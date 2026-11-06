Por el Placer de Vivir con el Dr. Cesar Lozano

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En el episodio de hoy hablaremos de desamor y estrategias audaces, abordaremos el tema de cómo hacer que tu ex regrese arrastrándose, nos acompañan los polémicos hermanos Pancardo, expertos en el tema. ¿Te dejaron, te trataron mal y aún así quieres que vuelva? ¿O simplemente quieres que regrese para poder batearlo tú? Prepárate, porque te revelaremos la técnica infalible de tres pasos para que tu ex se vuelva loco de dudas al ver tu silencio. Descubrirás por qué rogar es lo peor que puedes hacer y cómo ponerte más guapo o guapa es tu mejor arma secreta. ¡Disfruta cada episodio de Por el Placer de Vivir con César Lozano! Suscríbete y actíva la campanita en YouTube (Uforia Podcasts / ViX) y llévanos a todos lados en Uforia App, Apple Podcasts y Spotify. 💬 Queremos saber de ti: ¿Qué te dejó esta charla? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué temas te gustaría escuchar en los próximos episodios de #PorElPlacerDeVivir 📌 ¡Comparte este episodio con quien más lo necesite y ayúdanos a crecer! 🎧 Encuentra la oferta más grande de podcasts en español en EE. UU. con #UforiaPodcasts

¿Qué debes hacer para salirte de lo cotidiano? La tanatóloga Gaby Pérez Islas te explica varios tips para crear nuevas experiencias. ¡Disfruta cada episodio de Por el Placer de Vivir con César Lozano! Suscríbete y actíva la campanita en YouTube (Uforia Podcasts / ViX) y llévanos a todos lados en Uforia App, Apple Podcasts y Spotify. 💬 Queremos saber de ti: ¿Qué te dejó esta charla? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué temas te gustaría escuchar en los próximos episodios de #PorElPlacerDeVivir 📌 ¡Comparte este episodio con quien más lo necesite y ayúdanos a crecer! 🎧 Encuentra la oferta más grande de podcasts en español en EE. UU. con #UforiaPodcasts

¡Los niños sufren en silencio porque no se atreven a hablar! La psicóloga Jessi Govea nos comparte herramientas clave para blindar a tus hijos y prevenir el acoso escolar. ¡Disfruta cada episodio de Por el Placer de Vivir con César Lozano! Suscríbete y actíva la campanita en YouTube (Uforia Podcasts / ViX) y llévanos a todos lados en Uforia App, Apple Podcasts y Spotify. 💬 Queremos saber de ti: ¿Qué te dejó esta charla? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué temas te gustaría escuchar en los próximos episodios de #PorElPlacerDeVivir 📌 ¡Comparte este episodio con quien más lo necesite y ayúdanos a crecer! 🎧 Encuentra la oferta más grande de podcasts en español en EE. UU. con #UforiaPodcasts

En el episodio de hoy de Por el placer de vivir, hablaremos de dos heridas que pueden cambiar nuestra manera de ver la vida: los traumas del pasado y la sensación de no ser comprendidos por quienes más queremos. ¿De verdad lo que viviste determina quién eres y lo que te espera en el futuro? Descubre cinco preguntas que pueden ayudarte a cambiar tu diálogo interno, soltar la culpa y recuperar tu valor personal. Además, junto al psicoterapeuta Carlos Augusto, abordaremos un problema que desgasta muchas relaciones: sentir que tu pareja no te escucha ni te comprende. ¿Y si el secreto para salvar una relación no fuera dar consejos, sino aprender a escuchar? Una conversación sobre salud emocional, amor, empatía y la importancia de convertirnos en un refugio seguro para los demás. ¡Disfruta cada episodio de Por el Placer de Vivir con César Lozano! Suscríbete y actíva la campanita en YouTube (Uforia Podcasts / ViX) y llévanos a todos lados en Uforia App, Apple Podcasts y Spotify. 💬 Queremos saber de ti: ¿Qué te dejó esta charla? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué temas te gustaría escuchar en los próximos episodios de #PorElPlacerDeVivir 📌 ¡Comparte este episodio con quien más lo necesite y ayúdanos a crecer! 🎧 Encuentra la oferta más grande de podcasts en español en EE. UU. con #UforiaPodcasts

El error que está destruyendo tu relación: no saber escuchar

En el episodio de hoy hablaremos de por qué tus resoluciones de Año Nuevo se van a la basura tan rápido y cómo evitarlo. Abordaremos el tema con Samar Yorde, una especialista en salud con más de un millón de seguidores que te enseñará a no sabotearte queriendo ir de 0 a 100. También escucharemos los chismes más jugosos de nuestros oyentes, como el caso de Rosa María, que le tomó foto a su novio en plena infidelidad para no olvidar lo que vale. Prepárate para descubrir por qué saltarte comidas solo te saca "lonja" y cómo el "efecto compuesto", es decir pequeñas acciones repetidas es el secreto mejor guardado para lograr ese cuerpo soñado o ese éxito rotundo. ¡Disfruta cada episodio de Por el Placer de Vivir con César Lozano! Suscríbete y actíva la campanita en YouTube (Uforia Podcasts / ViX) y llévanos a todos lados en Uforia App, Apple Podcasts y Spotify. 💬 Queremos saber de ti: ¿Qué te dejó esta charla? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué temas te gustaría escuchar en los próximos episodios de #PorElPlacerDeVivir 📌 ¡Comparte este episodio con quien más lo necesite y ayúdanos a crecer! 🎧 Encuentra la oferta más grande de podcasts en español en EE. UU. con #UforiaPodcasts

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