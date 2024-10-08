【自习室 STUDYROOM 】是两位热爱铁三、读书和创业的卷王记录自我突破的旅程。我们聊运动，更聊运动对精神和心理的重塑；我们聊人物，聊人性的幽微，也聊超越生命的人格；我们聊读书，更聊如何打破书与生活的界限，用阅读和思考改变生活、创造生活。我们在自习室剖析自我，在层出不穷的挑战中成长，从个体一窥社会，又从对世界的鸟瞰...

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