更好地生活。我是雨白。今天做客小酒馆的是东西均咨询有限公司创始人、经济学人集团大中华区前总裁刘倩。这次录制的契机,源于我和刘倩老师一同参加了清华大学苏世民书院的活动。我是主持人,她是嘉宾。当时,八十多岁的经济学家梁小民教授在对话中提到自己羡慕一位百岁老太太跳伞的经历,旁边的刘倩老师淡然一笑,提到自己也跳伞,而且是持证跳伞,专业的。这一幕让我对她产生了极大的兴趣。在这之后,我发现刘倩老师在今年年初出版了一本新书,叫《性别经济学》。坦白说,书名有点普通,封面也差强人意,但我看了十几页后,立刻意识到这是本被低估的宝藏。书中充满了实证研究和数据支撑的重要结论,这些内容对于每一位女性、女性的伴侣,以及有女儿的家长来说,都是非常值得一读的。而且目前这本书在豆瓣上的评分只有几十条,显然是一本尚未得到应有关注的好书,这让我觉得我有责任把刘倩老师请过来,和大家好好聊一聊。今天的节目,我们会聊到刘倩老师如何从恐高到爱上跳伞的故事,也会深入探讨性别经济学中的一些重要话题,比如女性在教育、职场和家庭中的权衡取舍。为什么说「平衡」是个伪命题?在面对职场中的性别歧视时,我们应该采取怎样的策略?经济学中的「效用」概念,又能如何帮助我们理解婚姻和生育的选择?这些问题看似和宏大的经济理论有关,但它们其实直接影响着我们每一个人的生活和选择。通过刘倩老师的分享,我们希望能为大家提供一些具体而有力的建议,帮助你在面对人生重大抉择时,更加自信而从容。✍️欢迎你在评论区写下听完这期节目后,你的收获或感受。我们会根据大家的留言,抽选 3 位朋友,送出这本给到我很大启发的《性别经济学》。🔗 官方地址如果你所使用的客户端显示不全,请点此访问有知有行的官网查看全文📸 本期嘉宾刘倩:经济学家,《性别经济学》作者,东西均咨询有限公司创始人、经济学人大中华区前总裁🔭 时间戳04:20 从站在二楼都会害怕到准备挑战翼装飞行,用经济学思维来看看高空飞行的风险06:32 在谈论性别议题时,除了观念、故事、观察,我们还需要数据视角07:57 投资女性教育的回报率接近 10%,且它的溢出效应会辐射到整个社会11:25 用一组实验来看看,为什么在经济下行期,女性更需要谨慎作出结婚的选择?21:19 一项 70 年代美国交响乐团的实验显示,面试时屏蔽掉性别、外观信息后,女性被录取的概率提高了 60%24:45 女孩们,多为自己争取吧!职场中,男性比女性更容易主动要求加薪——足足高了 8 倍33:43 第一代女性选择「成为男性」;第二代女性开始勇于增添女性元素;第三代女性有了更自由多元的空间40:35 用经济学里最重要的两个概念来帮你做决策:效用与稀缺性43:02 每个人的效用方程式都不同,但你可以用全球历史大数据为自己的决策做参考49:12 当我们在讨论生育成本与当下的生育率现况时,性别经济学视角是必要的52:23 直接成本、间接成本与生育惩罚:平均而言,女性在生育后的收入会降低 20%56:07 以瑞典的男性伴侣产假为例,生育成本不该只由个体承担,社会的支持更加重要64:43 「我从来没把那些声音听进去」「老娘要拿科学和数据证明他们是错的」67:22 听完这期播客,我们最希望你记住以下几点——📒 猜你想看07:57 处提及的相关研究,Psacharopoulos G,Patrinos H A . Returns to Investment in Education11:25 处提及的相关研究,Early Labor Market Prospects and Family Formation23:23 处提及的相关研究,李实、陈基平《中国国民收入分配格局的长期变动趋势》24:45 处提及的相关研究,Women Don’t Ask — Negotiation and the Gender Divide52:23 处提及的相关研究, Children and Gender Inequality:Evidence from Denmark📷偷偷放上一张录制当天刘倩老师的照片🌊 长期投资如果你在投资自我、增长人力资本之外,还想丰富一下自己的金融资本,并且有一笔 5 年以上的闲钱,做好了长期投资的准备,那么长钱账户欢迎你的加入。你可以点击链接,或者在有知有行 APP 首页左上方的「长钱账户」进行操作。🌐 知行小酒馆的公告牌📮 我们有个信箱!给我们写信吧!如果你在投资生活中遇到了困惑,欢迎给「知行小酒馆」写信。不管是你苦恼于不知道怎样才能存下钱,还是纠结于怎样才帮身边人弄明白某个投资小问题,只要是关于钱的问题,都可以来信倾诉。虽然精力所限,不一定每一封信我们都会回复,但我们保证每一封信都会认真地阅读和保管。 来信请寄: [email protected] 🍻 我们是谁?「知行小酒馆」是有知有行出品的一档分享投资与生活的播客节目,每周五晚八点更新。我们关注投资理财,更关注怎样更好地生活。在我们看来,投资成功,是我们变成一个更好的人之后,自然的结果。有知有行成立于 2020 年,目前在陪伴投资者用正确的方式学习投资,下场实操。凭借在投资领域的良好口碑,有知有行在初创阶段已与一大批忠实用户同行。未来我们希望成为一家财富管理公司,不仅帮助投资者学习投资,也能让大家在有知有行安心交易,踏实赚钱。欢迎在「有知有行」社区 和我们互动交流。🛰️ 不管是在有知有行,还是小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐、网易云音乐、苹果播客、豆瓣、三联中读、蜻蜓 FM、荔枝播客、微信听书、Spotify、Amazon Music、Google Podcasts,以及 Overcast、Pocket Casts、Castro、Snipd 等泛用型播客客户,我保证你都能找到我们的三档节目,《无人知晓》《知行小酒馆》和《投资ABC》。🎺 创作团队嘉宾 刘倩|主持 雨白|后期 小文 |制作 星星免责声明本播客所述投资相关内容皆以交流分享为目的,仅供参考,不构成任何市场预测、判断,或投资、咨询建议。市场有风险,投资需谨慎。主持人及嘉宾对投资相关内容的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证,并提醒您对相关内容请结合自身情况进行独立评估,依据或使用相关内容所造成的后果由您独自承担。感谢您对本播客原创内容的青睐。如转载或引用本播客所述内容,请注明出处。转载前请与有知有行联系并取得同意。