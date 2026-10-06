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408 episodes
- في هذه الحلقة من برنامج الدحيح مع أحمد الغندور، نسافر من شوارع البرازيل إلى ملاعب إيطاليا لنكتشف القصة الكاملة للمهاجم البرازيلي أدريانو “الإمبراطور“، أحد أكثر المواهب إثارة في تاريخ كرة القدم. كيف تحول أحد أشرس المهاجمين في العالم إلى رجل يترك الشهرة والملايين ويعود إلى الفافيلا التي نشأ فيها؟ وهل كانت المأساة التي غيّرت حياته بداية السقوط أم بداية رحلة البحث عن الذات؟
استمعوا الحلقة لتتعرفوا على قصة أدريانو كاملة، ولا تنسوا مشاركة الحلقة والاشتراك في القناة.
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- يسكتشف أحمد الغندور معنى الرومانسية انطلاقاً من صورتها الأوضح في قصص الحب، ليعيد اكتشاف المفهوم بوصفه رؤية للعالم، لا مجرد قصة حب. من جذور الكلمة، إلى فلسفة روسو ولوحة فريدريش وأسطورة إيكاروس، تستكشف الحلقة كيف تحاول الرومانسية إنقاذ الإنسان من اختزاله في العقل، ولماذا قد تتحول أحياناً من احتفاء بالخيال إلى افتتانٍ خطير بالوهم. ماذا يحدث عندما يتحول الحلم إلى وهم؟ وهل يمكن أن تصبح الرومانسية، التي ألهمتنا بأجمل الأحلام، طريقاً إلى أخطر الأوهام؟
استمعوا الحلقة لتستكشفوا الوجه الآخر للرومانسية ولا تنسوا مشاركتها والاشتراك في القناة. Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See https://pcm.adswizz.com
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- في هذه الحلقة من برنامج الدحيح مع أحمد الغندور، نسافر من خنادق الحرب العالمية الأولى إلى أدغال فيتنام، لنكتشف كيف حوّلت الدعاية السياسية الحروب إلى قصص بطولة ومغامرة جذبت ملايين الشباب إلى ساحات القتال. لماذا تخشى الحكومات والأنظمة الكتب التي تكشف الوجه الحقيقي للحرب؟ وكيف يمكن لرواية أو قصيدة أن تهز صورة معركة كاملة؟ وهل المعاناة في الحروب بطولة تستحق التمجيد أم لها جانب عبثي لا معنى له؟
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- في هذه الحلقة من برنامج الدحيح مع أحمد الغندور، نخوض واحدة من أكثر الأفكار جنوناً وإبهاراً في تاريخ الفيزياء: نظرية الأوتار الفائقة.
هل الكون الذي نعرفه ليس سوى جزء صغير من واقع أكبر بكثير؟ وهل توجد أبعاد خفية لا نستطيع رؤيتها؟ ولماذا أمضى أينشتاين سنواته الأخيرة باحثاً عن معادلة واحدة تفسّر كل شيء؟
من الأبعاد الأحد عشر والأكوان الموازية إلى محاولة توحيد جميع قوى الطبيعة في نظرية واحدة، نقترب من السؤال الذي حيّر العلماء لعقود: ممَّ يتكوّن الكون حقاً؟
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الدحيح | الهنود الحمر في الثقافة الأمريكية.. كيف تحولوا من أعداء إلى ذكرى حزينة؟09/22/2026 | 36 mins.في هذه الحلقة من الدحيح، يكمل أحمد الغندور رحلة البحث في واحدة من أكثر القصص إثارة للجدل في تاريخ أمريكا الشمالية. تقول "وثيقة الاستقلال الأمريكية": "كل البشر ولدوا متساوين وأحراراً"، لكن الوثيقة ذاتها حين تتحدث عن "الهنود الحمر" تقول عنهم إنهم "بربريون وحشيون". كيف تولت الولايات المتحدة منذ تأسيسها مهمة القضاء الكامل على الهنود الحمر، وإخفائهم من التاريخ.. ثم التباكي عليهم بعد اختفائهم وتحويلهم إلى رمز للنوستالجيا.
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About El Daheeh - الدحيح
كل حلقة بتناقش فكرة أو سؤال غريب من زاوية مختلفة — من العلوم والطبيعة لحد علم النفس والتكنولوجيا والتاريخPodcast website
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El Daheeh - الدحيح
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