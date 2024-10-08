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45 Huberman采蜜集3｜颠覆认知：女性运动、饮食、长寿的五大误区！
我俩最近有一个惊呼：长这么大、饮食研究和运动训练了这么久，我们居然从未读到过给女性的身体说明书！禁食、间歇性断食、低碳水饮食——我们常听到的减脂理论全都适合女性吗？经期能否剧烈运动？可以吃避孕药来调节月经吗？——除了拒绝月经羞耻，还有哪些女性应该了解的经期知识？在运动、营养和医学方面，长期以来的研究都主要以男性为研究对象，人们一直认为女性只是男性的缩小版！但实际上女性的身体构造、生物节律与男性不同，也更容易受激素影响，所以很多研究结果并不适合她们。这意味着女性可能接受了错误的训练、吃错了食物，不仅没有充分发挥出潜力，还经常遭受不必要的不适和痛苦。本期采蜜集，我们结合国际知名运动生理学家、营养科学家Stacy Sims博士，和女性健康专家Mindy Pelz博士的观点，针对普通女性、有运动习惯或从事高强度运动的女性，提出她们到底应该怎么吃、怎么练的建议。去帮助女性更好地了解自己的身体，通过运动和饮食不断提升自己，追求更极致的运动表现和更健康长寿的身体，去充分释放属于女性的独特生命力！00:05:05 为什么女性不是小号的男性？女性的运动表现及生理特点与男性有哪些不同？00:14:04 误区1：在任何时候都适合间歇性断食吗？考虑皮质醇和生理周期的影响。00:37:37 误区2：经期能否安排高强度训练？倾听我们身体的感受和月经的时间。00:48:13 误区3：暴汗的hiit课程适合女性吗？其实应该专注于极化训练。00:53:33 误区4：洗冷水澡对身体更好吗？对于女性来说，热暴露比冷暴露更好。00:59:03 误区5：可以通过吃低碳水饮食来减脂吗？极低的碳水并不适合女性。01:01:50 普通女性应该如何规划自己的饮食？01:07:57 不同年龄区间的女性应该如何运动？01:13:28 有运动习惯的女性到底应该怎么吃？01:16:28 补剂推荐：肌酸、维生素、益生菌01:19:07 总结：Guxi和Weiya的takeaway01:27:54 本期学习推荐感谢我们的好朋友「简单心理」对本期节目的大力支持！本期学习推荐· Fast like a girl-Mindy Pelz（书和App同名）· Eat like a girl-Mindy Pelz· Roar-Stacy Sims————————感谢大家对自习室的关注与喜爱！！我们的slogan是：进步是最性感的事 ~每期对应的学习资料 �【视频播客】Weibo@播客_自习室STUDYROOM小红书@自习室STUDYROOMB站@自习室STUDYROOMYouTube@自习室STUDYROOM抖音@自习室STUDYROOM视频号@自习室STUDYROOM【音频平台】苹果播客@自习室STUDYROOM小宇宙@自习室STUDYROOM喜马拉雅@自习室STUDYROOM网易云音乐@自习室STUDYROOMSpotify@自习室STUDYROOM豆瓣@自习室STUDYROOM【进群】「花卷」听友群 VX: studyroom8888【合作】商务联系
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1:31:44
44 反脆弱｜那些杀不死我的，终将让我更强大
尼采有句名言：“那些杀不死我的，终将让我更强大。”你是如何理解脆弱？又是如何理解风险的呢？今天我们来聊聊《反脆弱》，它重新定义了Weiya部分的人生观，被Guxi奉为人生必读书，它与《随机漫步的傻瓜》、《黑天鹅》和《非对称风险》共同组成“不确定性”四部曲，展现了作者塔勒布对不确定性的深刻思考。乍一看它在讲系统，其中深藏关于金融的理念，实际上又在教你如何在这个社会立足和做人。特别的是，在本期节目中我们首次融入了花卷的真实困惑与疑问，而这些迷茫恰好中和了书籍的晦涩难懂。也希望大家都能从中找到关于职业选择、人生选择的解法，从并不平顺的生活中，让自己变得越来越强大。�Highlights（*为引用原文）· 匮乏是一种让系统更反脆弱的压力源。· 与其去寻找最优，不如排除有害。证伪比证实更容易。· 风会吹熄蜡烛，却能使火越烧越旺。随机性，不确定性，混沌也是一样；因此你要利用他们，而不是躲避他们。你要成为渴望得到风儿吹拂的火。*· 我们常看到一个令人费解的现象，给我们带来最大利益的不是那些试图帮助我们的人，而是曾努力伤害我们但最终未曾如愿的人。*· 强韧化的道路常常始于一点点伤害。*· 压力就是知识。*· 你认为是教育为你带来了财富，其实教育是财富的结果。· 你可以厌倦读一本特定的书，但不要厌倦阅读这个行为。*· 过度补偿所创造的冗余，就是我们的进步。*· 衰老很大程度上源于对舒适生活的误解：现代人的“人为”衰老，正是压抑生命内在反脆弱性的结果。*· 只要不是致命错误，都是好错误。*· 你可以愚蠢，但只要具有反脆弱性，你的表现仍然会很好。*· 混合高风险和高度保守行动的方法，明显优于简单的中等风险方法，所以我们要躲避平庸。*· 系统的反脆弱性，是靠系统中个体的脆弱性得到的。*· 脆弱可以衡量，但风险是无法衡量的。*00:05:39 从金句入手，或许是解读这本书的更优方式。00:10:15 反脆弱是什么？比喻的神Weiya告诉你，如何做一个像手打牛筋丸一样的人！00:16:06 重要概念：“毒物兴奋”，小剂量的有害物质其实有利于我们的身体健康。00:21:35 重要概念：“过度补偿”，过度补偿所创造的冗余，就是我们的进步。00:33:45 是什么改变了Weiya对犯错的看法？原来错误如此珍贵！00:43:53 用“排除法”来试错，因为证伪比证实更简单。00:51:46 是什么改变了Weiya对波动的态度？铁饭碗真的靠谱吗？01:04:28 如何从错误、波动、不确定性中获益？你需要非预测性的世界观。01:08:12 新的人生选择工具——“杠铃策略”。01:17:30 面对不确定性，可选择性是最重要的。01:24:46 不满意现在的工作状态？毕业生应该如何看待薪资水平？买房还是租房？听听塔勒布对我们职业选择、人生选择提出的建议。01:32:21 “斯多葛学派”告诉我们，驯化自己的情绪也能反脆弱。01:35:35 少即是多，过多的信息会导致糟糕的决策。01:39:59 搭建反脆弱的教育系统，对当下教育祛魅。01:46:57 本期学习推荐�感谢「名创优品MINISO」赞助本期节目！名创优品集团创立于2013年，截至目前，在全球112个国家和地区拥有超7400家门店，是首个入驻纽约时代广场、法国香榭丽舍大街的中国品牌。它与全球超150个顶级潮流IP合作，持续引领兴趣消费。作为中国唯一一家在美股、港股双重上市的非科技性企业，名创优品懂年轻人更相信年轻人的力量，努力创造开放的人才发展生态，制定有【黑马工程】【领鹰计划】等一系列针对性的培养人才项目，拥有良好的福利待遇和极具吸引力的股权激励！如果花卷们恰逢就业的话，可以试试名创优品这样的高度全球化、拥有大平台的公司，期待大家的加入！https://mp.weixin.qq.com/s/PQjCFmieSfHD64t3tYl3gg�本期学习推荐· 沉思录-玛克斯•奥勒留（梁实秋译）· 看见女性艺术家-苏茜·霍奇· 黑白大厨-Netflix料理真人秀来信投稿箱：https://www.wjx.cn/vm/YdCgJe0.aspx# 感谢花卷们的问卷反馈，我们开通了来信投稿箱，今后欢迎大家积极与我们交流互动！同时也欢迎大家在评论区留下你们的感想，北京联合出版公司将从本期节目中选取优质评论，送上Guxi推荐的《看见女性艺术家》实体书。————————感谢大家对自习室的关注与喜爱！！我们的slogan是：进步是最性感的事 ~每期对应的学习资料 �【视频播客】Weibo@播客_自习室STUDYROOM小红书@自习室STUDYROOMB站@自习室STUDYROOMYouTube@自习室STUDYROOM抖音@自习室STUDYROOM视频号@自习室STUDYROOM【音频平台】苹果播客@自习室STUDYROOM小宇宙@自习室STUDYROOM喜马拉雅@自习室STUDYROOM网易云音乐@自习室STUDYROOMSpotify@自习室STUDYROOM豆瓣@自习室STUDYROOM【进群】「花卷」听友群 VX: studyroom8888【合作】商务联系
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43 Huberman采蜜集2｜高效燃脂、多吃不胖、间歇断食，减脂的常识与反常识
为什么有的人多吃不胖，有的人喝凉水都长胖？一定要少吃多动才能减脂吗？间歇性断食到底科不科学？如何毫不费力进入高效燃脂？带着这些疑惑，这期节目我们就结合huberman的理论知识和自身的经验看法，来聊聊健康专题里大家很感兴趣的一个东西——减脂。为其所困的人，总着急尝试各种减脂方法，甚至甘愿牺牲健康；总被各种饮食方式吸引，却从没思考过它们是否适合自己的生活；总踏入各种减脂误区，最后变得暴食、消极、放弃。但减脂真的那么难吗？也许，减脂失败的原因是我们太关心它了，不如拿这个宝贵的时间精力去生活吧！去想清楚你最想成为什么样的人！相信在这个过程中，你会慢慢找到可以坚持下去的减脂“舒适点”，找到适合自己的生活方式。00:02:48 减脂的几大误区，90%的人都忽视了00:19:13 反常识1: 原来新陈代谢是可以人为调节的00:25:55 “神经系统”全面性参与减脂的神奇实验00:32:27 tips: 如何人为调节火炉旋钮，提升基础代谢？00:37:06 反常识2: 关于间歇性断食你应该知道的底层逻辑01:01:55 最高效的减脂运动是什么？怎么练更科学？01:07:49 立竿见影的减脂tips：怎么吃、练、睡01:27:28 本期学习推荐。�结尾金句，来自网络很多时候我们被各种减脂饮食方式吸引，是因为我们从没有从自己的角度思考，哪种才是适合自己的生活节奏、训练目的和社交属性的。因此每每看到新的饮食方式就想去试试，什么都试一试，反而让人急功近利，无法真正找到那个”舒适点“，所以减肥总是让人”不舒适“，效果也停滞不前。计算热量才是最偷懒的减脂方式。因为计算时，你只能吃那些大家都认为健康的事物，不去感受，不去看自己的身体状态，不敢去尝试，也因此胃口和大脑时刻都在”被诱惑“的状态而时刻紧绷，时不时没绷住，产生暴食。想想这是多么可怕的长期压力。真正的健康饮食一定是贴近生活的、满足口感的，让生活更有能量更积极的。�本期学习推荐· 臣服实验-Michael A. Singer· 施瓦辛格健身全书-Arnold Schwarzenegger————————感谢大家对自习室的关注与喜爱！！我们的slogan是：进步是最性感的事 ~每期对应的学习资料 �【视频播客】Weibo@播客_自习室STUDYROOM小红书@自习室STUDYROOMB站@自习室STUDYROOMYouTube@自习室STUDYROOM抖音@自习室STUDYROOM视频号@自习室STUDYROOM【音频平台】苹果播客@自习室STUDYROOM小宇宙@自习室STUDYROOM喜马拉雅@自习室STUDYROOM网易云音乐@自习室STUDYROOMSpotify@自习室STUDYROOM豆瓣@自习室STUDYROOM【进群】「花卷」听友群 VX: studyroom8888【合作】商务联系
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1:29:54
42 冥想“懒人包”｜立刻可以实操的冥想入门手册
冥想，是我们一直特别想和大家畅聊的话题。随着我们研究和践行越深，越深刻感悟到，冥想绝不是人人谈之色变的“玄学”，而是可以开启更大潜能的心理学和脑神经科学瑰宝。结合《当下的力量》与播客Huberman Lab的科学理论，冥想老手Weiya和冥想小白Guxi从冥想的本质、作用、实操方法入手，为大家总结出了简单易行的工具手册，不论你想更专注、更放松、更平静或是更幸福，都能从中找到适合自己的方法。情绪是思维的体内反应，你不等于你的思维，更不等于你的情绪。听完这期节目你也许会和Guxi一样恍然大悟：因为认知的狭隘而把冥想拒之门外的人，就像坐在百宝箱上却浑然不觉的乞丐！从今天开始，让我们一起试着去手动挡“调节”大脑，进入到思维的间隙和留白里，去体会心流，重新夺回自己。�Highlight（*为引用原文）· 情绪是你的思维碰撞到身体产生的一种反应，所以你不等于你的思维，更不等于你的情绪。冥想是教你重新夺回你自己。· 冥想是思考的对立面，冥想是思维的间隙和留白。· 想要感知幸福和快乐，“所思”比“所做”的影响更深远。· 冥想把你一次次带入到高于思维的境界里，让你达到专注力高、执行力高、幸福感高，痛苦感少，内心强大而宁静的状态。· 只要你意识到自己是天空，你就有忽略云彩的能力。· 人的快乐程度取决于我们的解读能力。· 你的旅途不是走向任何一个地方，而是走进你的内心，走向你的true self。· A wandering mind is an unhappy mind.*00:07:35 冥想的本质是什么？冥想和想事儿有什么区别？00:22:28 冥想的入门钥匙：把你和你的思维剥离开，你不等于你的思维。00:34:36 冥想的作用比你想象的更加强大！我们可以靠冥想去适应和调整身体。00:46:50 冥想练习分两种——散焦练习和聚焦练习，新手更适合练哪种？00:51:24 呼吸练习介绍三种——叹息循环、过度换气和盒式呼吸，不同呼吸实现不同目的。01:00:42 冥想前先区分：你是“内在感受型”的人还是“外在感受型”的人？01:16:09 本期内容快速总结。01:25:02 本期学习推荐。�Huberman推荐的日常生活两个冥想练习1、时空桥接练习练习目的：让注意力保持一种动态、有序的滑动。将注意力集中在第三眼- 三个呼吸将注意力集中在身体某个部位（比如伸出手掌至前方20公分）- 三个呼吸将注意力集中在远处（比如一棵树） - 三个呼吸将注意力集中在地平线 - 三个呼吸闭眼想象自己是浩瀚宇宙中的渺小一粟 - 三个呼吸再回到第三眼 ，以此循环2、Yoga Nidra /NSDR：助眠/非睡眠深度休息（包含身体扫描）可在音频指导下进行，一般进行10-20分钟其作用是让我们将思绪和念头碎片化，通过关闭前额皮质，减少其活性。是反聚焦的过程。�本期学习推荐· 随椋鸟飞行-Giorgio Parisi· 当下的力量-Eckhart Tolle· 内观禅修中心：Vipassana （世界各地开设有分中心)————————感谢大家对自习室的关注与喜爱！！我们的slogan是：进步是最性感的事 ~每期对应的学习资料 �【视频播客】Weibo@播客_自习室STUDYROOM小红书@自习室STUDYROOMB站@自习室STUDYROOMYouTube@自习室STUDYROOM抖音@自习室STUDYROOM视频号@自习室STUDYROOM【音频平台】苹果播客@自习室STUDYROOM小宇宙@自习室STUDYROOM喜马拉雅@自习室STUDYROOM网易云音乐@自习室STUDYROOMSpotify@自习室STUDYROOM豆瓣@自习室STUDYROOM【进群】「花卷」听友群 VX: studyroom8888【合作】商务联系
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41 Huberman播客采蜜集1｜提高专注力的9个最佳方法和工具
本期开始，Weiya和Guxi要开启一个新的系列，就是总结斯坦福大学神经科学家&生物医学教授：安德鲁. 胡伯曼（Andrew Huberman) 的著名播客 - Huberman Lab 里的精华内容！当作我们自己的学习笔记 ～ 同时对于不听全英播客 & 听完也记不住的花卷，就当你们的播客笔记了！我俩本身都是 Huberman Lab 几百小时的忠实用户&订阅会员，这档播客也是蝉联全美排名第一的关于健康 & 健身播客。他和嘉宾学者每期分享的关于大脑使用、专注力、运动、睡眠、焦虑、饮食等话题都让我俩受益匪浅！那本期，就是我俩总结了 Huberman 多达20期（总长度超100小时）里面，谈到关于如何提高大脑专注力的实用工具&tips！都总结在了这一期！拿走不谢！Guxi如何做到12小时马拉松式阅读？分心不自觉刷手机的时候如何找回专注？有什么简单易行的妙招能让我们1秒找回专注？专注力竟然可以借助声光电和补剂实现？快来听这一期~00:04:35 箭头模型——大脑高度专注的神经活动，跟三种物质息息相关：肾上腺素、乙酰胆碱、多巴胺00:08:20 睡眠：专注的前提00:11:06声音：神奇的40Hz双耳音、白噪音、粉噪音和棕噪音。00:20:39 光照：早上接触自然光，用身体感受太阳。00:27:17 时间块：45-90分钟专注，15-30分钟神游。00:45:12 禁食和饱食：人对信息的编码能力和血糖水平有关。00:54:21 咖啡因：起床90-120分钟之后再喝咖啡。01:01:30 压力：适度可控制的压力是成长的好帮手，比如洗个冷水澡。01:13:00 冥想：冥想的核心是重新专注。01:17:15 补剂：Omg-3、肌酸、Alpha-GPT、胆碱。01:26:26 本期学习推荐。�感谢【One A Day 】赞助本期节目！One A Day是世界500强企业拜耳集团旗下的专业营养品品牌。拜耳作为世界最大药企之一，发明了”世纪之药“阿司匹林。One A Day是美国国民营养品品牌，有八十多年历史，秉承拜耳156 年制药经验，用制药的标准做营养品，拜耳水晶鱼油，鱼油中的钻石等级，纯度高达95%，小颗无腥味好吞咽，独立包装卫生方便携带！以下任一渠道均可购买！· 点击https://mo.m.tmall.com/page/35838141?shop_id=253939119 进入专属购买链接· 复制淘口令：47￥KTWQ3oozQON￥ https://m.tb.cn/h.gBQCpLg CZ0002 自习室粉丝专享福利 进入节目专属购买链接· 在淘宝搜索：拜耳或“One A Day”找到One A Day营养品海外旗舰店（不要进错店啦），向客服报暗号【自习室】，即可获得专属链接*下单记得备注【自习室】！�本期学习推荐· 有序-Daniel J. Levitin· 认识大脑-Lisa Feldman Barrett· 维特根斯坦传-Ray Monk————————感谢大家对自习室的关注与喜爱！！我们的slogan是：进步是最性感的事 ~每期对应的学习资料 �【视频播客】Weibo@播客_自习室STUDYROOM小红书@自习室STUDYROOMB站@自习室STUDYROOMYouTube@自习室STUDYROOM抖音@自习室STUDYROOM视频号@自习室STUDYROOM【音频平台】苹果播客@自习室STUDYROOM小宇宙@自习室STUDYROOM喜马拉雅@自习室STUDYROOM网易云音乐@自习室STUDYROOMSpotify@自习室STUDYROOM豆瓣@自习室STUDYROOM【进群】「花卷」听友群 VX: studyroom8888【合作】商务联系
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